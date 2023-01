Andrés Felipe Pérez Hoyos, de 40 años, y Margareth Lezeth Chacón Zuñiga, de 42, estuvieron unos días de descanso en Cancún, México; de acuerdo con los reportes migratorios regresaron a Bogotá el 2 de mayo de 2022 y se trasladaron a Medellín.



Este podría corresponder al viaje de cualquier pareja que decidió darse una segunda luna de miel, pero ellos están hoy capturados y señalados se participar y financiar el homicidio del fiscal antimafia de Paraguay Marcelo Daniel Pecci Albertini.



El fiscal fue asesinado el 10 de mayo del año pasado, en Barú, una isla cercana a Cartagena (Bolívar), justo, una semana después de que Pérez y Chacón regresaron de México, esa es una de las líneas que ahora siguen las autoridades en Colombia para llegar a los autores intelectuales del crimen del fiscal paraguayo.



“Estamos tratando de crear una línea de tiempo del viaje a Cancún de Andrés y Margareth, con cámaras de seguridad, sus teléfonos celulares, y así tratar de establecer en qué puntos estuvieron y con quién se pudieron haber reunido”, dijo a EL TIEMPO un investigador de la Policía Nacional.



Para el uniformado no deja de llamar la atención ese viaje a México, previo al homicidio de Pecci, “un país donde como en Colombia se encuentran grandes redes dedicadas al tráfico de cocaína”, por lo que señaló que se concentran en verificar el paso a paso de la pareja en ese país Centroaméricano.



De acuerdo con la fuente, “la sentencia de muerte contra el fiscal Pecci estaba dada, y el crimen se había planeado a ejecutar en Paraguay, Colombia o en el punto donde se diera la oportunidad, en este caso se dio en Cartagena”, aseguró el investigador, quien añadió, que la hipótesis apunta a que se “unieron narcos paraguayos, uruguayos y brasileros para acabar con la vida del hombre, que era considerado como incorruptible”.

Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos Foto: Fiscalía

De hecho, dijo que hasta el momento no se ha encontrado ningún hilo conductor que lleve a la participación en el homicidio de Pecci de las redes dedicadas al narcotráfico en Colombia, y señaló que los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, que ya aceptaron su responsabilidad en el crimen y están pendientes de condena, estarían cumpliendo su “prueba de fuego para ingresar a las grandes ligas”.



“Los Pérez Hoyos tienen un perfil de bajo nivel, uno que otro negocio de 100 kilos por mucho. Nuestra hipótesis es que con la muerte de Pecci se estaban probando para ganarse la confianza de grandes capos”, insistió el investigador, quien señaló que los hombres no tenían idea de la importancia del hombre que iban a matar.



Los hermanos, fueron capturados hace una semana y de acuerdo con la Fiscalía ellos le entregaron 1.500 millones de pesos a Francisco Luis Correa Galeano (considerado el cerebro del homicidio), para contratar al grupo de sicarios y otros 100 millones de pesos para viáticos.



Los Pérez, de acuerdo con las autoridades, iniciaron sus actividades delictivas con la red de ‘los Paisas’, de hecho, Ramón Emilio, de 47 años, registra cuatro procesos por concierto para delinquir, homicidio y hurto calificado y tiene dos entradas previas a la cárcel.



Las pruebas contra ellos fueron tan fuertes que de entrada aceptaron los cargos de homicidio agravado y porte de armas y un juez los envió a la cárcel y por ahora por el alto riesgo de que atenten contra sus vidas están en el búnker de la Fiscalía.

"Hasta el momento no han hablado, no han cooperado"

"Se les controla todo, hasta la comida que se les proporciona y por ahora no reciben visitas para garantizar su seguridad". FACEBOOK

Ellos podrían ser claves en la etapa final del proceso para llegar a los autores intelectuales del crimen.“Hasta el momento no han hablado, no han cooperado”, dijo el investigador, quien señaló que lo único que han pedido es protección para sus familias.



El uniformado dijo que los hermanos Pérez se encuentran aislados, “se les controla todo, hasta la comida que se les proporciona y por ahora no reciben visitas para garantizar su seguridad”, puntualizó.



La fuente indicó que como se allanaron a cargos, muy seguramente recibirán una rebaja de pena y en este momento están buscando un abogado de confianza que los asesore en la negociación con la Fiscalía.

El fiscal Marcelo Pecci estaba en Colombia por su luna de miel. Foto: Daniel Duarte. AFP

Así fue la cacería

Tras el asesinato de Marcelo Pecci, Fiscalía y Policía trabajaron de manera coordinada y el 3 de junio de 2022, capturaron a cinco personas, entre ellas a Correa Galeano, y 38 días después, cuatro de ellos aceptaron cargos y fueron condenados, a penas de 23 años de cárcel.



Tras esa primera etapa, se conformó un grupo élite, compuesto por dos policías de la Dijín, dos de la dirección de Inteligencia y un agente del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI de la Fiscalía, quienes trabajaron sigilosamente por cerca de seis meses para dar con el paradero de los hermanos Pérez y de Margareth Tascón, quien fue capturada en El Salvador y quien llegará en las próximas horas a Colombia en calidad de expulsada para enfrentar cargos en el país.



La audiencia de imputación de cargos contra la mujer, a quien acusarán de homicidio agravado y porte ilegal de armas se realizará en Bogotá. Margareth, dijeron las autoridades, también tendrá protección especial en el país.



El grupo élite encargado de la investigación logró documentar las horas previas y posteriores al crimen estableciendo el papel de cada uno de los que participaron en el homicidio.



“Cada avance o ítem del caso lo trabajábamos de manera presencial, no usamos medios de comunicación, nuestros equipos de información están encriptados y solo le reportábamos avances a un jefe directo”, señaló el investigador al advertir el poder de la organización detrás del homicidio.



En ese trabajo recorrieron nueve departamentos del país y en Cartagena, por ejemplo, estuvieron en 280 hoteles y residencias para establecer en donde se hospedaron cada uno de los implicados.

La ruta de Margareth

Margareth Tascón fue capturada junto a un hombre. Foto: Policía El Salvador

Es así, como tras recorrer 10 municipios en Cesar lograron establecer que Margareth y Andrés Felipe pasaron una noche (6 de mayo de 2022), cuatro días antes del homicidio en Aguachica, ¿qué estuvieron haciendo y con quién se reunieron? es una de las líneas investigativas que se mantiene.



De igual forma, trazaron sus desplazamientos, ya con Ramón Emilio por Bucaramanga, Medellín, Santa Marta y se concretaron 480 actividades investigativas apoyados en ayudas técnicas y análisis de videos y llamadas que los dejaron en evidencia frente a la coordinación del crimen.



En la línea de tiempo tras la muerte del fiscal paraguayo, el cuerpo élite estableció que Margareth se fue para El Salvador el 25 de mayo y se volvió a reunir con Andrés Felipe en octubre cuando viajaron a Europa. La pareja llegó a Bogotá el 25 de octubre y se hospedaron en un hotel de lujo, pese a que tienen una casa en Bogotá, la misma donde fue capturado Andrés.

Registros migratorios

Margareth viajó a El Salvador el 13 de diciembre donde convivía con Wilber Geovanny Rodríguez Huezo, salvadoreño (a quien capturaron junto a la mujer), de quien las autoridades colombianas concluyen no está involucrado en el crimen.



De hecho, los investigadores buscan establecer qué situación o actividad motivaron los viajes de Margareth a México, Panamá, Estados Unidos y El Salvador, tras el reporte de 157 movimientos migratorios (entradas y salidas) y los 55 movimientos de Andrés Felipe a Venezuela, Panamá, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, México y Antillas holandesas.



Paralelo a ello, Ramón Emilio nunca ha salido del país, ni siquiera tiene pasaporte, se presenta como agricultor y no maneja ni una cuenta de ahorros, todo lo hace a través de transferencias bancarias.



Tras el asesinato de Pecci, los hermanos no se volvieron a comunicar, al menos por medios tecnológicos, así quedó establecido tras el análisis de más de dos millones de datos técnicos (como WhatsApp) y cibernéticos que realizaron los investigadores.



De Ramón Emilio, identificaron que tras el asesinato de Pecci se fue a vivir a casa de unos familiares en Ríonegro (Antioquia), donde fue capturado, muy poco salía, solo recibía la visita de una novia de 18 años que tiene.



Por su parte, Andrés Felipe, se refugió en su casa en Bogotá, “estaba solo todo el tiempo, solo pasó el 24 y el 31 de diciembre, vivía de domicilios y salía para ir a los casinos a jugar tragamonedas”, aseguró el encargado del caso.



El rompecabezas esta casi resuelto, el objetivo es identificar a los autores intelectuales en cuya labor participan las autoridades de varios países. “Es claro que son personas con el poder corruptor del dinero y sin escrúpulos para ordenar a mandar matar, son peligrosas”, puntualizó la fuente.

Otra linea de investigación está vinculada a la identificación de los bienes que los procesados habrían comprado con el dinero del homicidio. Con la Fiscalía se avanza en procesos de extinción de dominio para que esos bienes pasen a manos del Estado, hasta el momento solo han identificado la casa (en Bogotá) y la camioneta blanca en que se transportaron los tres (y que quedó relacionada en cada uno de sus movimientos por Medellín y Cartagena).



El vehículo y la casa estan a nombre de Margareth Chacón y aunque se han hecho los primeros rastreos hasta el momento no se han identificado bienes a nombre de los Pérez Hoyos, por lo que se trata de identificar a posibles testaferros.



Entre tanto la familia de la víctima sigue esperando que la justicia toque a los autores intelectuales del homicidio de sus ser querido. Ellos emitieron un comunicado (19 de enero) en el que pide mesura con la información que se da a conocer y en el que reconocen que pueden estar en riesgo.



“Hoy, más que nunca, queremos llamar a la cordura, mesura y cautela en el manejo de cualquier información sensible que pueda afectar el desarrollo de las investigaciones tanto en Colombia, Paraguay, como en cualquier otro país donde el crimen organizado haya extendido sus tentáculos”, se lee en el comunicado.

