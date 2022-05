El pasado 10 de mayo en horas de la mañana, la luna de miel del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y su esposa, Claudia Aguilera, se convirtió en una pesadilla.

La pareja estaba en el caribe colombiano celebrando su unión y acababan de anunciar en las redes sociales que serían padres, cuando dos sicarios en una moto acuática dispararon contra Pecci.

Aguilera, como es de esperarse, se encuentra devastada, pero la periodista accedió a hablar con uno de sus compañeros de trabajo para relatarle qué sucedió esa fatídica mañana.

Pecci estaba casado con la periodista paraguaya Claudia Aguilera. Foto: Instagram de Claudia Aguilera

El periodista de 'Unicanal', contó que la mujer aún está muy asustada por todo lo sucedido y que no se siente preparada para dar declaraciones.

Sin embargo, Claudia Aguilera le explicó que el día del asesinato, como era su último día de luna de miel, estuvieron un rato en la playa. Justo cuando Marcelo Pecci regresó de caminar por la orilla del mar fue cuando lo abordaron los hombres de la moto acuática.

"Cuando llegó las 11 horas de Colombia, él se había parado como para caminar sobre el el mar un poquito. Al retornar, se sacudió la tierra que tenía con la toalla y, en ese momento, ocurrió el ataque. Todo fue muy rápido", aseguró el colega de Aguilera.

La esposa de Pecci confirmó que el sicario que disparó contra su esposo sí es el mismo de las imágenes difundidas por las autoridades colombianas, en las que se le ve con sombrero y gafas.

"Él es el que disparó el arma. Ese hombre de tez oscura, de un metro setenta y ocho, que tiene el sombrero, de una complexión física muy delgada, pero con los músculos muy marcados (describió ella) extendió el brazo directamente hacia el fiscal Marcelo Pecci", contó el reportereo, según su conversación con Aguilera.

Este es el retrato hablado del presunto asesino del fiscal Pecci. Foto: Policía Nacional

Además, especificó que el asesino accionó tres veces el arma, un disparo fue en el cuello, otro a un costado y otro para huír. Sin embargo, ella explica que no entendía lo que había pasado porque los disparon no sonaron fuerte, lo que la hizo pensar que se trataba de una broma o un show para turistas.



"Él cae tendido al suelo. Ella vuelve dirige la mirada nuevamente hacia el hombre que iba huyendo -porque le costaba un poco entender todo lo que estaba pasando- y la gente intentó de alguna u otra manera reaccionar porque ella escuchó que muchos dijeron: 'Atrápenlos, atrápenlos', y por eso el hombre del arma volvió a disparar para cubrir a huída".



De acuerdo con el testimonio de Aguilar, todo ocurrió en una fracción de 13 a 15 minutos. Y recalcó que: "Ellos (los sicarios) fueron directo a él, a mí no me miraron", a pesar de que estaba a una distacia muy corta de Pecci.

Continua investigación tras asesinato del fiscal.



📌Retrato hablado de sospechosos autores ya llevó a pistas importantes.



Los sicarios, en menos de 13 minutos, prepararon el crimen, lo concretaron y se dieron a la fuga.#NoticieroCentral📺 pic.twitter.com/gEjGPKA93u — Unicanal (@Unicanal) May 12, 2022

Cabe destacar que Claudia Aguilera regresó el jueves 12 de mayo a Paraguay, junto a algunos de los fiscales que llegaron a Colombia para investigar la muerte de Pecci.

