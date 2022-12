Fuentes de la Policía Nacional le confirmaron a EL TIEMPO que se está verificando con las autoridades de Venezuela la captura en la noche del martes, en Caracas, de Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, presunto sicario del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.



Salinas, de nacionalidad venezolana, habría sido capturado por la Policía del país vecino en una zona periférica de Caracas y se está en el proceso de verificación de su identidad.



Foto de la circular de Interpol expedida en su momento en contra de Salinas. Foto: Policía Nacional

Salinas estaba prófugo desde mayo, cuando huyó de Cartagena tras el asesino de Pecci, quien se encontraba de luna de miel con su esposa.



Según la investigación adelantada por la Fiscalía de Colombia, Salinas habría sido el encargado de conducir el jet ski en el que llegaron a la playa de Barú los sicarios que acabaron con la vida del funcionario internacional.



En el marco de este proceso ya fueron condenados otros implicados en el crimen: Cristian Camilo Monsalve, Eiverson Zabaleta, Wendre Still Scott y Marisol Londoño Bedoya. Además, Francisco Luis Correa, a quien se considera el cerebro tras el crimen de Pecci, está en juicio.



En el desarrollo de la investigación se conoció que Correa le ofreció 190 millones de pesos a cada uno de los sicarios Wendre Still Scott y Gabriel Salinas por cometer el crimen del fiscal paraguayo.



"Les entregó en Medellín un primer pago de 80 millones de pesos, 40 millones a cada uno como adelanto y quedó de darles el resto tras el homicidio; Correa cumplió y le entregó el resto del dinero a Gabriel Carlos, quien huyó con toda la suma", dijo a este diario en su momento una fuente cercana a la investigación.

