El fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo cuando se encontraba de luna de miel en Cartagena.

​

Su crimen conmocionó al hemisferio, ya que era considerado un fiscal incorruptible, lo que al parecer le costó la vida. En una rápida investigación entre autoridades cololmbianas, paraguayas y de Estados Unidos se logró la captura de cinco personas que participaron en el homicidio, una más se encuentra prófuga.



Cuatro de los capturados aceptaron los cargos - lograron un preacuerdo con la Fiscalía - y ya fueron condenados. No pasó los mismo con Fancisco Luis Correa, señalado de ser el determinador de la muerte del fiscal y quien mañana enfrenta la audiencia preparatoria para su juicio.



A Correa se le imputaron los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y en la diligencia de este lunes la Fiscalía nuevamente sustentará las pruebas que tiene contra el sindicado y la defensa hará lo propio.



El 20 de agosto la Fiscalía presentó el escrito de acusación - las pruebas - contra Correa, en audiencia virtual a la que asistieron los familiares de Pecci.



De hecho, la hipótesis de las autoridades se concentra en que aunque el homicidio de Pecci se concretó en Colombia la orden vendría de las mafias paraguayas ligadas al narcotráfico.



Escrito de acusación

Francisco Luis Correa Galeano. Foto: Archivo particular

La Fiscalía sustentó su acusación en la línea de tiempo que trazó sobre el desarrollo de la actividad delictiva que inició el 30 de abril, con el matrimonio de Pecci y su viaje a Cartagena dos días después.



Al día siguiente de la llegada, según el ente acusador, en Medellín se reunieron en el sector de La Minorista Wendre Still Scott, Eiverson Adrián Zabaleta, Gabriel Carlos Luis Salinas (prófugo), Cristian Camilo Monsalve y Francisco Luis Correa, quienes cuadraron cómo iban a ejecutar el asesinato.



"Se acordó que Cristian y su madre serían los encargados del seguimiento de la víctima en Cartagena, ¿y a quién le reportaban?, al señor Francisco L. Galeano. El aporte trascendental de él era coordinar el arma de fuego, la consecución del dinero y los equipos celulares", señaló el fiscal del caso en su momento.



Luego de ello, desde el 9 de mayo Eiverson, Wendre y Gabriel Carlos se fueron a Playa Blanca para verificar cómo ejecutarían el crimen, mientras que Cristian y su mamá, Marisol Londoño, buscaban junto a Francisco Luis Correa entrar al hotel Decamerón en el que estaba la pareja paraguaya.



Un día después vino el crimen, y en un viaje de cuatro minutos en moto acuático desde Playa Blanca al hotel los sicarios dispararon tres veces y luego llamaron a Correa para decirle, según la Fiscalía, “ya hicimos la vuelta”. Desde ese momento vino la huida, cada uno fue botando sus prendas para no dejar rastro a las autoridades.



Para la Fiscalía no hay duda de que Correa fue el articulador del crimen, extraoficialmente se indica que él es clave para conocer quién lo contrato en Colombia - los enlaces de quienes odenaron su muerte desde Paraguay - .

