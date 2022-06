Este 17 de junio se desarrolla, de forma virtual, la audiencia de verificación de allanamiento de cuatro de los cinco capturados por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo en una playa de Barú.



En la diligencia el juez deberá validar el allanamiento a cargos que hicieron estas personas, quienes consecuentemente obtendrían una rebaja de pena.



Antes de iniciar la exposición de la Fiscalía sobre los hechos, Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado, manifesó que todos los familiares están siguiendo la audiencia y dijo que esperan justicia por este crimen.



"Esperamos que a estos cuatro criminales se les aplique la máxima pena posible; a nosotros eso no nos devuelve a nuestro familiar pero debería evitarse que esta gente siga delinquiendo", dijo Francisco.



Frente a la aclaración del juez de que pueden iniciar un incidente de reparación si hay una condena, el hermano del funcionario judicial añadió: "Lo más probable es que no pidamos una reparación, ellos no nos pueden devolver a nuestro hermano y no queremos su dinero sucio".



Los capturados están detenidos en el búnker de la Fiscalía y desde allí asistieron a la audiencia. Foto: Captura de video

Fiscalía expuso detalles del crimen

El fiscal del caso recordó que este crimen se planeó en Medellín, en una reunión del 5 de mayo realizada en la plaza de mercado La Minorista, en donde Wendre Still Scott Carrillo, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza y Cristian Camilo Monsalve Londoño planearon y distribuyeron los roles.



Según la Fiscalía, Monsalve Londoño convenció a su mamá, Marisol Londoño Bedoya de participar y ellos fueron los encargados del seguimiento o 'marcación' de Pecci y su esposa.



Desde el 5 de mayo se comenzaron a trasladar los distintos involucrados desde Medellín hasta Cartagena y, aunque supuestamente habían dividido los roles de acuerdo a su supuesta experticie, el ente investigador dijo que los delincuentes cometieron varios errores.



Por ejemplo, Zabaleta Arrieta alquiló el carro en el que movilizaría a los sicarios en un sitio muy cercano al lugar donde se estaban quedando pero además, como no tenía consido su licencia de tránsito, el 8 de mayo un agente de tránsito le puso un comparendo en la vía que conduce de Cartagena a Playa Blanca.

La Fiscalía describió las múltiples llamadas entre los involucrados. Foto: Captura de video

El 9 de mayo, un día antes del crimen, se registraron múltiples llamadas entre los involucrados mientras ultimaban los detalles del crimen. Por ejemplo, hubo al menos 32 llamadas entre Francisco Luis Correa Galeano, señalado cerebro de la operación y que no aceptó cargos, y Salinas Mendoza, quien condujo la moto acuática en la que los sicarios llegaron hasta la playa donde estaba Pecci para matarlo. Correa también llamó 27 veces a Marisol Londoño y ella lo llamó 12 veces.



Se mencionó además que tras el crimen, los sicarios tiraron al mar el arma con la que mataron a Pecci quien, según el recuento de la Fiscalía, estaba completamente desprevenido, sacudiéndose arena en la playa. La pistola fue posteriormente encontrada por una turista y entregada a las autoridades.



Luego del crimen, estas personas salieron de Cartagena y viajaron por diferentes medios a Medellín "para repartirse el botín". Así mismo, el fiscal del caso explicó que si uno solo de los involucrados no hubiera estado, el crimen no hubiera sido posible, y pasó a explicar el rol determinante que cumplió cada uno.

Imágenes de cuando se registraron en un hotel de Cartagena Wendre Still Scott Carillo y otros de los procesados. Foto: Captura de video

Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía estuvo una línea de tiempo de los hechos, declaraciones de testigos, y varios videos, como uno de cuando los involucrados llegaron a Cartagena y se registraron en un apartamento antes de cometer el crimen.



En la audiencia la Fiscalía también presentó múltiples testimonios de personas que vieron a los involucrados en tiendas y playas, así como informes de los investigadores del caso sobre las distintas labores realizadas para aclarar los hechos.

En la audiencia virtual se mostraron fotos de la moto acuática usada por los sicarios en el crimen. Foto: Captura de video

El ente investigador presentó también los recibos de pagos de Monsalve Londoño y Londoño Bedoya para el viaje a Cartagena, así como los pagos que hicieron para hospedarse en el mismo hotel que Pecci y su esposa.



Finalizada la exposición, la Fiscalía presentó unos videos que resumían parte de los seguimientos que hicieron los procesados al fiscal paraguayo, y el del momento de su muerte.



Por último, el fiscal del caso le pidió al juez que avale el allanamiento a cargos que hicieron los capturados y que proceda después a emitir una condena ejemplar.

