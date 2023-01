En la mañana de este lunes se dio inició a la audiencia de medida de aseguramiento contra los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, capturados por el magnicidio el fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini.



Los hermanos, aceptaron ayer los cargos de homicidio agravado y porte de armas.



Pecci estaba casado con la periodista paraguaya Claudia Aguilera. Foto: Instagram @aguileraclaudi

La Fiscalía le solicitó al juez que los hermanos Pérez Hoyos se envíen a la cárccel por la gravedad de los hechos.



En esa línea, el fiscal argumenta los hechos previos al asesinato del fiscal Pecci , los acontecidos después del crimen que vincula a los hermanos con la financiación de la muerte de Pecci a través del pago de 1500 millones de pesos y 100 millones más para viáticos.



El fiscal señala que Andrés Felipe Pérez hizo un retiro en un cajero, en Cartagena, para pagarle a los sicarios, "sino les doy la plata estos chinos venezolanos no hacen la vuelta".



Esta información la sustenta la Fiscalía con los elementos incautados durante los hallanamientos en los que se encontró una USB, una grabadora, un Ipad, una Sim Card y documentos como recibos de pagos, aperturas de cuentas, copias de cédulas, liquidaciones de transacción y otros, en la habitación principal en donde fue detenido Andrés Hoyos.

Fiscalía pide cárcel para los hermanos Pérez

Mario Burgos, fiscal del caso aseguró que está corroborrada la participación de los hermanos Pérez en la muerte de Marcelo Pecci, no solo desde el aporte financiero, "sino que estuvieron en Cartagena verificando que se cumpliera el crimen".



Burgos señaló que es urgente que se envíen a la cárcel ya que se pueden considerar como un peligro para la comunidad.



"Una vez se reúnen los implicados en Medellín, distribuyen funciones, Correa Galeano entrega dineros, armas y vehículos a las personas que se encargaron de seguir y de transportar al sicario Wendre Still Scott (condenado) y a Gabriel Carlos Salinas, quien conducía la motonave que lo llevó y fue capturado en Venezuela en diciembre de 2022", reiteró.



De igual forma, señaló que los elementos de prueba son contundentes contra los indiciados quienes ayer aceptaron los delitos imputados y su responsabilidad en el crimen.



De hecho, ayer, Ramón Pérez dijo que “me ha dolido mucho la situación, el gran error que cometí. De corazón les pido que me perdonen a la señora de Pecci y a la familia”.



A su turno, Andrés Pérez, apuntó que “fue un error muy grande. No tengo palabras para pedir perdón. Estoy muy arrepentido”.



Por su parte, la Procuraduría General se declaró partidaría de que los hermanos Pérez se envíen a la cárcel.

