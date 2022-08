La audiencia de conciliación por los comentarios que Miguel Polo Polo y Marbelle hicieron en Twitter contra de la vicepresidenta Francia Márquez ya tiene nueva fecha.



Luego de haber sido aplazada por excusas justificadas, se acordó que cada uno de ellos vaya un día distinto a la cita. La cantante irá el 17 de agosto al búnker de la Fiscalía de Bogotá, mientras que Polo Polo, al ser congresista, acudirá a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 26 de agosto.



La conciliación a la que fueron citados se remite a los trinos en contra de Márquez en plena campaña a la Presidencia de la República. Por esas fuertes palabras, la defensa de la vicepresidenta inició un proceso que no solo vincula a Marbelle y Miguel Polo Polo.



A este también están citados Humberto Amín, el abogado Julián Quintana y el periodista Gustavo Rugeles. Esta última persona, de hecho, fue citada el pasado 4 de agosto para conciliar, pero de acuerdo a la versión de Carlos Hernán Escobar, abogado de Márquez, en esa ocasión no se realizó retractación alguna, y por tal motivo su caso se mantiene vivo.



Un caso muy distinto al de Amín y Quintana, quienes por su ausencia justificada corrieron la diligencia hace unos días y ahora irán junto a Marbelle este 17 de agosto a la Dirección de Derechos Humanos del ente acusador.



La postura de la vicepresidenta siempre ha sido el buen tono y la búsqueda de mantener limpio su nombre, por eso quiere que todo se arregle a través de una conciliación.

La 'tiktoker' que decía ser hija de Francia Márquez

A este proceso por injuria y calumnia que se les abrió a Marbelle y Miguel Polo Polo también se vinculó a Ornela Cabezas, quien subió un video a Tik Tok que se hizo viral diciendo que era la hija de Francia Márquez y criticando ciertas de sus posturas.



Por esa razón, el pasado 18 de julio fue llamada a conciliar, trámite que llegó a buenos términos, y producto de ello es un video de 38 segundos que subió a la misma red social.

"Me retracto de dicho video, no soy la hija de la señora Francia Márquez, y me retracto de todo lo que en el video contiene. Cabe señalar que este video se hace en cumplimiento a lo acordado en la audiencia de conciliación dentro de la investigación penal iniciada por dichas publicaciones", manifestó Cabezas.



Tras haber cumplido con su parte, la deuda de la tiktoker con la justicia quedó saldada, y ahora los llamados a conciliar son Marbelle, Miguel Polo Polo y las otras personas vinculadas formalmente al caso.



