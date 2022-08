Luego de una audiencia de conciliación, Marbelle se retractó de las palabras que compartió en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. El mensaje en tono conciliatorio de la cantante se dio hacia las 10:30 de la noche de este miércoles, día para el cual ella estaba citada en el búnker de la Fiscalía tras haber sido señalada por injuria por el representante de la vicepresidenta.

Es así como en su cuenta oficial de Twitter, Marbelle manifestó que "de acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo".

De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo. — MARBELLE (@Marbelle30) August 18, 2022

(Lea más sobre el tema: Francia Márquez: estas personas conciliaron por comentarios a la vicepresidenta).

Seguido a ello, la cantante colombiana expresó en el mismo hilo que rechaza el racismo, y que ofrece disculpas a todas las comunidades afrocolombianas a las cuales pudo herir con sus fuertes comentarios en contra de la vicepresidenta.



En ese orden de ideas, Marbelle cerró su mensaje aclarando que "tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas Farc".



Esta retractación hacer parte de la conciliación a la que fue llamado un grupo de personas entre las que se encuentra el ahora congresista Miguel Polo Polo. En el caso de él, su audiencia para conciliar está agendada para el próximo 26 de agosto ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



No obstante, Marbelle no es la primera que se retracta. En horas de la tarde de este miércoles lo hizo el concejal de Bogotá Humberto Amín, quien afirmó que no le constaba que Márquez tuviera nexos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln); mientras que el pasado 18 de julio lo hizo Ornella Cabezas, tiktoker que en plena campaña a la Casa de Nariño hizo un video diciendo que Francia Márquez era su mamá, cosa que resultó por no ser cierta.

Las retractaciones

El origen de este proceso judicial que se abrió en contra de Marbelle, Miguel Polo Polo, Julián Quintana, Humberto Amín y Gustavo Rugeles tiene como base comentarios en redes sociales dirigidos a Francia Márquez, los cuales a criterio del abogado de la vicepresidenta estaban marcados por frases cargadas de injurias y calumnias

Luego de llegar a un acuerdo, fruto de una conciliación ante la Fiscalía General de la Nación, aclaro como lo había dicho anteriormente, que Francia Márquez no tiene vínculos con el ELN. — Papo Amin (@papoaminCD) August 17, 2022

(Este artículo puede interesarle: Francia Márquez: estas personas conciliaron por comentarios a la vicepresidenta)

Fue así como se citó a audiencias de conciliación, vía jurídica en la cual las partes vinculadas al proceso arreglan por las buenas una situación. Desde el primer momento esa fue la postura de la vicepresidenta, sin embargo las audiencias se fueron aplazando —a veces con excusa, otras veces sin ella— hasta que la primera en retractarse fue Ornella Cabezas.



Por medio de Tiktok, aseguró que se retractaba de dicho video, "no soy la hija de la señora Francia Márquez, y me retracto de todo lo que en el video contiene". El segundo en hacerlo fue Humberto Amín, quien manifestó que "luego de llegar a un acuerdo, fruto de una conciliación ante la Fiscalía General de la Nación, aclaro como lo había dicho anteriormente, que Francia Márquez no tiene vínculos con el ELN".

Finalmente, la tercera es Marbelle. Ante sus mensajes, se espera entonces que se defina qué pasará con los casos de Julián Quintana y Gustavo Rugeles, de quienes aún no se conoce de conciliación alguna.

Más noticias

Extradición del hermano de Piedad Córdoba, papa caliente para gobierno Petro

Fondo Nacional del Ahorro: imputan a exdirector por presunta corrupción

Por muerte de exgerente del Deportivo Pasto, condenan a 37 años a 'el Vigilante'

REDACCIÓN JUSTICIA