La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, se refirió a la captura de Manuel Ranoque, padre de los niños que se accidentaron en el Guaviare y estuvieron deambulando por la selva más de 40 días.

(Puede leer: Lo que dijo Manuel Ranoque sobre denuncias de presunto abuso y violencia intrafamiliar).

Los menores Mucuty sobrevivieron a un accidente de avioneta que ocurrió el pasado 1.° de mayo, cuando viajaban con su mamá, Magdalena Mucutuy, quien murió. También fallecieron en el lugar el piloto Hernando Murcia y el líder indígena Herman Mendoza.

Tras semanas de búsqueda, las Fuerzas Militares y comunidades indígenas lograron rescatar a los cuatro niños. Fueron traslados a Bogotá y estuvieron bajo monitoreo de médicos y distintos especialistas en el Hospital Militar. En medio del proceso de recuperación, la Fiscalía y el Bienestar Familiar los entrevistó.

Facebook Twitter Linkedin

Niños rescatados de la selva fueron atendido en el Hospital Militar. Foto: Fuerzas Militares

Producto de las pesquisas, la Fiscalía acusa a Ranoque por presuntos actos sexuales abusivos con menor de 14 años en concurso heterogéneo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Cáceres anunció que la entidad está apoyando las investigaciones de la Fiscalía y precisó qué ha pasado con los menores tras su rescate.

"La Fiscalía ha operado con todo el marco de la ley. Nosotros hemos estado en colaboración, tal como nos corresponde. Los niños siguen en restablecimiento de derechos, nosotros no vamos a exponerlos en este momento a ningún otro ejercicio que no sea protegerlos", sostuvo.

(En contexto: Capturan a Manuel Ranoque, papá de niños perdidos en la selva).

Según dijo, los menores Mucutuy ya retomaron su proceso de aprendizaje escolar. Además, el ICBF le solicitó a quienes conocen la historia "pensar en los niños" y propender por su cuidado mientras se toman las medidas pertinentes sobre su custodia y demás.

"Que detrás haya una historia que tiene que ver con la justicia, es un tema que tienen que afrontar y que nosotros como Estado estamos dispuestos a acompañar", reiteró.

El proceso contra el señor Ranoque se mantiene en reserva. Sin embargo, la directora Cáceres afirmó que "lo importante es que cualquier violencia sexual contra mujeres y niños sea procesada en el marco de la ley".

#ICBFenMedios 📺Respecto a la información sobre la captura del señor Manuel Ranoque, la Directora @AAstrideliana reiteró que los hermanos Mucutuy continúan en proceso de restablecimiento de derechos.



Mira la declaración completa aquí⬇️ pic.twitter.com/b5L1nG6sRZ — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) August 11, 2023

Lo que dijo Manuel Ranoque sobre denuncias de presunto abuso y violencia intrafamiliar

El hombre le había dicho a EL TIEMPO, en junio, que las denuncias sobre supuesto maltrato y abuso tenían como propósito quitarle la custodia de sus hijos. "Ellos quieren llevarse a los niños para, por medio de los niños, estar pidiendo recursos, estar haciendo desorden. Porque eso es lo único que saben hacer", comentó sobre la familia materna de los pequeños.

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Ranoque. Foto: Ejército Nacional

En su momento, había reiterado que no estaba involucrado en maltrato familiar: "Esas son patadas de ahogado porque quieren quitarme a mis hijos y apoderarse de ellos".



Además, había señalado que el presunto abuso sexual no tenía sustento. "La misma niña ya aclaró que yo no tengo nada que ver porque yo la respeto", expresó.



Al conocerse su captura, María Fátima Valencia, abuela de los menores, le aseguró a este diario que su nieta mayor había declarado ante la Fiscalía: "El que ríe de último ríe mejor, todo lo él que decía era mentira".

(Puede leer lo que dijo la abuela de los niños rescatados haciendo clic aquí).

También puede leer:

- Lo que dijo Manuel Ranoque sobre denuncias de presunto abuso y violencia intrafamiliar.

- Daniel Sancho podría ser condenado a muerte por crimen de médico: Fiscalía da detalles.

- Colombianos mueren en grave accidente en Brasil; conductor estaba borracho.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS