Manuel Castañeda, detenido en el Cauca a comienzos de diciembre de 2022 por portar cerca de 160 kilos de cocaína en una camioneta blindada, pasó a ser un eslabón clave en el escándalo de corrupción que se denuncia en la Unidad Nacional de Protección (UNP).



El hombre, que durante 11 años estuvo en la Policía, en la justicia tiene varios frentes abiertos por procesos que salpican al exsubdirector de la UNP Ronald Rodríguez, al sindicalista Wilson Devia y a otros políticos y policías de los que dice que hablará en su momento, pues por ahora está intentando negociar con la Fiscalía algunos beneficios a cambio de rebajas de pena.



En una jornada de declaraciones a varios medios, entre ellos EL TIEMPO, Castañeda, llamado el 'narcochofer', da detalles de su proceso y de la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota, en la cual también recibió un pago por transportar el excapo.



En esta primera entrega, Castañeda habla de su captura en diciembre, las amenazas en su contra y del escándalo de corrupción que permea a la UNP..

A usted lo capturaron en diciembre del año pasado, ¿a qué se dedicaba?

Realmente, mi captura se dio el 10 de diciembre en Totoró, Cauca, me movía en una camioneta de la UNP adscrita al esquema de Ronald Rodríguez, quien era exsubdirector de la UNP. Me capturan con varios kilos de cocaína.



¿Llevar cargamentos era su oficio, o a qué se dedicaba?

Me dedicaba al tema comercial, de artistas, a generar eventos, pero pues a la par se estaba haciendo el tema de las actividades del transporte de cocaína.

Este es el carro incautado con droga en Cauca. Foto: Policía Nacional

Daniel, ¿y cómo llega a tener una camioneta de la UNP y a mezclar el negocio de la droga?

Se crea un vínculo con Ronald, quien en su momento era el subdirector de la UNP, se plantean algunas negociaciones para trabajar con algunas personas que son los dueños de la droga. Se llega a algunos acuerdos, se establecen algunos parámetros para trabajar y Ronald nos brindaba un apoyo en cuanto al tema logístico de vehículos para transportar la cocaína. A él por su cargo se le facilitaba el tema de vehículos de la Unidad.

¿Desde cuándo estaba ese nexo entre usted y Ronald como eslabón?

Empezó entre abril y marzo del año pasado hasta el día de mi captura, y de los otros hechos que han venido ocurriendo con más vehículos de la UNP, ya quizás hagan relación pero con otras personas, no directamente conmigo.

Usted fue Policía...

Sí, por 11 años, trabajé en la Dirección de Protección, que se dedica a escoltar a personalidades.

¿Y por qué salió de ahí?

Pedí el retiro por voluntad propia en 2015.

¿Cómo llega a conocer a Ronald?

Lo conocí en 2020, 2021, fue el tema de una relación informal, pero ya después por ciertos motivos que se requerían, o las coincidencias de unas reuniones nos encontramos en un lugar y coincidimos con los mismos amigos o socios de trabajo, donde empezamos realmente una relación de amistad pero obviamente más fortalecida porque ya era un vínculo laboral en cuanto a narcotráfico.



¿Cuántas veces usted transportó droga aparte a la de su captura y a la de Pereira?

Hablemos de más de ocho oportunidades.

¿Y qué corredor utilizaba?

Era en distintas partes del país, había varias en las que se hacían estos movimientos.

¿Qué puede decirnos de Ronald?

Lo que se sabía es el tema del acuerdo al que llegamos con unas personas para poder empezar a trabajar en el transporte de cocaína, y como era el subdirector tenía la facilidad de suministrar los vehículos oficiales, no los iban a parar, gozábamos de ese privilegio. Ya el tema económico lo cuadramos de otra manera, lo que se pagaba por kilo, que se había por viaje y semanalmente se podían hacer dos o tres viajes en diferentes del país. Esa fue la relación con Ronald.

Ronald Rodríguez, exsubdirector de la UNP. Foto: Fiscalía

¿Cuánto se paga por el kilo transportado?

No podría decir específicamente porque hace parte de la investigación de la Fiscalía, pero eso dependía de la distancia, de los corredores viales.

La primera vez en la que aparece su nombre es en Pereira, con más droga...

Eso hace parte de la Fiscalía, es un caso de marihuana, creo que fueron 380 kilos, pero no puedo entrar en detalle porque se está en proceso de negociación con la Fiscalía.

Pero sí estaba usted metido....

Indirectamente, sí; pero directamente no estaba ahí.

Hay una diferencia porque usted dijo que había más droga de la que le incautaron en Cauca...



Ese tema también está en la investigación de la Fiscalía y no podría darle más detalles de eso.



¿Pero usted cuánto llevaba, Manuel?

No, no puedo profundizar porque hace parte de la investigación.

Un juez de Paez, Cauca, legalizó la captura del expolicía Manuel Antonio Castañeda Bernal. Foto: Policía Nacional

Tras la captura lo mandan a La Picota, ¿no?

Si no estoy mal, el 10 de diciembre fue un viernes, ese fin de semana me trasladan a Popayán, si no estoy mal. Duré tres días allá y posteriormente me envían para Mártires, una estación de Policía; y de ahí me pasan para La Picota, donde duré 15 o 20 días. Se generaron dos episodios de amenazas en el que el mismo Inpec se estaba prestando para estas cosas, posteriormente me me trasladan para Cómbita, allá también se generan unas amenazas, me remiten para Picota y posteriormente se genera el cupo para un centro de detención militar.

Cárcel La Picota. Foto: Inpec

Desafortunadamente, en la estadía con el director del Inpec fue bastante molesto el tema porque la corrupción que hay dentro del Inpec es demasiado alta, y más yo teniendo relación con la fuga de 'Matamba'.

¿Cómo fueron esas amenazas?

En Picota, cuando uno es privado de la libertad, no tiene idea de cómo funciona el sistema penitenciario. A las 9 de la noche las celdas no se pueden abrir, pero los funcionarios del Inpec en dos ocasiones intentaron sacarme de la celda para moverme a otro pabellón, pero gracias a los demás internos no fue posible. En Cómbita por un tema de envenenamiento y de amenaza por parte de las personas que participaron en la fuga de 'Matamba'.

¿Lo intentaron envenenar?

La primera amenaza se genera por un tema de una videollamada de una celda de un interno, en la que las personas que participaron en la fuga de Matamba me amenazan y amenazan a mi familia; y adicional a eso porque me dicen que me van a envenenar.

¿Conoce más casos de carros de la UNP que se presten para transportar droga?

Este es otro tema que no se puede profundizar, pero en la UNP y los sindicatos de Wilso Devia sí existen más personas que están involucradas en este tema, pero hacen parte de la investigación de la Fiscalía.

¿Usted dará esos nombres en búsqueda de un preacuerdo o principio de oportunidad?

Estamos en una negociación.

¿Estos tentáculos llegaron a otras entidades distintas a la UNP?



Días anteriores a mi captura se hizo n acercamiento con el doctor Augusto, que es el actual director de la UNP. Lo puse en conocimiento a él de todos estos temas, y a los pocos días se genera mi captura. Y efectivamente sí hay otras instituciones, la Policía, el Inpec, la UNP.

Manuel, le cuenta al actual director antes de su captura...

Fue como del 4 al 6 de diciembre que me reuní con él.

¿Y usted le advirtió a qué organización pertenecía?

No, lo que yo hay es comentarle a él lo que se venía presentando con el tema de Wilson Devia y el alquiler de esquemas de seguridad, narcotráfico y la fuga de 'Matamba'.

¿Cómo se le acerca al director de la UNP si usted, dice, era un comerciante?

Por una tercera persona, no podía acudir con cualquiera porque se podía filtrar la información.

¿El director sabía que usted iba a transportar droga?

No, él desconocía del tema. Me recibe en un acto de respeto y escuchar qué es lo que tengo, yo le doy copia de un escrito.



