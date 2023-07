El día de la fuga de Juan Larrison Castro, alias Matamba, de la cárcel La Picota, varias personas estuvieron inmersas en el plan, una de ellas es Manuel Castañeda, quien lo transportó hasta el Magdalena Medio.



En entrevista con EL TIEMPO, Castañeda, detenido en una unidad militar de Facatativá, Cundinamarca, habla de su rol en ese escape, de la reunión en la que estuvo con los principales cabebillas del 'clan del Golfo', y de Wilson Devia, sindicalista de la UNP al que le lanza varias críticas.

Usted participó de la fuga de Juan Larrison Castro, alias Matamba...

A mí me contrata por un tema de alquiler de vehículos Édgar Munévar, alias El Caballista, que está capturado. Eso fue en la noche, se recoge ahí al frente del botadero de Doña Juana a alias Matamba, que en su momento no sabía quién era, pero sí efectivamente él venía en un Clio gris, que lo traía una persona del Inpec.



Él se baja, se monta al vehículo e iniciamos el desplazamiento. En la ruta participan vehículos oficiales de la Policía Nacional y miembros de la misma institución, los cuales pertenecen o pertenecían al Gaula.



Reunión de integrantes de la red de fuga de 'Matamba' en Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué le dice a usted 'Matamba' cuando lo ve?

Cuando 'Matamba' se monta al vehículo ni yo lo conozco ni él me conoce, él simplemente conocía a las dos personas que iban dentro del vehículo conmigo, y relativamente él mantenía conversación con ellos. Yo simplemente iba conduciendo, ajeno a que no sabía quién era 'Matamba'. Más adelante es cuando 'El Caballista' me manifiesta quién es 'Matamba', pero pues por obvias razones yo no podía decir 'no quiero ir'.

Las dos personas que iban en ese carro eran Edgar y alias El Pájaro, ¿verdad?

Sí, exactamente.

¿Hasta qué punto llegaron usted manejando?

Prácticamente llegamos hata la finca en la que se quedó 'Matamba', cerca a la Hacienda Nápoles. Ahí yo hago mi regreso con Edgar, por ese fin de semana de alquiler del vehículo me pagan cuatro millones de pesos.



¿Hay un nexo entre el transporte de cocaína con carros de la UNP, y de paso Ronald Rodríguez, con alias El Caballista?

Cuando se maneja el primer episodio que es la fuga de 'Matamba', pues yo aún no hacía el tema del narcotráfico, pero más adelante se hace la relación de que los dueños de la mercancía, las personas con las que se relacionaban Ronald y yo, efectivamente tenían sus relaciones comerciales; pero a la par que hayan coincidido, no.

¿Pero Ronald y 'El Caballista'?



Por mi parte, no, que a mí me conste que mantuvieran una relación, no.

Usted también estuvo con los máximos jefes del 'clan del Golfo', ¿eso cuándo fue?



Eso fue posterior a la fuga de 'Matamba', como a los 15 días. En ese lapso se hizo la coordinación para el acompañamiento a esa reunión, eso fue en Puerto Boyacá. Fueron varias personas de alto nivel del 'clan del Golfo' y otras organizaciones.

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Foto: Archivo particular

¿A quiénes recuerda en esa finca?

Estuvo 'Pájaro', estuvo alias Rambo, alias Gonzalito, yo mencioné a 'Chiquito Malo', hubo varios personas presentes porque el fin de esa reunión era reunir un presupuesto para el rescate de 'Otoniel', que había sido capturado para ese tiempo.

¿Usted por qué llega a esa reunión?

Ya se había hecho la fuga de 'Matamba', estaba untado en la organización de la fuga, y no me podía apartar del todo de Edgar y decir que no quería acompañarlo en nada porque eso me generaba un riesgo a mí y a mi familia. Me tocó seguir haciendo eso, pero a la vez de que ocurría puse en conocimiento de las autoridades mientras se iban haciendo esas actividades.



¿Y cuánto le pagaron por ese servicio?

Ese no fue pago, se hizo por ver qué beneficios se iban a sacar más adelante, y Edgar era el que iba a manejar todo el tema.

Manuel, ¿usted quería entrar a la organización ilegal?

No tanto que quisiera entrar, no podía decir que no lo iba a acompañar porque eso me iba a generar un riesgo porque estamos hablando del 'clan del Golfo'. Por ende, yo no podía decir no, sino que a la vez que se iba haciendo eso mi actitud fue informar a las autoridades. La reunión fue de un día, se retorna a Bogotá y el resto de coordinaciones se iban a hacer con Edgar.

Mementos de la captura de Edgar Munévar, alias el Caballista. Foto: Foto: Suministrada por las autoridades

¿Para ese momento, usted cuánto llevaba de conocerse con Edgar?

Hace uno o dos años aproximadamente antes de la fuga. Lo conocía como un comerciante, no sabía que hacía este tipo de cosas o delitos que él cometía.

Precisamente, el comercio lo lleva a usted a un episodio en el Sanandresito de la 38, de Bogotá. ¿Qué nos puede contar?

Hay un episodio, pero eso sigue siendo parte de la investigación de la Fiscalía.

Se habla de un alias J. ¿Lo conoce?

La persona alias J no sé a quién hace referencia, pero obviamente hay unas cosas que hacen parte de reserva de la Fiscalía.

¿Quiénes querían matarlo en la cárcel de Cómbita?

Aún no se generaban las capturas de 'El Caballista' ni del capitán, por ende ellos no quisieron que yo siguiera hablando.



Carlos López

Redacción Justicia

