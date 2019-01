La maniobra de Rugeles para evitar audiencias por maltrato a mujeres

En el juzgado 31 penal de Bogotá se inició hace más de un año el proceso penal contra el periodista Gustavo Rugeles Urbina por golpear a su pareja, y el caso no ha tenido mayores avances.

La Fiscalía le imputó a Rugeles Urbina el delito de violencia intrafamiliar el 27 de diciembre de 2017. En la diligencia no pidió una medida de aseguramiento contra el comunicador, y solicitó medidas de protección para la víctima Marcela González. La diligencia se cumplió en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Kennedy tras la detención de Rugeles Urbina en el sur de Bogotá.

Aunque la Fiscalía radicó el escrito de acusación el 12 de enero del año pasado, no ha podido realizar la audiencia de acusación por los continuos aplazamientos que se han registrado. En dos de las cuatro citaciones el procesado argumentó que no contaba con un abogado de confianza.



El 5 de abril del año pasado se citó la primera audiencia de acusación, que se ha venido aplazando y cuya última citación se hizo el 29 de noviembre, fecha en la que tampoco se realizó.



El juzgado aún no ha citado una nueva audiencia para este año, y abogados señalan que tendría que solicitarse a la Defensoría del Pueblo que se haga presente un defensor de oficio en caso de que Rugeles Urbina llegue sin abogado.



Ahora la Fiscalía tendrá que investigar la nueva agresión que habría realizado contra su pareja. De acuerdo con el testimonio que González le dio a la Fiscalía, Rugeles la golpeó en su cara con un zapato generándole una lesión en su ojo izquierdo y le dio varios golpes en sus piernas.



En el hospital San Matilde de Madrid, Cundinamarca, consignaron en la historia que la mujer de 23 años tenía un hematoma de dos centímetros en su cara y una laceración en una de sus piernas. El centro médico le dio una incapacidad de siete días a la joven.



