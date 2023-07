Desde las 10:00 de la mañana de este miércoles, diferentes asociaciones de uniformados retirados de las distintas Fuerzas Militares y de Policía se concentraron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para manifestar su rechazo a algunas políticas del presidente Gustavo Petro.



La Plaza tuvo a varias personas sobre las 11:00 de la mañana, cuando la organización Foro Ampliado de Reserva Organizada (Faro), una de las que lideró el encuentro, dio inicio a la jornada con la entonación de los himnos de las distintas fuerzas.



A los alrededores del lugar, en el que por momentos hubo lloviznas, había varias pancartas a favor de los militares, y en contra del jefe de Estado, sus políticas y ministros como el de Defensa, Iván Velásquez.



Manifestación de militares retirados en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

Entre las frases que más se cantaron hasta las 1:10 de la tarde, hora en la que permaneció el mismo flujo de personas en la Plaza, estuvieron "Libertad y orden", "Fuera, Petro" y "El daño ya está hecho".



El coronel retirado Carlos Martínez, quien estaba organizando el encuentro desde la tarima instalada en el sitio, le contó a EL TIEMPO que están "reivindicando una posición de los militares y policías en retiro, que es acompañar al pueblo colombiano con relación a todo lo que los está afectando. La situación sociopolítica del país que los está conduciendo a una situación muy desastroza para nosotros".

La senadora María Fernanda Cabal (Imagen de apoyo). Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Según el oficial, hay cuatro puntos sobre la mesa que los llevaron a manifestarse este 19 de julio. El primero, en palabras textuales, es la defensa de la democracia; el otro es que haya respeto a la Constitución y la ley; le sigue el pedido de respaldo a la Fuerza Pública, y por último que no se entregue terreno en materia de seguridad, pues "ese tema nos ha venido demostrando un detrimento en el Gobierno actual".



Otro de los temas fue la mesada 14, sobre la cual el reservista José Adolfo Herrera Aguirre indicó que es necesaria para muchos soldados de Colombia, pues de ahí sacan para cubrir diferentes necesidades.



Entre los asistentes a la manifestación también estuvieron varios políticos como Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y los congresistas María Fernanda Cabal y Andrés Forero, del Centro Democrático.



Gómez resaltó, en compañía de su hijo Nicolás, que su presencia en la plaza se debió a que Salvación Nacional respalda a los reservistas y veteranos, y la protección de su régimen de seguridad social y provisional, así como a la sanidad militar y policial, "que está en decadencia por la decisión irracional del ministro en 800 mil millones de pesos. Se busca romper con esto la moral de la tropa".



Por último, la senadora Cabal le comentó a este diario que ella fue a acompañar a los verdaderos héroes de Colombia, pues para ella son estas personas las que han dado la vida por el país, y no los integrantes del Eln.



Asimismo, le solicitó al Gobierno del presidente Gustavo Petro "que no ofenda más al mejor Ejército y a la mejor Policía del mundo".



En otras ciudades del país, las consignas de "libertad y orden" y la entrega de la mesada 14 a todos los militares también fueron parte de las jornadas de manifestaciones, que en Bogotá tuvo más desarrollo con representantes y líderes de las distintas asociaciones presentes.



