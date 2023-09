En la mañana de este martes 26 de septiembre se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá responsabilizó de manera firme a Paul Naranjo y Julián Ortegón de la muerte de Ana María Castro.



Sin embargo, la justicia también determinó que se trató de homicidio agravado y no de feminicidio. Por lo tanto, la condena contra los acusados pasó de 41 a 33 años de prisión.



Ante la decisión, Nidia Romero, la madre de la joven, reaccionó en su cuenta de Facebook y se mostró muy molesta: “Ya no es feminicidio agravado, sino homicidio”.



Desde el hace año y medio, Nidia Romero venía esperando el fallo del tribunal para la justicia de su hija, Ana María Castro, una joven de 21 años, que murió el pasado 5 de marzo del 2020.



De acuerdo con las pruebas presentadas, Castro falleció luego de departir en unos bares de la calle 116 con carrera 19, en el norte de Bogotá, y tomar -en estado de embriaguez- una camioneta Kia en la que iban Paul Naranjo y Julián Ortegón.



Según se logra ver en varios videos de seguridad, ella fue expulsada violentamente al piso y sufrió varias lesiones que le ocasionaron la muerte en el Hospital Simón Bolívar.

La madre de Ana, Nidia Romero, siempre resaltó que a su hija la mataron a golpes y que el caso se trataba de un feminicidio.



"Los muertos hablan. El cuerpo de mi hija estaba muy golpeado, de pies a cabeza. No pudo ser un accidente de tránsito, a ella la mataron a golpes. No creo en esa tesis, rotundo no, yo si me esperaba que ellos se valieron de algo así y quién sabe de qué más cosas para tapar el crimen que cometieron sus clientes", señaló.

Durante la primera instancia, la juez 42 penal del circuito ratificó el delito de feminicidio agravado y fue condenado a 41 años. Sin embargo, abogado defensor apeló la decisión que tomó el juzgado, y por eso fue a revisión al Tribunal de Bogotá.



Este martes la audiencia dejó claro que Paul Naranjo y Julián Ortegón son responsables de la muerte de Ana María, pero que no se trató de un feminicidio, sino de un homicidio agravado. Por tal razón, la pena pasó de ser de 41 años a 33.

El dolor de una madre

Nidia Romero quedó inconforme con la decisión y realizó una publicación en su cuenta de Facebook.



“Una cosa es querer seguir en el camino con la mejor actitud y una muy diferente rendirme ante semejante barbaridad por parte del estado”, dijo.

Mamá de Ana María Castro en frente de la Fiscalía General de la Nación, pidiendo celeridad en el caso. Foto: Héctor Fabio Zamora.

Y agregó: “Este es el put... país nuestro, ya no es feminicidio agravado, sino homicidio agravado, por ende les baja la condena".

El día que le cambió la vida a Nidia Romero

El miércoles 4 de marzo del 2020, Ana María Castro salió de su casa después de almorzar para encontrarse con su amigo: Paul Naranjo. No era la primera vez que la familia escuchaba ese nombre y hasta se imaginaron que era un pretendiente.



La joven salió pasadas las 4 de la tarde, y a cerca de las 9:00 p. m. fue contactada por su madre. “Yo le di cantaleta, le dije que uno no rinde igual cuando está trasnochado, y luego de eso no supe nada más”, señaló Nidia Romero a EL TIEMPO.



Esa noche Nidia quedó intranquila, a tal punto que alcanzó a hacerle casi 50 llamadas. El celular de la joven estuvo encendido hasta las 9:30 de la mañana del jueves 5 de marzo.



Las amigas de Ana María no decían nada, hasta que a las 12:30 p.m. una de ellas la contactó y le dijo que la joven había sufrido un accidente y que estaba en el hospital Simón Bolívar.

Lo que la madre de Ana María Castro nunca contó sobre el crimen Nidia Romero revela datos en momentos en que la justicia alista sentencia contra Paul y Julián. Lo que la madre de Ana María Castro nunca contó sobre el crimen Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Cuando Nidia llegó al centro médico y dio la cédula de su hija y no la encontraron. Sin embargo, le señalaron que había un cuerpo sin identificar.



La joven fue reconocida. “Me dijeron que tenía un trauma craneoencefálico severo. En ese momento me dijeron que ella tenía muerte cerebral”, recordó.



Nidia entró en shock. “Comencé a gritar como loca. Luego me contaron que la niña había sufrido un paro cardiorrespiratorio, que sus pulmones habían colapsado y que murió a las 11:56 de aquella mañana. Yo, simplemente, enloquecí”.



Y así, con su vida hecha pedazos, le dijeron que debía reconocer a su hija. La tenían envuelta en una bolsa.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

