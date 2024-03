Con esta carta exmilitar colombiano preso por magnicidio en Haití, pide una pena baja

En las próximas horas un juez del Tribunal del Distrito de la Florida (Estados Unidos) dará a conocer la pena de cárcel que pagará el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, vinculado al magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse perpetrado en julio de 2021.



Palacios fue capturado en Panamá en enero de 2022 y trasladado a Estados Unidos en donde era solicitado por cargos de homicidio.

En diciembre del año pasado el exmilitar colombiano se declaró culpable de conspirar con otras personas para asesinar al presidente Moïse en Puerto Príncipe. Inicialmente había manifestado que era inocente.



Palacios firmó un acuerdo con la Fiscalía, con la que se comprometió a colaborar, tras negar durante meses su culpabilidad.

Martine Moïse, primera dama de Haití, sobrevivió al ataque y ha entregado datos clave. Foto: Archivo Particular

El 7 de julio de 2021, un comando de mercenarios colombianos asesinó a tiros a Moïse, de 53 años, en su residencia privada de Puerto Príncipe, sin que intervinieran sus guardaespaldas. Según la acusación, Palacios acompañó ese día a los demás mercenarios al interior del domicilio del presidente, donde robó dinero y joyas.



La Fiscalía asegura, sin embargo, que tuvo un papel menor en la conspiración y carecía de autoridad para tomar decisiones en el grupo.



Después de la audiencia, su abogado, Alfredo Izaguirre, describió a Palacios como un simple escolta y confió en que pudiera evitar la cadena perpetua, la pena máxima a la que se enfrenta, según declaró a varios periodistas.



"La Fiscalía reconoció que él fue de Colombia hacia Haití y no tenía las intenciones del resultado que ocurrió, el asesinato del presidente. (...) A último momento, le dijeron al señor Palacios lo que debía pasar", señaló el abogado.

La petición a la Corte

EL TIEMPO conoció el documento con el que la defensa de Palacios pide que no le impongan una pena tan alta y en el que hace referencia a asuntos como la situación de pobreza que ha enfrentado.



"Palacios tiene actualmente 45 años. Nació y creció en Chocó, Colombia por su

abuelos paternos en un hogar humilde sin agua corriente ni electricidad. Palacios

Asistió a la escuela secundaria y luego se convirtió en soldado del ejército colombiano. Era soldado en el Ejército de Colombia durante 20 años hasta su retiro en diciembre de 2019. Luego de su retiro Comenzó a trabajar reparando aires acondicionados. Actualmente está casado con su esposa y juntos tener 3 hijos", dice la carta.

Carta de la defensa del Colombiano. Foto: EL TIEMPO

Añade que el colombianos reconoce su responsabilidad en los hechos y la gravedad de lo sucedido por lo que acepta que debe pagar una pena.



"Palacios merece ser castigado por sus acciones pero debería ser castigado proporcionalmente con su conducta teniendo en cuenta el castigo recibido por otros individuos en su mismo posición. Para ofrecer una disuasión adecuada de la conducta delictiva Palacios debería ser sentenciado a una sentencia que envíe un mensaje a las personas que transgredir las leyes de la sociedad, y demuestra que esta conducta no será tolerada, mientras que al mismo tiempo cumpliendo al mismo tiempo con el mandato de que la pena sea suficiente, pero no mayor de lo necesario", dice la comunicación al juez del caso.



Insistió que la pena no debería ser excesivamente dura teniendo en cuenta factores como que aceptó los hechos.



"Con excepción de la conducta en este caso Palacios siempre ha sido un ciudadano trabajador y respetuoso de la ley. Tiene una familia que lo apoya, ha aprendido de su

errores y no es probable que continúe cometiendo delitos", dijo la defensa.



Igualmente señaló: "este Tribunal debe imponer a Palacios una sentencia mínimamente suficiente para lograr el propósito estatutario de la pena considerando todos los factores antes mencionados".

