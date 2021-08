Las revelaciones de quienes fueron a Haití con comandos y se devolvieron

Jhonatan Rivera García y Ronal Alexander Ramírez Salamanca se encuentran en Colombia, mantienen un bajo perfil, no salen a la calle y tienen temor por su seguridad y la de sus familias.



Los dos hombres regresaron al país procedentes de Puerto Príncipe, capital de Haití, el 4 de junio de 2021. Salieron de la isla hacia República Dominicana el 1º. de junio y tres días después viajaron a Colombia.



Ellos fueron los primeros en abandonar la misión que hoy tiene a 18 militares en retiro (colombianos), capturados, sindicados de asesinar al presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio.



Personas cercanas a Rivera y Ramírez advierten que ellos fueron los primeros sorprendidos en conocer los hechos registrados en Puerto Príncipe, ya que hasta el día en que regresaron a Colombia (1º. de junio, un mes y 6 días antes del asesinato de Moïse), sostenían que el objeto de la contratación del personal en retiro era “brindar seguridad a personalidades de Haití, y al futuro Presidente, Cristián Emanuel Sanon”.



Los dos hombres buscaron apoyo jurídico de la firma Quintero López Abogados, S.A.S. el 11 de julio, el objetivo: hacer frente a posibles cargos en el exterior por su relación con los comandos que viajaron a Haití. Señalaron que están dispuestos a colaborar con las autoridades.



Se conoció que Rivera y Ramírez viajaron a Bogotá entre el 13 y 15 de julio y buscaron contacto con la representación diplomática de Haití y con Interpol Colombia.



Una de las prioridades de Jhonatan Rivera era aclarar que aunque su hermano Germán Rivera es mencionado como uno de los cerebros del magnicidio, él no tuvo nada que ver con el mismo; y de paso pide respeto de los derechos de su hermano y los demás capturados.



Excapitán Germán Rivera, preso en Haití. Foto: Archivo Particular

Rivera y Ramírez dejaron sus datos de contacto y se declararon dispuestos a acudir al llamado de las autoridades cada vez que fuera necesario, y como muestra de su buena voluntad presentaron sus pasaportes y visas ante Interpol.



EL TIEMPO conoció algunos apartes de sus declaraciones, las cuales han permitido a los agentes de Interpol avanzar en la línea de tiempo y ratificar el papel de algunos de los mencionados.



El capitán en retiro Germán Rivera García, terminó, de acuerdo a las versiones conocidas por este diario, como jefe de la operación, y era conocido como el coronel Mike.



Se logró confirmar además que Germán Rivera conocía a Arcángel Pretel Ortiz y a Antonio Emmanuel Intriago, socios y representantes de la empresa CTU Security con sede en Miami, Estados Unidos.



Según la información entregada a autoridades colombianas Germán Rivera se reunió con Pretel Ortiz en La paz, Bolivia, en junio de 2020, el objetivo: un contrato de seguridad para el futuro Presidente de ese país, trabajo que no se concretó porque a quien iban a proteger perdió las elecciones.



Esa es otra de las pistas que se ha compartido con Interpol para hacer verificaciones en ese país y establecer los alcances de esa supuesta contratación en ese país.



Luego, declararon los colombianos, hubo un segundo contacto, a principios de febrero de 2021, donde a través de una llamada Pretel Ortiz le da a conocer a Germán Rivera la propuesta de seguridad en Haití.

Jhonatan Rivera se reunió con CTU Security

De acuerdo con la información brindada por Jhonatan Rivera, su hermano Germán lo llamó y le pidió que fuera en su representación a una reunión con los gerentes de CTU Security.



Germán no contaba con visa americana mientras que Jhonatan residía en Estados Unidos y trabajaba como mesero, lo que facilitó su desplazamiento a Miami, para conocer la propuesta de trabajo.



Dicha reunión se concretó el 14 de febrero y a la misma asistieron Arcángel Pretel y Antonio Emmanuel Intriago en representación de la empresa de seguridad; Cristián Emanuel Sanon (capturado) y James Solages (capturado), en representación de un grupo de políticos de la isla y Jhonatan Rivera.



De acuerdo con el testimonio de Rivera la propuesta era para prestar seguridad a Sanon quien asumiría la Presidencia y al grupo de políticos que lo estaban apoyando.

“Era una actividad legal y bajo el amparo de las leyes”, le habrían asegurado a Jhonatan.



Con ese panorama Jhonatan llama a su hermano Germán y le describe los detalles de la propuesta, el contrato, la labor y el pago. Allí quedó claro que tendrían que buscar a un nutrido grupo de militares en retiro, los mejores, con cursos de Fuerzas Especiales, como se ha dicho, para garantizar la calidad del servicio.

Facebook Twitter Linkedin

Christian Emmanuel Sanon Foto: Archivo Particular

Según las declaraciones conocidas por este diario, con un contrato verbal se da inicio a la operación, paralelo a ello Germán Rivera y el sargento Duberney Capador Giraldo (muerto), empiezan en Colombia a ubicar a los militares en retiro para el trabajo de seguridad.



El 28 de abril viaja desde Estados Unidos a Puerto Príncipe, en un vuelo chárter, Jhonatan Rivera y lo hace en compañía de James Solages. Llama la atención en las condiciones en las que viajó Rivera pues, según las declaraciones, no tuvo mayores requisas en los puntos migratorios.



Ya en Puerto Príncipe, Jhonatan Rivera es acomodado en el hotel Maxim Boutique en calidad de diplomático. Allí espera por 11 días a su hermano Germán, al sargento Capador y al teniente en retiro Ronal Ramírez.



Estos últimos llegan a Puerto Príncipe el 10 de mayo y de acuerdo a los testimonios los hospedan en el mismo hotel, y luego los trasladan a la casa de Emanuel Sanon para que le presten seguridad.



“Los cuatro: los hermanos Rivera, Capador y Ramírez prestaban servicios de seguridad, por turnos, en la residencia y oficina del doctor Sanon, que siempre estaba escoltado por policías”, se lee en el informe conocido por EL TIEMPO.



Tuvieron contacto en ese lapso con Ashkar Pierre Joseph (prófugo) y con Phenil Gordon, abogado (prófugo).

Los motivos para abandonar la misión

De acuerdo con la versión entregada por Jhonatan Rivera su molestia inició por los extensos turnos de seguridad (en ese momento eran solo los cuatro), por la mala alimentación y porque tras casi un mes de trabajo no habían recibido pago.



A eso se sumó la inseguridad en Puerto Príncipe, tiroteos en horas de la noche y hasta los cortes de luz que ponían en jaque su propia vida, por lo que le pasó el ultimatúm a su hermano, se regresaba para Colombia.



De hecho, Jhonatan Rivera no es militar, por lo que no cuenta con el entrenamiento requerido.



En el caso del teniente Ramírez, este tuvo un enfrentamiento con Capador, por las condiciones en las que estaban y el no pago del salario y por eso también renunció a la misión.



Los dos hombres pasan sus días, viendo las noticias de quienes fueron captutados en Haití y temen terminar enredados en procesos penales o que incluso puedan ser objeto de retaliaciones por la información que están entregando y por la pérdida de cerca de 45 millones de dólares tras la operación en Puerto Príncipe.



En Colombia Rivera y Ramírez no tienen ninguna investigación abierta y vienen asistiendo a los llamados de las autoridades siempre que se les ha requerido.



