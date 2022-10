En segunda instancia, la Fiscalía confirmó el llamado a juicio a los generales en retiro Óscar Peláez Carmona, excomandante de la Dijín de la Policía, y a Argemiro Serna, exsubcomandante de la Policía de Cundinamarca, por su posible participación en el magnicidio del candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989 en la plaza de Soacha.



La Fiscalía había acusado el 31 de mayo de 2021 a los oficiales en retiro por el delito de homicidio con fines terroristas del que fueron víctimas Galán, Julio César Peñaloza quien era concejal de Soacha y el escolta Santiago Cuervo, alegando que participaron en un entramado criminal para acabar con la vida de Galán.

En decisión de 94 páginas, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Mario Montes confirmó enteramente la resolución de acusación y además ordenó que los dos uniformados sean investigados, si no se ha hecho, también por el delito de concierto para delinquir a petición de la Procuraduría. ¿Por qué? ¿De qué se acusa a los generales en retiro? EL TIEMPO le explica.



Según la Fiscalía, el crimen de Galán, por el cual está condenado el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, se estructuró bajo una estrategia que buscó la desprotección del candidato, al comprobarse que su esquema de seguridad fue alterado desde la misma dirección de esa entidad nombrando a Jacobo Torregroza quien era conocido del sicario Jaime Rueda Rocha.



La orden la habría dado Pablo Escobar al también narco Gonzalo Rodríguez Gacha, quien acudió a las autodefensas del Magdalena Medio de Henry de Jesús Pérez, en un plan que habría contado con la participación de Maza, Serna, Peláez y el congresista Alberto Santofimio, condenado por el magnicidio.

El supuesto rol de Argemiro Serna en el complot

General en retiro Argemiro Serna. Foto: EL TIEMPO

El compromiso de Serna en este entramado habría sido el de garantizar la ausencia de operativos de seguridad en la plaza de Soacha teniendo en cuenta que, dice la Fiscalía, este recibía dinero de los narcos cada mes. Así, en el proceso hay copia de todos los pedidos de seguridad que se hicieron desde la Alcaldía y la Policía, cosa que le correspondía a Serna teniendo en cuenta la importancia del personaje y las amenazas constantes a Galán, quien había sido víctima de un atentado en Medellín dos semanas antes.



Para la Fiscalía hay pruebas suficientes de que incluso se adulteraron los libros y minutas del Comando de Policía de Soacha para hacer parecer que sí había efectivos de la institución. Y, en ese sentido, el magnicidio no fue objeto del azar pues el oficial se abstuvo de hacer su trabajo, no por desidia u omisión, sino por una actuación deliberada.



En todo el expediente hay multiplicidades de testigos sobre los detalles de la seguridad el día de la plaza y enfatiza que en Soacha se habían presentado alertas serias sobre atentados de parte de Rodríguez Gacha quien había conseguido tener redes de informantes y de sicarios, por lo cual se habían hecho más de 100 allanamientos simultáneos.



Uno de los cuestionamientos que más llamaron la atención de la Fiscalía es que si, según los testimonios recolectados, la seguridad del precandidato Galán en Soacha, “¿cómo se entiende que hayan debilitado el pie de fuerza en el municipio para llevar a dicho personal a una comisión? No se entiende cómo este personal fue concentrado todo el día haciendo nada según relatan los mismos oficiales y lo peor es que ahora ninguno de los oficiales asumen responsabilidad de haber sacado la contraguerrilla ese día debilitando la presencia suficiente de la policía”.



Serna Arias aparece en un documento en la nómina del narco Gonzalo Rodríguez Gacha en la que estaban otros integrantes de la Policía FACEBOOK

TWITTER

Serna Arias insiste en que quien estaba al mando era el capitán Luis Felipe Montilla, comandante de la Policía de Soacha, quien está condenado por el caso, y estimó que no hay prueba alguna ni de que fallara en sus funciones ni que hubiera actuado en un plan con los narcotraficantes. También negó que haya sido él quien movió a la contraguerrilla y atacó un documento en donde estaría plasmado el dicho de Ángel Gaitán Mahecha sobre las personas que supuestamente recibían dinero del cartel de Medellín, en el que está incluido su nombre.



La Fiscalía ratificó su acusación y dio cuenta de un papel secreto de la Dijín de julio de 1989 que entregó Gaitán Mahecha con el detalle de la estructura financiera, militar y las comunidades de Rodríguez Gacha en el cual aparece Serna con 1.500.000 de pesos mensuales. Para la Fiscalía esto es evidencia del vínculo del oficial “con los autores intelectuales y materiales”, lo cual “encaja con el plan global trazado, en la distribución de funciones para el éxito del designio criminal, el cual requería para llevar a cabo” el magnicidio con éxito: cooptando a los organismos del Estado.



Y en el caso de Serna Arias, reiteró la Fiscalía, su rol habría sido garantizar que no hubiera seguridad en la zona. Y para ello citan el testimonio de Juan Lozano, entonces secretario privado de Galán, quien relató que cuando llegaron al lugar había una turba de personas, voladores, no había control de ingreso ni de armas ni requisa ni procedimiento de contingencia para reaccionar ante una eventualidad, ni siquiera una identificación anticipada de hospitales y lugares de atención médica cercanos.

El candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado en 1989. Foto: Archivo particular

Quiénes debían cuidarlo y protegerlo estaban interesados en todo menos en cumplir con su deber, pues hacían parte del complot. Estaban interesados en su muerte FACEBOOK

TWITTER

“Serna Arias aparentó y simuló que la seguridad en Soacha para proteger la vida e integridad del candidato, pero seguidamente ordenó el desplazamiento de la contraguerrilla sin ninguna función pues todo el día se la pasaron en el casino. Ello refleja que la actividad policial transcurrió como cualquier día normal, desatendiendo las instrucciones de sus superiores pues no se reforzó el pie de fuerza, por el contrario se debilitó”, agrega la decisión.



Además, allí se reseñó que el coronel Gustavo Leal, superior de Serna Arias, dijo que sí le dio la orden a él de revisar el dispositivo de seguridad.

Para la Fiscalía, si esto realmente pasó, se evidencia en su presencia en la nómina de Rodríguez Gacha y la “evidente, ostensible y notoria actitud de apartarse de los deberes”.



La decisión dice que “casi nadie” en el comando de Policía “estaba interesado en proteger la vida del candidato pues casi todos, incluidos policías rasos y oficiales, estaban en la nómina y del paramilitarismo y hasta prestaban sus vehículos y conductores para el transporte de la droga”.



“Tal y como se dieron las cosas, la investigación aclara que la muerte del doctor Galán se volvió inevitable. Quiénes debían cuidarlo y protegerlo estaban interesados en todo menos en cumplir con su deber, pues hacían parte del complot. Estaban interesados en su muerte y por ello no hicieron nada para evitarla. Ese era su aporte. El periplo del dr. Galán hacia Soacha, ‘el día en lo que iban a matar’, era un viaje irreversible y definitivo hacia su sacrifico”, puntualizó la Fiscalía.



La decisión insiste en que la actuación de Serna encaja con el plan pues era trascendental acrecentar la vulnerabilidad en la seguridad de Galán para “asegurar el resultado”, favoreciendo a los autores materiales, lo cual era una misión que no podía dejarse al azar sino que requería la participación activa de la fuerza pública.

El caso de Peláez Carmona

Facebook Twitter Linkedin

General en retiro Óscar Peláez Carmona. Foto: EL TIEMPO

Salta a la vista la premura y la necesidad de capturar ‘no a los responsables sino a unos responsables' FACEBOOK

TWITTER

En el caso del Óscar Peláez Carmona, la Fiscalía reseñó en su acusación una seguidilla de acciones irregulares realizadas por la Policía, manipulando documentos y falseando información que llevaron a detenciones de personas inocentes, por lo cual después resultó condenada la Nación. Esto incluyó la realización de una lista de personas que tuvieran antecedentes o involucrados en actividades de narcotráfico, con el fin de hacer allanamientos.



El oficial en retiro habría actuado no solo irresponsablemente, sino de manera premeditada, dentro del plan criminal, para desviar la investigación criminal. La Fiscalía cree que la actuación de Peláez Carmona está vinculada al actuar de Maza Márquez pues de no haber sido por las amañadas actuaciones tanto de la Dijín como del DAS, la investigación no se hubiera centrado en personas inocentes al punto de mantener el caso en la impunidad por más de 20 años, por lo cual el supuesto aporte de Peláez Carmona habría sido determinante y consciente.



Se trata de las detenciones de Armando Bernal Acosta, Pedro Telmo Zambrano Delgado, Norberto Murillo Chalarcá, Luis Alfredo González y Alberto Jubiz Hazbún, quienes no tuvieron nada que ver con los hechos y, por ello, ganaron una demanda a la Nación, ante la afectación a su buen nombre y la detención injustificada por cuatro años.



Peláez Carmona defendió la legalidad de las capturas que se hicieron, de personas que fueron inculpadas, por tener aval de un juzgado. Según dijo, no era posible saber quiénes iban a estar en los lugares que fueron allanados e indicó que por ley él no tenía la facultad de adelantar ninguna investigación sobre ese y ningún homicidio pues entonces le correspondía a los jueces de instrucción criminal y dijo que el hecho que haya tenido que interactuar con el general Maza Márquez no prueba ni implica una amistad ni cercanía.



En ese sentido, afirma que no es cierto que se haya concertado con Maza dentro de un plan criminal para acabar con la vida del candidato Galán e insiste en que no es cierto que haya desviado la investigación por 27 años. Al analizar sus argumentos, la Fiscalía se ratificó al estimar que no había evidencia alguna para rotular a los capturados como sospechosos.



“Salta a la vista la premura y la necesidad de capturar ‘no a los responsables sino a unos responsables’ por cuanto la investigación arroja que antes de llegar con los capturados a la Sijín, los medios de comunicación a nivel nacional y mundial ya estaban esperando a los asesinos de Galán que habían sido capturados”, dice la decisión.



La Fiscalía señaló que “las corazonadas, los presentimientos, las adivinaciones del director de la Dijín que llevaron a la captura de inocentes no constituían motivos fundados, pues el ejercicio y despliegue de la actividad policial debía llevarse a cabo en forma razonable y proporcionada”.



La decisión también dice que se actuó como parte de un complot criminal para desviar las investigaciones, respecto de los verdaderos sicarios presentes en la plaza de Soacha, llevando a la justicia por un rumbo equivocado.



“También hacía parte de la distribución de funciones y en el caso de Peláez Carmina como lo fue en el caso de Maza Márquez iba dirigido de manera clara e inequívoca a inducir en error y afectar a la administración de justicia”, agregó el fiscal que estima que las pruebas hasta el momento evidenciarían la existencia de un común acuerdo entre Serna Arias y Peláez Carmina con las Autodefensas por lo cual la investigación debería seguir también por el delito de concierto para delinquir.

Ahora, los oficiales en retiro irán a juicio.



