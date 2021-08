'No es dable asociar un acto de terrorismo con vandalismo': magistrado

El magistrado Juan Carlos Árias López se apartó de la decisión de la Sala del Tribunal Superior de Bogotá que condenó a Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, y presentó un salvamento de voto.



Consideró que no se debió condenar a la procesada por el fin terrorista del delito de

instigación a delinquir.

"Analizada las particularidades del hecho imputado a la procesada, quien, el día 22 de noviembre de 2019, destruyó la Estación de Molinos de Transmilenio con un martillo y utilizando una prenda que le cubría parte del rostro, no se puede afirmar que

aquella haya actuado con un fin terrorista", dijo el togado.



Y añadió que la finalidad terrorista significa "que el sujeto activo tenga la intención de producir terror, provoque un estado de intranquilidad o pavor en la población o parte de ella, de manera que, el hecho de vandalizar la estación de Transmilenio no se traduce a un fin terrorista pospuesto por la imputada, en la medida que si bien incita a la comisión de daños de los bienes de uso público, ello lo hace, indebidamente, en sentido de protesta y con un objetivo propagandístico".

Igualmente señaló que los elementos empleados por la procesada, esto es, un martillo y una prenda para cubrir parte de su rostro, "no son aptos para causar zozobra, devastación o intranquilidad en la población" y, menos, en los seguidores de sus redes sociales "lo que muestra el video, es un acto enmarcado en una protesta rebelde y sublevada contra el gobierno del presidente Duque, pero sin la capacidad de generar un estado de convulsión que se pueda catalogar como terrorista".



El magistrado dijo que la Fiscalía allegó al proceso videos en lo que se revela que, dentro de las protestas ocurridas desde el 21 de noviembre de 2019, se llevaron a cabo desmanes en varios lugares de Bogotá, sin embargo señaló que no hay evidencia que vincule esos hechos con los actos de la imputada.



"No se evidencia que las alteraciones de orden público que se presentaban en algunas partes de la ciudad estuvieran inspiradas en los mismos motivos que originaron la conducta de la procesada en la Estación de Molinos al violentar bienes públicos, no con un fin de desestabilización social sino con un objetivo de índole publicitario", dijo Arias López.



Finalmente, señaló que no es dable asociar un acto de terrorismo, con un acto de vandalismo.

