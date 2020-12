Las pruebas de magistrada de la JEP citada a versión para blindarse

Una especie de bola de nieve se empezó a formar luego de que Caterina Heyck, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le solicitó la renuncia a Carolina Suárez Baquero, funcionaria de libre nombramiento y remoción del Grupo de Análisis de la Información (Grai) de este mecanismo de justicia transicional.



Aunque el tema empezó como una queja interna, en la que Suárez argumentaba acoso laboral, con el tiempo escaló hasta llegar a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que citó a indagación preliminar a la magistrada Heyck para el próximo 2 de febrero. De hecho, el reputado abogado Jaime Granados, quien representa a Suárez, ha presentado tres denuncias contra la togada: dos penales y una disciplinaria.



Este diario conoció en exclusiva documentos que dan cuenta del proceso, los soportes, pruebas, testimonios y comunicaciones que están detrás del caso.



La denuncia y la solicitud de renuncia

Para comenzar, vale la pena aclarar que Heych, togada del Tribunal Especial para la Paz, nunca fue jefe directa de Carolina Suárez. Sin embargo, la magistrada fue quien a finales de 2018 nominó el nombre de Suárez, quien es politóloga, para hacer parte del Grai.



Según la denuncia de Suárez, existía un “indebido manejo de información e incompetencia de varios funcionarios” del Grai, hecho que ella reportó, lo que tuvo como consecuencia, asegura, el ser víctima de acoso laboral.



EL TIEMPO tuvo acceso a correos electrónicos que corroboran que para el mes de abril de 2019, la funcionaria entró en tensiones con su jefe directo, Fernando Vargas Valencia, cabeza del Grai para la época.



En las comunicaciones, Vargas argumenta que tuvo que hacer cambios en los documentos elaborados por Suárez, debido a errores graves e inconsistencias en la información.



En respuesta, la funcionaria expresó que no compartía las observaciones de su superior, y que “carecían de neutralidad”. Además, señaló que se le otorgaban tiempos reducidos para cumplir con los requerimientos, y puso de presente que ciertas acciones “podrían llegar a constituir acoso laboral”, hecho que Suárez denunció ante el Comité de Convivencia Laboral (CCL) de la JEP.



Al ser la magistrada Caterina Heyck la nominadora de Suárez, solicitó informes por escrito tanto de ella como de su jefe. Allí, Vargas argumentó estar inconforme con el desempeño laboral y actitudinal de la politóloga, y enumeró errores cometidos por Suárez.



Tomando esto en consideración, el 26 de julio de 2019, Heyck le solicitó a Carolina Suárez su renuncia. En una conversación de WhatsApp que hace parte del expediente presentado ante el CCL, Suárez le asegura a la magistrada que tiene lista la carta de renuncia, pero le pide un mes para “poder organizar la entrega de documentos”.



Sin embargo, el 5 de agosto, Carolina Suárez amplió en el Comité de Convivencia de la jurisdicción el contenido de su queja, e incluyó “planteamientos asociados a un nuevo episodio de acoso laboral en su contra”, esta vez a manos de la magistrada Heyck, presuntamente, dice el documento de la CCL, “en retaliación con los problemas que se suscitaron con el anterior jefe del Grai” (anterior porque, para la fecha, Fernando Vargas había renunciado al cargo).



Tras estudiar el caso, el Comité de Convivencia Laboral decidió archivar la queja de Suárez, y aclaró que la funcionaria no contaba con un fuero que alegaba tener. Días después de la decisión, el 21 de agosto de 2019, Carolina Suárez fue declarada insubsistente.



Según un comunicado publicado por la magistrada Caterina Heyck, semanas antes de la salida de Suárez de la entidad, “le expresó con contundencia a un magistrado auxiliar de mi despacho que ella tenía amigos que le querían hacer daño a la JEP”.

El proceso en la Comisión de Acusación

Pero el tema no terminó con la salida de Suárez de la JEP. Tras ser declarada insubsistente, la funcionaria, de la mano de su abogado Jaime Granados, elevó sus denuncias, esta vez exclusivamente contra la togada Caterina Heyck, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.



En total, hay dos denuncias penales y una disciplinaria contra esta magistrada del Tribunal Especial para la Paz, reconocida porque durante su paso por la Fiscalía enfrentó con vigor al crimen organizado.



“La primera corresponde al delito de constreñimiento ilegal, por haberle solicitado su renuncia (a Carolina Suárez). La segunda, por fraude procesal, al haber pedido el aplazamiento de una diligencia ante la Comisión de Acusación. La tercera, por abuso y extralimitación de funciones, por encargarle a un Magistrado Auxiliar de mi despacho que entregara el poder que conferí a un abogado, el día de la ampliación de la denuncia de Carolina Suárez ante esa Comisión, dada mi imposibilidad de hacerlo personalmente”.



Por lo pronto, el expediente está en manos del representante investigador Mauricio Toro, del partido Alianza Verde, quien citó a versión libre a Heyck el 2 de febrero de 2021, a las 9 a. m.



Entre tanto, la magistrada anunció que “ante la falta de bases fácticas y jurídicas de las denuncias presentadas por Carolina Suárez y su abogado Jaime Granados”, presentará denuncias en contra de ellas, tanto disciplinarias como penales, “por malas prácticas profesionales y por el delito de falsa denuncia”.





