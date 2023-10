Las voces de madres de falsos positivos de Soacha; pidieron presencia de Uribe y Santos

En un evento organizado por el Ministerio de Defensa, a nombre del Estado colombiano altos dignatarios del Gobierno Nacional les ofrecieron disculpas a las mamás de 19 jóvenes que fueron víctimas en 2008 de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares del Ejército, también conocidas como falsos positivos.



El acto de perdón se llevó a cabo el martes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien llegó casi que al cierre del evento luego del mal clima en el Cauca, lo cual no le permitió llegar antes.



Quienes protagonizaron la jornada en la plaza fueron las llamadas madres de Soacha, quienes 15 años después recibieron unas disculpas por lo que les pasó a sus hijos, a quienes tildaron falsamente de guerrilleros para llevárselos desde Soacha y Bogotá a Norte de Santander, donde fueron asesinados. Las voces de ellas también estuvieron pasadas por reclamos a expresidentes como Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos -quien fue ministro para la época- por no haber ofrecido disculpas.



Evento de excusas públicas por 'falsos positivos' de Soacha. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Uno de los actos más representativos fue la intervención de Carmenza Gómez. Ella es la mamá de Víctor Fernando Gómez, asesinado el 25 de agosto de 2008 en Ocaña por integrantes de la brigada móvil número 15 del Ejército. Esta mujer explicó que Víctor desapareció de su municipio y cuando volvió a saber de él, se dio cuenta de que lo habían matado en otro departamento.



"No quiero decir que todos los del Ejército son malos, pero que Dios los bendiga, les dé una larga vida a aquellas personas que cometieron este error, que nos causaron tanto daño, para que paguen aquí en la tierra porque si se mueren descansan. Y al señor Álvaro Uribe Vélez lo mismo, a Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa en ese tiempo, que le den muchísimos años más de vida, porque él tiene que pagar, porque la justicia divina siempre llega. Aquí estamos las madres de Soacha, que fuimos las que destapamos esa olla podrida que tenían nuestras Fuerzas Militares en Ocaña y muchos rincones de nuestro país.

el ministro de defensa ofrece excusas publicas a víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Bogotá y Soacha Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

Según Carmenza, como mujeres buscadoras de la verdad ellas se pusieron bien las botas, "porque a nuestros hijos nos las pusieron cambiadas", haciendo énfasis en la forma como los militares quisieron pasar como delincuentes a los jóvenes, que de acuerdo a documentos fueron al menos 6.402 víctimas de falsos positivos en todo el país.



Otro fue el caso de Eduardo Garzón, quien a sus 32 años fue asesinado el 5 de marzo de 2008 por integrantes del batallón de infantería número 41, de Cimitarra, Santander. Su mamá, Ana Delina Páez Muñoz, dijo que en representación de su hijo, "mis ojos, mis manos, mis pies son la vida de mi hijo ya que no se puede defender. Aquí está esta madre que lo defiende".



Esta mujer le agradeció al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el perdón ofrecido, sin embargo reparó en que no hayan estado ni Uribe ni Santos, así como los militares responsables de la muerte de Eduardo. "¿Ahora con qué me responden, con decirme 'perdone, madre? No, eso no es justicia".



Por su parte, Blanca Nubia Monroy habló en representación de Julián Oviedo Monroy, asesinado en Ocaña. Según ella, está peleando hace 15 años por una verdad, para que quede claro que su hijo no era guerrillero. "Uribe hoy se burla de nosotros, de las víctimas de Colombia, pero cuando esté allá arriba no se va a poder burlar de nadie (...) Santos era el ministro en ese entonces, ¿dónde está Santos? ¿Por qué no está dando la cara como la está dando este nuevo ministro que no tiene por qué estar acá dando una disculpa por lo que pasó en 2008?



Como ellas, varias mujeres pasaron al frente para reclamar la presencia de los responsables de esos actos, así como de los gobernantes de ese entonces.

Las palabras del presidente Petro

El mandatario Gustavo Petro intervino para decir que “como presidente de la República de Colombia y de este, que es un gobierno popular y en el que espero que cambie la mentalidad (...) yo me permito pedirles perdón. Ustedes son las madres de toda Colombia, ustedes son la madre patria. La sangre de sus hijos ojalá riegue el surco de la Colombia que seremos mañana”.

El presidente Gustavo Petro durante la presentación de excusas públicas Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

Paso seguido recalcó en que "por la idea democrática han muerto generaciones enteras, y han intentado destruir y aniquilar pueblos enteros. Bajo qué manera de pensar se pueden destruir a los seres que piensan en un mundo nuevo y, peor aún, a aquellos que solo estaban por ahí en un pueblo o en una calle".



Por último, Petro hizo énfasis en dos cosas, primero en que quisieron silenciar a las madres, como pasó en Argentina, "que les decían que algo estaban haciendo sus hijos. Decían 'no estaban recogiendo café'". Y segundo, en que más allá del perdón público, este es un hecho que no se borrará nunca, e instó al Ejército a defender a su gente.

La reacción de Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a las palabras del jefe de Estado respecto al acto de excusas públicas por los 'falsos positivos' de Soacha y Bogotá. Según Uribe, él siempre exigió resultados pero basados en el respeto por los derechos humanos.

Álvaro Uribe - Juan Manuel Santos Foto: Milton Díaz - Diego Santacruz. EL TIEMPO

"El presidente Gustavo Petro dice que nuestro gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes, nuestra política siempre prefirió la desmovilización y en efecto hubo 53.000 desmovilizados", dijo Uribe.



(Puede ver: 'No hubo un solo pago por matar inocentes': Álvaro Uribe sobre 'falsos positivos')



Además, el exmandatario indicó que cerca de 2.000 militares fueron encarcelados y desvinculados durante su Gobierno por denuncias de ejecuciones extrajudiciales: “Una noche me visitó el ministro de Defensa con un grupo de altos funcionarios y me presentaron 27 casos de personas que podrían estar inmersas en falsos positivos. Sin que me lo pidieran, tomé la decisión de desvincularlos de las fuerzas”, detalló.





