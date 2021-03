El relato de una madre que perdió a su hijo en el motín de la Modelo

"Perdóneme, señora", esas fueron las palabras que escuchó tras el teléfono Astrid Cubillos, madre del interno que perdió su vida en el motín. Las lágrimas del compañero de Michael Alexander Melo Cubillos eran signo de que algo malo pasaba. Asustada preguntó al joven qué sucedía y la respuesta que obtuvo la dejó helada: "su hijo murió".

La noche del 21 de marzo Astrid estaba viendo los videos sobre el motín en la Modelo que circulaban en redes sociales. Al verlos sintió miedo, sin embargo, no imaginó que su hijo sería víctima de estos hechos. Michael Melo Cubillos fue impactado a las 9:00 p. m. por una bala en su brazo izquierdo. El proyectil le rompió el hueso e invadió sus arterias. Después de tres horas murió desangrado sin recibir asistencia médica.



Sus compañeros de patio usaron camisas para tratar de detener la sangre. Creían que alguien auxiliaría a Michael, pero a las 12:45 a.m. perdieron la esperanza. Según la madre, los amigos de su hijo gritaban pidiendo que le salvaran la vida.



Los graves hallazgos de investigación por noche de horror en La Modelo



A la 1:30 a. m. Astrid recibió la llamada del interno. Al oír la noticia reaccionó con incredulidad y exigió una foto como prueba. Era cierto. Su hijo estaba muerto. "En ese momento sentí que se rompió mi corazón, mi hijo no merecería ser asesinado", afirmó.



Después de tres días, Medicina Legal entregó el cuerpo a Usme en donde le hicieron la autopsia. En esta se determinó que Michael Melo murió por falta de atención clínica inmediata, si un médico lo hubiese asistido a tiempo seguiría con vida.



"Lo pudimos enterrar después de la autopsia, los gastos los cubrimos nosotros", relató Astrid. Para esta madre la pérdida de su hijo significó un deterioro en su salud mental. Fue diagnosticada con depresión, igual que sus dos hijos menores, quienes tuvieron que consumir medicamentos para tratar esta afección.

"Ni el Inpec, ni la Fiscalía se ha comunicado con nosotros. Nunca nos han prestado ayuda, tampoco nos han explicado qué fue lo sucedió", contó Astrid. Actualmente el caso lo lleva Mauricio Martínez, representante de las víctimas del motín. Según el abogado la justicia no ha adelantado esta investigación.



Fiscal pide condena por hechos de horror en la Modelo de hace 20 años



"Estamos a la espera de que la Fiscalía determine quiénes fueron los guardias responsables de los homicidios", indicó Martínez.



Según la Fiscalía las víctimas del motín fueron 24 presos muertos y 107 heridos. De los que murieron, 23 recibieron disparados con arma de fuego y uno falleció a causa de una caída.



Respecto a estos hechos, el ente acusador, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, ha encontrado que los presos estuvieron sometidos a torturas y que se destruyó material probatorio.



De acuerdo con el informe que Human Rights Watch presentó en noviembre del año pasado, las muertes de los detenidos de La Modelo habrían sido intencionales. Determinó además que en las autopsias de los presos se encontraron heridas producidas después de la muerte que no estaban relacionadas con el impacto de las balas.



Duro informe de HRW sobre muertes en la cárcel Modelo

Al interno le restaba un año para cumplir con su condena. A la izquierda Michael Melo, a la derecha su madre Astrid Cubillos. Foto: Cortesía de la familia

Negligencia clínica y otros derechos vulnerados

Michael Melo ingresó a la cárcel en abril de 2018 por un hurto de celulares. Después de un año, un interno, con quien compartía patio, le hirió su brazo izquierdo causándole inmovilidad en esta extremidad. Su madre recuerda que la atención médica fue insuficiente y que su hijo se quejaba de dolor, pues la guardia no le suministraba ningún analgésico.



Al volver a la Modelo, en junio de 2019, después de estar internado en la clínica, el mismo preso lo hirió con un arma blanca en el brazo derecho. Esta parte del cuerpo también quedó paralizada. Solo podía mover dos dedos.



El implicado en estos ataques no fue culpado, sino remitido a un pabellón psiquiátrico, según Astrid Cubillos."Este caso tampoco ha sido resuelto por la Fiscalía, junto a mi abogado hemos exigido se nos indemnice pero esto no ha sucedido", señala la madre de Michael.



Así se definirá la suerte de los hipopótamos del narco Pablo Escobar



Con sus dos brazos inmóviles, Melo padeció durante su estadía en la cárcel por no ser capaz de comer, ni de realizar sus labores diarias por sí solo. Los otros internos lo ayudaban a vestirse e incluso a ir al baño. "Por esta razón es imposible que aseguren que mi hijo intentaba volarse trepando, o que llevaba consigo un arma", argumentó Astrid.



A Michael le hacía ilusión recibir el dinero por los perjuicios causados por su compañero de patio, pero esta indemnización nunca llegó. Le faltaba aproximadamente un año para salir y deseaba ayudar a su familia económicamente y crear un negocio.



Astrid recuerda que las veces que lo visitó veía a las ratas paseándose por las instalaciones como si fueran mascotas. Además aseguró que su hijo dormía en un colchón situado en el piso en medio de un pasillo.



Lo que se sabe de las operaciones militares en frontera con Venezuela



Después de un año, esta madre le pide al Estado que por favor esclarezca los hechos. Espera la indemnización por la muerte de Michael y por las heridas en los brazos. Es consciente que el dinero no devuelve a un hijo, pero aclara que como víctima merece reparación.



LEIDY JULIANA PEÑA SOLANO

​Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

