Madre de joven desaparecida denuncia negligencia de autoridades

Han pasado tres meses desde que la familia de Vanessa Aexandra Daniela Rojas Corredor, una joven de 23 años, no sabe en dónde está.



El 28 de junio pasado Vanessa, quien tiene una condición cognitiva diferente y que en 2015 fue declarada mediante sentencia judicial como interdicta por discapacidad absoluta debía encontrarse con su mamá en una farmacia para recoger unos medicamentos, pero nunca llegó.



Cuando su mamá, Stella Rojas Corredor, fue a buscarla a la casa para ver por qué no había llegado, los porteros del conjunto residencial le indicaron que Vanessa había salido con un morral y su violín. Desde entonces, su madre no sabe en dónde está.

Sin embargo, el calvario de Stella Rojas había comenzado un poco antes. El 23 de abril se dio cuenta de que personas sospechosas estaban contactando a su hija mediante redes sociales, invitándola a dejar su casa y ofreciéndole trabajo.



Al día siguiente la mamá de Vanessa puso una denuncia en Fiscalía, advirtiendo que su hija estaba siendo contactada por desconocidos con fines sospechosos a través de redes sociales. Vanessa incluso dio su versión sobre estos hechos en la Fiscalía pero el tema, dice su madre, se quedó ahí y la investigación por esos hechos no avanzó. Aunque pensaron que tras esta denuncia el tema estaba superado, las personas siguieron contactando a Vanessa por redes hasta el día en que salió de su casa y hasta el momento no ha vuelto.

En la casa, el 28 de junio, su mamá encontró una carta en la que su hija exponía que se iba de su casa por maltratos y que se iba a independizar. A pesar de que esta carta indicaría que la salida de Vannesa fue por cuenta propia, para su madre alguien le"lavó la cabeza y le hizo pensar que en la casa queríamos coartar su libertad" para que se fuera y con falsas promesas, trabajara para ellos.



Luego de que su mamá instaurara otra denuncia en la Fiscalía, esta vez por la desaparición de su hija, el 29 de junio pasado en Facebook Vanessa publicó un video diciendo que no era cierto que estuviera desaparecida, que se había ido por cuenta propia y que ella no tiene ninguna discapacidad. Pero, para su madre, ella fue de alguna forma obligada a publicar esto puesto que su imagen en el video era triste, tenía los ojos llorosos y no era la Vanessa de siempre.



De acuerdo con Stella Corredor, en estos tres meses tras la desparición de su hija, las autoridades, en principio el Gaula y la Fiscalía 400 de Bogotá, han sido negligentes en avanzar en la búsqueda de su hija, puesto que, dice ella, habría varios indicios de que estaría bajo el control de una red criminal.



Otro elemento que, dice Stella, no han investigado lo suficiente las autoridades es que ocasionalmente Vanessa logra comunicarse con su madre por redes sociales, pero luego, al parecer, otras personas toman el control de su cuenta y comienzan a enviarle mensajes violentos.



"Desde el primer momento las autoridades han cuestionado la desaparición de mi hija y no han querido mover el caso. Las veces que he podido hablar con mi hija por mensajes la siento nerviosa y angustiada, y cuando le he dicho que no encubra a nadie se angustia aún más", reclamó Stella Corredor.



En estos momentos, Corredor está haciendo un llamado a las autoridades para que la ayuden a seguir buscando a su hija, pues teme por la integridad de la joven.

