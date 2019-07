Macaco se le iba a volar a Colombia

El exjefe de las autodefensas Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, comandante del llamado bloque Central Bolívar, estuvo a punto de volárseles a las autoridades colombianas.



Así lo estableció EL TIEMPO con fuentes federales de Estados Unidos, quienes señalaron que tras pagar 11 años de cárcel en ese país y quedar en libertad, compró un tiquete para salir hacia República Dominicana y no a Colombia.

"Alias Macaco salió de prisión el 19 de julio y no fue deportado. Compró tiquete para la isla y salió con su pasaporte sin ningún problema. No es cierto que haya sido deportado por Estados Unidos", le dijo a este diario una fuente en Miami.



Según se ha establecido, Migración Colombia se dio cuenta del movimiento migratorio y, en coordinación con otras autoridades, le pidió a sus homólogos de República Dominicana que lo inadmitieran Además, que no lo sacaran para Estados Unidos sino para Colombia.

Acá lo estaban esperando con una orden de captura por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y homicidio en persona protegida. Esto le significaría una condena de hasta 40 años.

EL TIEMPO estableció que autoridades de la isla lo montaron en el vuelo Avianca 251, junto con dos custodios, que lo dejaron en manos de la justicia colombiana.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET