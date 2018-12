En libertad, Luis Fernando Andrade enfrentará juicio

Este lunes, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade deberá presentarse ante un juzgado de Bogotá para conocer la decisión sobre las pruebas que se utilizarán durante el juicio en su contra por los sobornos de Odebrecht.

Ese día Andrade podrá asistir a la diligencia en total libertad luego de que una jueza no prorrogó la medida de aseguramiento que pesaba en su contra desde hace un año y que lo tenía con casa por cárcel.



“Reitero mi respeto por los jueces y mi intención de comparecer ante todas las instancias judiciales a que sea llamado, tal y como lo he venido haciendo desde hace dos años, cuando se inició la investigación por el caso Odebrecht. Mi objetivo siempre ha sido demostrar mi inocencia y colaborar con la justicia para que Colombia conozca la verdad”, dijo Andrade al conocer la decisión.

Horas antes, la Fiscalía había anunciado que no iba a pedir que se prorrogara más la medida de aseguramiento tomada por otro juez el 4 de diciembre de 2017, argumentando que esa restricción “ya cumplió su objetivo, y los elementos materiales probatorios están a salvo”.



La jueza del caso acogió la petición de la Fiscalía, respaldada por las demás partes, y señaló que la medida de aseguramiento ya no era “necesaria, adecuada ni proporcional”. “El material probatorio ya lo tiene la Fiscalía. (...)”, señaló la funcionaria.



Fuentes de la Fiscalía señalaron que la petición de no mantener la medida de aseguramiento contra Andrade no está relacionada con el impedimento aceptado a la vicefiscal María Paulina Riveros por la Corte Suprema ni con la elección de un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, sino que tiene que ver con los tiempos del proceso.



No obstante, esta decisión se produce un día después de que se volviera a aplazar el inicio del juicio contra José Elías Melo, exdirectivo de Corficolombiana vinculado al caso Odebrecht, lo que ameritó un regaño de la jueza. Coincidencialmente, los dos hechos (el de Andrade y el de Melo) suceden en un momento en el que se da como inminente el nombramiento del fiscal Ad hoc. De hecho, ayer, el presidente Duque presentó la terna ante la Corte Suprema.



Pero Andrade no es el único vinculado al escándalo que termina beneficiado con una medida judicial. En el caso del contrato Tunjuelo-Canoas, en el que también aparece Odebrecht, recibió el mismo beneficio el empresario Orlando Fajardo, por vencimiento de términos, y a la empresaria Paola Solarte le sustituyeron la medida de aseguramiento intramural por domiciliaria.



