El director de la Policía de Colombia habló con Luis Díaz sobre el secuestro de su papá

En la mañana de este domingo, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, vía telefónica, habló con Luis Díaz, el jugador de la Selección Colombia y del Liverpool F. C. cuyos padres fueron secuestrados este sábado en Barrancas, La Guajira.



El general Salamanca le dijo a Díaz: "Le cuento que estamos aquí en La Guajira, fue la orden del señor presidente de la República, que el director de la Policía oriente y diriga la operación para rescatar a su señor padre, anoche logramos rescatar a su señora madre".



De igual forma, el director de la Policía le aseguró a la estrella del fútbol que la Fuerza Pública estaba con todas sus capacidades para lograr el rescate del señor Díaz y destacó la coordinación que para tal fin se viene adelantando con el Ejército Nacional.



"Primero nuestra solidaridad con usted, estamos acompañándolo y no ahorramos ningún esfuerzo, de aquí me traslado a Barrancas", le dijo el general Salamanca a Luis Díaz.

Desde el aire se van a lanzar volantes con la cara de Luis Díaz. Foto: Policía Nacional

'Muchas gracias': Luis Díaz

La respuesta de Luis Díaz, en voz baja fue un "muchas gracias. Me he estado comunicando con mi familia y no tengo por ahora preguntas".



Ante la pregunta del general Salamanca a Díaz sobre el estado de salud de su padre este respondió: "No ha sufrido de nada que yo sepa, tiene un problema en la nariz, pero nada grave", puntualizó.

El @DirectorPolicia habló esta mañana con Luis Díaz sobre el secuestro de su padre y le aseguró que están trabajando de manera coordinada con @FuerzasMilCol para traerlo con bien. pic.twitter.com/bUTx0gcrnN — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) October 29, 2023

La Fuerza Pública considera que Luis Díaz podría ser trasladado a territorio venezolano y centran su actividad en evitar ese hecho.



Además, en una primera hipótesis, advierten que detrás del secuestro estaría la delincuencia común.



Redacción Justicia:

​En X: @JusticiaET