El proceso penal que se abrió en contra de ocho personas, entre ellas el excomisionado Luis Carlos Restrepo, por la falsa desmovilización de la estructura 'Cacica La Gaitana' de las antiguas Farc, tuvo un giro este viernes 9 de diciembre, durante una audiencia de solicitud de preclusión.



Tras la solicitud de un abogado defensor de que el caso sea archivado, el juez que lleva el caso determinó no conceder esa petición, y por ende el expediente queda vivo.



El juez de Bogotá consideró que la justicia no ha perdido la oportunidad de procesar a estas personas por el delito de peculado, pero sí por el delito de fabricación y porte de armas privativas de las Fuerzas Armadas.



El director de la audiencia también señaló que según un precedente de las altas cortes, la prescripción para los funcionarios públicos no es de 10 años, sino que se aumenta a los 13 años y cuatro meses. Así las cosas, reiteró que debe mantenerse abierto el proceso contra Restrepo y los coroneles vinculados Jaime Joaquín Ariza Girón y Hugo Hernán Castellanos Jiménez.



No obstante, frente a los demás procesados, que son particulares, determinó la prescripción y por ende ya no serán procesados. Los nombres de estas personas son los hermanos Miguel Alcides, Flor Inés y José Alfredo Pacheco y Alejandro Salazar Pacheco, alias Biófilo, quienes también fueron vinculados por presuntamente participar en la entrega de 64 supuestos guerrilleros el 7 de marzo de 2006 en Alvarado, Tolima.



La decisión que tomó el juez de mantener abierto el caso fue apelada, y será resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá.



