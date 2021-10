El mensaje con el que el papá de Colmenares recordó la muerte de su hijo

En el mes en el que se cumplen 11 años del fallecimiento del joven Luis Andrés Colmenares, el 31 de octubre de 2010 en Bogotá, cuyo caso abrió un extenso proceso judicial con investigaciones por homicidio que no terminaron en ninguna condena, su padre, Luis Alonso Colmenares, publicó un emotivo mensaje a través de redes sociales.



(Lea también: 'Tribunal se gastó 4 años para no llegar a ninguna conclusión')

"Señor mío y Dios mío, conoces mi vida, mi alma, mis anhelos y mis tristezas; tú sabes cuáles son mis dudas y mis fortalezas, pero sobre todo conoces las penas que traigo conmigo", escribió el padre de Luis Andrés en una publicación de Instagram.



Añadió: "Hoy primero de octubre quisiera que fuera 1 de noviembre, bastante te lo rogué cuando ya se terminaba septiembre, y que este mes no existiera. Pero es inexorable y tengo que vivirlo porque es tu voluntad. 11 años de mi lucha y del recuerdo constante de la injusticia por el crimen de Luis Andrés".



Este mensaje, que publicó junto con una fotografía familiar en la que está Luis Andrés, estuvo también acompañado de una oración en la que pidió por las personas que sufren injusticias, por los niños que son "víctimas de las decisiones de los corruptos de este país", y por su familia.

(Más notas: Por duda razonable, Tribunal absuelve a Laura Moreno y Jessy Quintero)



"También te pido por mi familia, por Oneida y Jorge, para que seas Tú el que reine en sus corazones y que puedan encontrar la paz que hoy te clamo con esta oración", concluyó.



Ya esta semana el papá de Luis Andrés había hecho otra publicación referida a lo duro que es el mes de octubre, que es el aniversario de la muerte de su hijo.



El 29 de septiembre pasado publicó en Twitter: "Virgen Santísima, tú que estás junto a Dios te ruego que intercedas por mí para que, al menos por este año, el próximo viernes empiece en noviembre. Es difícil tener que pasar por la tortura de octubre que llevo viviendo desde hace 11 años".



(Le recomendamos: Luis Andrés Colmenares: cuatro claves para entender el caso)



En mayo de este año, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Laura Moreno Ramírez y Jessy Quintero, quienes fueron investigadas por la muerte del joven.



En su decisión, el Tribunal consideró que no se demostró la tesis de la Fiscalía y que no es posible determinar si la muerte de Colmenares fue un homicidio o un accidente.



Frente a la sentencia, Luis Alonso Colmenares dijo en ese momento, en entrevista con EL TIEMPO, que aunque respetan las determinaciones de la justicia, como familia recibían esta absolución con gran decepción.



"A uno le resulta decepcionante que se hayan gastado 4 años para no llegar a nada, a mí me parece que eso es una expresión más de lo que es la ineficiencia de la justicia de nuestro país, 4 años para no llegar a ninguna conclusión. Lo que plantea el Tribunal es que no hay pruebas para demostrar un homicidio, no hay pruebas para demostrar un accidente, ¿y entonces? Si Luis está muerto, ¿ni hubo homicidio ni hubo accidente, y Luis? Yo quisiera que Luis estuviera aquí al lado nuestro y estuviéramos hablando de otras cosas", expresó el papá de Colmenares en mayo.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-Las razones de la Corte para condenar a Luis Alfredo Ramos por parapolítica



-Corte Constitucional amplía el periodo de la Comisión de la Verdad



-Casos de delitos sexuales contra mujeres subieron 19 % entre 2015 y 2019