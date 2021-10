Colmenares, ¿qué ha pasado en la justicia a 11 años de su muerte?

Tras 11 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010, en mayo pasado, el Tribunal de Bogotá leyó su decisión, de segunda instancia, en el caso llevado contra Laura Moreno Ramírez y a Jessy Quintero.



Moreno fue investigada por homicidio, mientras que Quintero, por falso testimonio y encubrimiento. En febrero de 2017, la jueza Paula Astrid Jiménez ya las había absuelto de los hechos.



En la decisión de segunda instancia, el Tribunal de Bogotá cuestionó las evidencias presentadas y dijo que no demostró la tesis de la Fiscalía ni la de la defensa, lo que configuró la duda razonable.

El magistrado del caso incluso señaló que a partir de los elementos del caso, no era posible determinar si la muerte de Colmenares fue un homicidio o un accidente.

Las hipótesis se han movido entre que fue una muerte accidental y que fue víctima de una violenta golpiza que le costó la vida. Foto: Archivo Particular

El togado consideró que en el proceso había fisuras y que la Fiscalía, en su hipótesis del caso, no logró ir mas allá de la duda razonable.



A juicio de la Sala Penal del Tribunal, en el proceso hay dos dictámenes de peritos que llegan a conclusiones totalmente distintas, y por esto, la Sala señala que ninguno puede se aceptado "como una verdad incuestionable".​



El magistrado dijo que la segunda necropsia, realizada por el perito Máximo Alberto Duque, tuvo desatinos que le restan credibilidad a sus conclusiones.



Esta fue realizada por petición de la familia Colmenares. Indicó el magistrado que al menos una de las fracturas en el cuerpo de Luis Andrés se produjo después de su muerte y habría sido ocasionada durante la segunda exhumación.



Insistió en que los dictámenes ofrecen versiones contradictorias y no permiten llegar a una conclusión definitiva sobre las causas de la muerte. Y resaltó que la Fiscalía no probó su teoría del caso pero tampoco lo hizo la defensa.



En ese sentido, criticó a los peritos de la defensa e incluso su objetividad y sostuvo que incluso los dos peritos de la Fiscalía evidenciaron diferencias en sus conclusiones.



Indicó que tampoco se dio plena claridad sobre la forma como se registraron las lesiones que tenía el cuerpo.



Afirmó que en el juicio se practicaron otras evidencias, como declaraciones de testigos, pero que estas no lograron superar las dudas que dejaron los dictámenes periciales. Y dijo que la mayoría de testigos eran de oídas y no podían confirmar o desmentir la versión de Laura Moreno, que fue la última persona que vio con vida a Colmenares.



Las partes podrían interponer un recurso de casación para que la sentencia sea revisada por la Corte Suprema. Esto solo en el caso de Laura Moreno, pues para Jessy Quintero ya prescribió el proceso, el 7 de octubre de 2020.

Audiencia en el Tribunal de Bogotá del caso de Luis Andrés Colmenares. Foto: EL TIEMPO

La hipótesis de la Fiscalía

Reconstrucción e inspección adelantada por el primer grupo de bomberos en el caño del parque El Virrey, de Bogotá, donde encontraron a Luis Andrés Colmenares. Foto: RODRIGO SEPÚLVEDA. EL TIEMPO (imagen de archivo)

La hipótesis que durante todo el proceso defendió la Fiscalía era que Luis Andrés Colmenares fue agredido mientras estaba indefenso debido a su alto grado de alicoramiento. La causa de la posible pelea, según el ente acusador, fue su cercana relación con Laura Moreno, exnovia de Carlos Cárdenas, acusado por homicidio y posteriormente absuelto en doble instancia. Esta versión señala que el joven fue asesinado a golpes, incluso con una botella.



Por otro lado, el ente acusador afirmó que el cuerpo de Colmenares fue arrojado al caño del parque El Virrey después de ser asesinado.



Frente a estos señalamientos, la jueza que absolvió en primera instancia a Jessy Quintero y a Laura Moreno dijo que la Fiscalía no había podido demostrar que este caso se tratara de un homicidio. Aclaró que no hubo golpes generados en la riña, sino que Colmenares se ahogó tras caer al caño. Esta aseveración fue basada en informes periciales, según la togada.



"Luis Andrés Colmenares falleció por asfixia por sumersión en agua, estando inconsciente, producto de un severo trauma craneoencefálico y coadyuvado por una intoxicación etílica", concluyó en ese momento la juez.

Ningún culpable y testigos falsos

Carlos Cárdenas, exnovio de Laura, ya fue absuelto en primera y segunda instancia. Foto: Netflix - Archivo / EL TIEMPO

Además de la absolución, en segunda instancia, de Moreno y Quintero, el 8 de octubre de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Carlos Cárdenas, señalado de ser el presunto culpable de la muerte de Luis Andrés Colmenares.



Sin embargo, el tribunal señaló que no había duda de que el joven Colmenares había sido asesinado, descartando la versión de los acusados que aseguraba que Colmenares cayó accidentalmente al caño y murió ahogado.



De acuerdo con el fallo, no se pudo establecer que Cárdenas haya tenido responsabilidad en la muerte. Además, señaló que pese a que existe la posibilidad de que el implicado hubiese sido uno de los coautores, no hay prueba concluyente en su contra.



Este proceso no fue llevado en casación a la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto quedó cerrado.



Hasta ahora, las únicas condenas por el caso por la muerte de Colmenares han sido las de tres falsos testigos, presentados en su momento por la Fiscalía. Uno de ellos es Jesús Alberto Martínez, quien fue asesinado en la cárcel La Picota en agosto de 2018. Este sujeto afirmó, en su momento, que había presenciado la golpiza. Sin embargo, después aceptó que había mentido y fue condenado a 7 años de prisión.



Otro de los sindicados fue José Wilmer Ayola, quien también contó que había presenciado el crimen y su condena es de 8 años de prisión. Jonathan Martínez Ortiz es otro de los falsos testigos, e indicó que había visto a un grupo de jóvenes golpear a Luis Andrés cerca del caño del parque El Virrey. Su condena es de casi 7 años de cárcel.

El fiscal que terminó siendo investigado

Antonio Luis González Navarro, quien fue el segundo fiscal del caso Colmenares y quien impulsó la captura de los universitarios, fue capturado dos veces por presunta corrupción judicial. Finalmente quedó en libertad, pero vinculado al proceso.



González fue quien presentó a los tres testigos falsos que afirmaron presenciar el asesinato del joven estudiante. Los hechos por los que fue capturado e investigado se remontan a cuando se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, en Bogotá.



Según el ente acusador, el fiscal "habría incumplido con sus deberes constitucionales de protección a una menor de doce años, víctima de abuso carnal abusivo por su padrastro". En octubre del 2018, el funcionario fue capturado para que respondiera por los delitos de prevaricato, sin embargo, fue dejado en libertad.

