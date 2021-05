Luis Andrés Colmenares: claves para entender el caso

Más de 10 años después de la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en la capital del país, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer el 19 de mayo su decisión de segunda instancia sobre Laura Moreno Ramírez y Jessy Quintero, quienes fueron procesadas -y absueltas en primera instancia en 2017- por su presunta responsabilidad en el hecho.



Estas son algunas claves de un proceso judicial que estremeció al país, y que a 10 años sigue vigente.

No hay condenas por la muerte del estudiante

Laura Milena Moreno y Jessy Mercedes Quintero. Foto: EL TIEMPO

En 10 años de la muerte de Colmenares, en una noche de Halloween, no ha habido ninguna condena directamente relacionada con los hechos.



El 20 de febrero de 2017, un juzgado de Bogotá absolvió a Laura Moreno y a Jessy Quintero.



Y el primero en ser procesado por los hechos, Carlos Cárdenas, exnovio de Laura, ya fue absuelto en primera y segunda instancia. Como su caso no fue llevado en casación a la Corte Suprema de Justicia, el proceso está cerrado.

Solo hay condenas por falsos testigos

A la fecha, los únicos con condenas son los tres falsos testigos que, en su momento, fueron presentados por la Fiscalía como piezas clave para esclarecer la muerte de Colmenares, que para entonces tenía 20 años de edad.



Se trata de Jesús Alberto Martínez, quien dijo que había presenciado la golpiza pero luego terminó aceptando que había mentido y fue condenado a 7 años de cárcel; José Wílmer Ayola, quien también dijo que había presenciado el crimen y fue condenado a 8 años de prisión; y Jonathan Martínez Ortiz, condenado a casi 7 años de cárcel.



Uno de ellos, Jesús Alberto Martínez, fue asesinado en la cárcel La Picota en agosto de 2018. En el hecho murieron otros dos internos del penal, uno de ellos con arma blanca y el otro se habría ahorcado.

El fiscal que llevó el caso terminó investigado

Antonio Luis González renunció al caso en el 2014. Fue él quien impulsó, en el 2011, la captura de los universitarios vinculados al proceso. Foto:

Antonio Luis González fue el investigador que en 2011 impulsó la captura de los universitarios que fueron llevados a un proceso penal y que luego resultaron absueltos, por la muerte de Colmenares.



González salió de la Fiscalía y desde entonces ha enfrentado líos penales. Por ejemplo, en octubre de 2018 fue capturado por un caso de presunta corrupción judicial asociado a una investigación por abuso sexual.



Esto, según se dijo en su momento, porque en marzo de 2009, siendo fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, en Bogotá, “al parecer habría incumplido con sus deberes constitucionales de protección a una menor de 12 años, víctima de acceso carnal abusivo por parte de su padrastro, producto del cual quedó embarazada", dijo la Fiscalía en su momento.



El exfiscal quedó libre y fue recapturado en abril del 2019, quedando nuevamente en libertad pero vinculado al proceso.

La tesis de la Fiscalía ha sido criticada

Cuando, en febrero de 2017, la juez 11 de conocimiento de Bogotá absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero, hizo fuertes críticas a la Fiscalía. El juzgado señaló que el ente acusador no logró demostrar que la muerte de Colmenares fue un homicidio y no un accidente, en atención a que el cuerpo tenía un golpe en el mentón que no se habría podido producir en una caída , sino en una golpiza.



En la decisión, la juez incluso compulsó copias para investigar a la Fiscalía, al exdirector de Medicina Legal Máximo Duque, quien realizó la segunda necropsia tras la exhumación del cuerpo y hasta a los bomberos que acudieron al llamado de la ciudadanía el día de los hechos que buscaron a Colmenares en el caño del parque El Virrey y luego fueron testigos del caso.



No obstante, cuando Cárdenas fue absuelto, en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la absolución del joven, pero dijo que no había duda de que la muerte de Colmenares sí había sido un crimen.

Ahora, en la decisión de segunda instancia que tome el próximo 19 de mayo ese mismo tribunal, en el caso de Quintero y Moreno, está es la última pieza con la que el caso quedaría terminado en su capítulo judicial.

