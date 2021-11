Así es el escenario judicial del violador de niños Luis Alfredo Garavito

Luis Alfredo Garavito, el confeso violador y asesino en serie de casi 200 niños en Colombia, seguirá detenido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar en donde paga una condena acumulada de 40 años de prisión por sus horribles crímenes, según ordenó el juez que debe vigilar el cumplimiento de sus sentencias.



(Le puede interesar: Luis Alfredo Garavito no quedará en libertad: Inpec)



No obstante, dicho juez aclaró que Garavito ya cumplió uno de los requisitos para adquirir la libertad condicional: cumplir las 3/5 partes de su condena. ¿Qué sigue en este proceso?



(Lea: Polémica por pedido del Inpec sobre libertad condicional a Garavito)

Según el juzgado, de los 480 meses de prisión, Garavito ya pagó 328 meses, nueve días y quince horas, teniendo en cuenta cinco años de redención de pena. FACEBOOK

TWITTER

La decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad del Circuito de Valledupar se tomó el 21 de mayo de 2021 pero solo se conoció este fin de semana luego que el programa Los Informantes asegurara que el Inpec había solicitado la libertad condicional de Garavito.



La entidad dijo que no lo hizo a motu proprio sino que respondió a una petición del juzgado, siguiendo los mandatos que le exige la ley de presentar dichas documentaciones respecto de todos los privados de la libertad.



(Le puede interesar: Duque califica al violador y asesino Garavito de 'rata apestosa').

​

La decisión de diez páginas del Juzgado es clave para entender la realidad jurídica del expediente Garavito. El violador en serie, dice ese documento, tiene 77 penas acumuladas en total a 40 años de prisión por delitos de homicidio agravados y diversos delitos sexuales.



Según el juzgado, de esos 480 meses de prisión, Garavito ya pagó 328 meses, nueve días y quince horas, teniendo en cuenta cinco años de redención de pena por su comportamiento en prisión.



En ese sentido, el juzgado dijo hace casi siete meses que Garavito cumple con el requisito formal que exige la ley para quedar libre de manera condicionada. Esto no pasó, no obstante, porque no se cumplen para el despacho judicial otros requisitos como el arraigo, pues no se entregó información alguna al despacho; o haber cumplido con la reparación total de los perjuicios ocasionados a sus víctimas.



(Le puede interesar: Los peligrosos delincuentes con los que Garavito está en la Tramacúa)

No existe ningún tratamiento farmacológico o psicoterapéutico para los síntomas centrales del trastorno de la personalidad antisocial: Medicina Legal FACEBOOK

TWITTER

“Se demostró el incumplimiento del requisito del arraigo, y la indemnización de los perjuicios causados a las víctimas, lo cual torna imposible que pueda acceder a la libertad condicional, por ende no puede abordar la etapa de resocialización fuera del ambiente penitenciario, conviviendo en sociedad, y deberá continuar privado de la libertad por este caso”, dijo el juez que, además, expuso un reciente informe pericial de Medicina Legal sobre la situación de Garavito.



Ese reporte dice que Garavito tiene un “trastorno de la personalidad antisocial”, así como un trastorno por consumo de alcohol actualmente en remisión y que “no existe ningún tratamiento farmacológico o psicoterapéutico para los síntomas centrales del trastorno de la personalidad antisocial. Tampoco existe evidencia científica de algún tratamiento o modelo de rehabilitación, que permita que los sujetos que padecen está condición puedan reincorporarse a la sociedad”.



(Le puede interesar: ¿En qué va el proceso del violador de niños Luis Alfredo Garavito?)



El examen recomienda que Garavito “continúe el seguimiento por psiquiatría y que se realicen los exámenes complementarios señalados (imágenes cerebrales, paraclínicos, valoración por clínica de memoria), con el fin de determinar si el examinado cursa con un trastorno neurocognitivo”.

El debate

Garavito, bien sea porque cumpla con esos requisitos que están pendientes para el juez, o porque llegue al cumplimiento de los 480 meses, necesariamente deberá ser puesto en libertad. FACEBOOK

TWITTER

Ante la polémica nacional sobre una eventual salida de prisión de Garavito, diversos sectores reaccionaron, como el presidente de la República, Iván Duque, quien se declaró indignado y llamó a Garavito un “bandido, delincuente, rata apestosa que solo les ha hecho daño a los niños”.



Expertos consultados por EL TIEMPO explicaron que, aunque por controversial y doloroso que pueda ser, Garavito eventualmente quedaría libre. Además, aseguraron que, contrario a lo dicho por el Juzgado de Ejecución de Penas, los requisitos de cumplir con las indemnizaciones a las víctimas no sería uno para el caso específico de Garavito, porque no estaba así fijado por ley cuando este fue sentenciado.



(Le puede interesar: Dan de alta a violador Luis Alfredo Garavito: ¿dónde quedó recluido?)



El abogado penalista Marlon Fernando Díaz dijo que “la mayoría de las prohibiciones de las modificaciones legislativas de los siguientes años, el Código Penal actual, el Código de Infancia y Adolescencia y todas las normas que han prohibido beneficios para este tipo de condenados son posteriores y ninguna de ellas se puede aplicar".



¿Por qué? “Porque prima en un Estado Social y Democrático de derecho la aplicación del principio de legalidad: nadie puede ser condenado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”, explicó Díaz. Por esa razón, agregó el penalista, al menos desde el punto de vista objetivo, Garavito tendría derecho a la libertad condicional.



(Le puede interesar: Confirman que a Luis Alfredo Garavito le diagnosticaron leucemia)

“Luis Alfredo Garavito, bien sea porque cumpla con esos requisitos que están pendientes para el juez de ejecución de penas, o porque llegue al cumplimiento de los 480 meses, necesariamente deberá ser puesto en libertad. No es posible que pueda permanecer privado de la libertad, ni siquiera por voluntad propia”, agregó.



Y el abogado penalista Francisco Bernate señaló a este diario que para el momento en que Garavito fue condenado, solo era requisito cumplir con las 3/5 partes de la pena.



(Le puede interesar: Alfredo Garavito asesinó a mi hijo; así descubrí su doloroso crimen)



“Si él fue condenado a 40 años, las 3/5 partes se cumplen a los 24. Es por ello que se han hecho cálculos de que él retornaría a la libertad en el año 2023. Sin embargo, dada la existencia de descuentos, la libertad sí podría estar próxima a generarse”, señaló.



“La realidad es que esta persona está próxima a recuperar su libertad. Ha habido reformas legales para impedir que esto suceda y lo más importante es el respeto por la decisión de los jueces de Colombia”, agregó el penalista.

justicia@eltiempo.com@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Sube a $ 150 millones la recompensa tras crimen de policías en San Andrés



-Imputan cargos a funcionaria de la Cancillería por tres contratos



-¿Riesgo de censura? El debate jurídico por la canción ‘Perra’