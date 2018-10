Los testigos que llevaron a la captura de abogado por chuzar a pilotos

Un funcionario de la Fiscalía fue el enlace entre la red de interceptaciones ilegales desmantelada en Nariño y el capturado exfuncionario del DAS Laude José Fernández Arroyo.

Así lo dijo a los investigadores el mayor Luis Mesías Quiroga Cubillos, uno de los integrantes de la red de chuzadas ilegales, quien colabora con la Fiscalía.



Según su declaración durante dos meses se hicieron seguimientos a las cuentas de correo y mensajes de celular de los representantes del sindicato de pilotos para “saber sobre el sindicato de Avianca que estaba planeando con lo sucedido después del paro”. Añadió que querían saber que recursos legales como tutelas iban a interponer para evitar el despido de los pilotos de Avianca que habían estado en paro durante más de 50 días.



El coronel Jorge Humberto Salinas, otro de los capturados que se convirtió en testigo de la Fiscalía, dijo que el funcionario del ente acusador Roberto Montenegro fue quien les llevó el cliente para hacer las interceptaciones.



A él lo conocía, dijo el coronel Salinas, porque se le había realizado un trabajo anterior cuando había trabajado en una clínica y se había registrado el secuestro de una funcionaria.



‘Él conocía de las capacidades de María Alicia (Pinzón Montenegro, la hacker del grupo) y me conocía a mi, no la conocía ella, pero sabía de sus capacidades (…) entre mayo y junio del año pasado me contacta y me cuenta el caso de Avianca que los abogados querían saber casi en tiempo real lo que pasaba con el sindicato), dijo el coronel Salinas tras señalar que se alcanzaron a recuperar ilegalmente dos documentos uno relacionado con una tutela y otro de un pliego de peticiones.

Esos documentos se le entregaron al funcionario de la Fiscalía que hizo el contacto y a quien no se le cobró nada.

“Abogados querían conocer que estaba pasando con el sindicato Acdac, Avianca, descargas de mensajes del presidente y vicepresidente para saber qué actividades estaban desarrollando”, se lee en la carpeta del caso encontrada en el computador de la hacker.



Roberto Montenegro, el funcionario de la Fiscalía que sirvió de intermediario, ya fue escuchado por los investigadores y dijo que no solicitó actividades ilegales y que a finales de abril cuando caminaba con su jefe Luis Carlos Gómez Góngora quien se encontró con una persona.



Dijo que su jefe le presentó a esa persona y luego le preguntó si sabía de alguna empresa en seguridad que realizara análisis de riesgo pero no le dijo que empresa ni qué tipo de servicios necesitaban. Añadió que contactó al coronel Salinas y lo referenciado con la persona que le acababa de presentar su jefe.



El funcionario Luis Carlos Gómez Góngora también fue escuchado en la Fiscalía y dijo que la persona que se encontró y que le dijo que si conocía alguna empresa de análisis de riesgos fue el abogado Laude José Fernández Arroyo.



La Fiscalía cuestionó durante la imputación de cargos contra el abogado Laude José Fernández Arroyo.que se vulneró el derecho a la intimidad de los funcionarios del sindicato de pilotos para obtener información privada de sus actividades.



"Había un interés directo de la empresa Avianca para conocer esas actividades", dijo la Fiscalía en la diligencia en la que el abogado no aceptó los cargos y se declaró inocente.



Justicia

justicia@eltiempo.com