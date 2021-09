La explosiva versión de los Rodríguez sobre campañas de Pastrana

En la dura carta enviada al expresidente Andrés Pastrana desde los Estados Unidos, donde pagan condena por narcotráfico, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela aseguran que no solo dieron dinero para la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, sino que sus narcoaportes también habrían llegado a la campaña conservadora, la del mismo Andrés Pastrana.

Los capos dicen que la carta entregada hace una semana por Pastrana a la Comisión de la Verdad, que se escribió hacia el año 2000, fue supuestamente presionada por el exmandatario para tratar de desviar la atención del país sobre el escándalo de Chambacú.

También afirman que el médico Santiago Rojas actuó como intermediario y les advirtió que si no accedían a escribir la carta sobre la plata dada a Samper serían extraditados.



Los capos le dicen a Pastrana que "refresque su memoria selectiva" y afirman que eran muy cercanos al dirigente conservador Álvaro Pava y a sus hijos Humberto y Álvaro Pava Camelo, y que supuestamente a través de Alberto Giraldo (el fallecido relacionista público del cartel) "tuvieron acercamientos" con Álvaro Pava hijo "a raíz de las campañas presidenciales de 1994 y 1998, en las cuales usted participó".



Los Rodríguez afirman que ayudaron a liberales y conservadores por igual -en el Proceso 8.000, decenas de congresistas de los dos partidos fueron condenados por recibir plata de la mafia- y piden que Álvaro Pava Camelo, actual embajador de Colombia en Argentina, dé su versión.



"Su campaña -dicen a Pastrana- no podía ser la excepción, y de eso un testigo podría ser el doctor Álvaro Pava hijo (...) La única manera en que usted podría decir que no sabe es que también haya sido a sus espaldas", afirman los exjefes del cartel de Cali.



El fallecido exsenador Humberto Pava Camelo, hermano del Álvaro Pava, fue procesado en el 2001 bajo cargos de recibir millonarias sumas del cartel de Cali.



