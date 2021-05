Los retratos de los menores desaparecidos en Colombia

En la lucha por hallar a un menor desaparecido, los expertos forenses estudian por días las fotografías y videos que los familiares entregan de su ser querido para encontrar la imagen más cercana a como hoy sería su rostro.



Son los casos, por ejemplo, de Danna Guadalupe quien fue raptada el 1 de diciembre de 2018 por dos hombres en moto que llegaron a la vivienda. Después de dos años y medio de su desaparición, Andrea Katherine Vega, madre de la menor, conserva las fotos de su hija como el tesoro más sagrado.



(Lea además: Las oscuras historias detrás de la desaparición de niños en Colombia)

Junto a la foto de la niña al momento de su desaparición, Missing Children Colombia le ayudó a proyectar cómo sería el rostro de la niña hoy, quien ya tiene 4 años. Andrea, quien pide a la Fiscalía y autoridades no cerrar la investigación, afirma que la imagen que le entregaron tiene rasgos parecidos con su otro hijo y que es probable que así esté ahora.



(Le puede interesar: 'Me robaron a mi bebé de mi casa en Bogotá; ¿la ha visto?')

Así estaría Danna Guadalupe, según retrato de Missing Children Colombia. Foto: Archivo familiar

En el caso de la menor Paula Nicole Palacios, raptada a los 5 años el 28 de diciembre de 2014, los investigadores también tienen una imagen sobre cómo sería a los 11 años. En su caso, uno de los condenados confesó ser parte del plan para llevársela supuestamente para “venta de órganos”. Sin embargo, dijo que no sabía si la menor estaba viva o muerta.



(Además: Mi hija y nieto desaparecieron; a ella la mataron y él fue adoptado)

Paula Nicole Palacios, desaparecida el 28 de diciembre de 2014. Foto: Archivo familiar

También está el caso de Isaac Humberto Jaramillo, desaparecido en Cúcuta el 3 de febrero de 2017, a los 5 años. El niño es colombovenezolano y, según denunció la mamá del menor, su padre Humberto Jaramillo estaría implicado en su desaparición.

Él fue a recogerlo al colegio y desde ese día desapareció mi hijo. FACEBOOK

TWITTER

“Él fue a recogerlo al colegio y desde ese día desapareció mi hijo. Él me dijo que no volvería a verlo y aunque lo denuncié no ha pasado nada. Sigo en la lucha de saber si estará vivo o no”, contó a este diario Charlie Gabriela Centeno, madre del menor. Además, denuncia que todos los mecanismos de búsqueda no han servido: “De la Policía me mandan al Bienestar Familiar, luego a la Fiscalía, pero nadie me da razón”.



(Le puede interesar: Busco a mi hija hace 25 años: los extraños raptos que aterraron a Suba)

Isaac Humberto Jaramillo, desaparecido en Cúcuta el 3 de febrero de 2017. Foto: Missing Children

Cuatro menores desaparecidos al año

Este trabajo es crucial teniendo en cuenta que en Colombia cada día se reporta la desaparición de cuatro menores. Según cifras de Medicina Legal, en los primeros tres meses de este año se han reportado 1.265 desaparecidos, de los cuales 500 (39 %) fueron menores de edad.



Missing Children Colombia en alianza con Italian Missing Children Institute ha apoyado a familias colombianas que tienen algún ser querido desaparecido. Cuando los casos llevan años sin dar resultado realizan progresiones de edad para obtener un relato actual del menor.



(Lea además: Niñas desaparecidas, ¿qué está pasando y por qué huyen de la casa?)

Laura Donato, antropóloga forense en Italia, cuenta que para este trabajo requieren que los padres entreguen fotos de ellos, de los menores y si es posible, de los abuelos. La asociación ofrece de manera gratuita la realización de retratos de progresión de edad en Colombia, Argentina, Italia, Kenia y Sudáfrica.

Observar los detalles del rostro, la forma de los ojos, la nariz y las cejas, es de fundamental importancia FACEBOOK

TWITTER

“Hay muchas solicitudes que se hacen para la progresión de la edad. Mucha gente necesita un soporte tecnológico como este para aumentar las posibilidades de encontrar personas desaparecidas”, cuenta.



Donato señala que la realización de la progresión de edad implica un estudio en profundidad de las características de la persona desaparecida y que el rostro de un niño cambia mucho desde el nacimiento hasta los 20 años aproximadamente. “Observar los detalles del rostro, la forma de los ojos, la nariz y las cejas, es de fundamental importancia. De hecho, al analizar cada detalle, se puede hacer un pronóstico de cómo cambiarán con el tiempo”, agregó.



(Lea también: Padre de niña desaparecida: 'Cuiden a sus hijos de las redes sociales')

Sostiene que la técnica de progresión de la edad no se basa únicamente en el estudio de la foto de la persona desaparecida, sino que también es imprescindible tener a la mano fotografías de los padres y hermanos, si las hay.



“La razón de esta necesidad es que, al identificar personajes similares a los miembros de la familia, uno puede ver cómo estos cambian con el tiempo. Por ejemplo, si la persona desaparecida tiene los mismos ojos que los de la madre, será muy útil ver cómo la forma de los ojos de la madre ha cambiado con el tiempo y aplicar esta variación a la reconstrucción a través de la progresión de la edad. El mismo proceso se aplica a cada detalle del rostro”, puntualizó.



Invita a compartir en todas las redes sociales las fotos de los desaparecidos y la progresión de la edad, para aumentar la posibilidad de encontrar a los niños desaparecidos. Esta es la página.

Paso a paso para realizar retratos de desaparecidos

Diligencia de retrato hablado técnica mano alzada. Foto: Archivo particular.

Francisco Javier Castillo, director del área de morfología facial forense de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID) y con experiencia por más de 23 años como perito, habla del proceso para realizar retratos hablados y progresión de la edad en personas desaparecidas.



(Le puede interesar: Claves de los cambios en la reforma tributaria anunciados por Duque)



¿Qué técnicas se usan para realizar los retratos y progresiones de edad de personas desaparecidas?



Se utilizan dos técnicas. La primera, un retrato a mano alzada, con lápiz y papel, donde un perito entrevista al testigo y hace una descripción detallada, según los rasgos particulares.

Siempre se empieza por los ojos porque es el primer recuerdo que siempre guardamos en la mente, luego con las cejas, la nariz, la boca, el contorno facial, la frente y el cabello FACEBOOK

TWITTER

La entrevista es un proceso de recordar. Siempre se empieza por los ojos porque es el primer recuerdo que siempre guardamos en la mente, luego con las cejas, la nariz, la boca, el contorno facial, la frente y el cabello. Tiene un orden porque no se puede hacer saltos en el recuerdo.



La otra técnica es con un software donde los rasgos ya están prediseñados. Hay galerías de ojos, de cejas, de nariz y lo que se hace es mostrarle al testigo los distintos dibujos hasta que tenemos el rostro más parecido.



El mejor método para mi es a mano alzada porque no se contamina la imagen del testigo. Cuando a alguien se le muestra muchas imágenes va a perder el recuerdo inicial y va a asociar uno nuevo, uno diferente.



Otra de las falencias del software es que son diseñados, por lo general, en Canadá y Europa y es difícil encontrar rasgos propios latinos.



(Lea además: Sara Sofía, la ilusión de volver a verla viva)

¿Cómo es el trabajo si cuentan con una fotografía o video del menor?



Se pueden hacer técnicas a mano alzada haciendo una progresión de edad, según unos cánones que tenemos para cada año. Es diferente cuando tenemos tres o nueve años. El cráneo va creciendo.



¿En menores de edad es más difícil?



Sí, totalmente. Cuando uno ya es adulto, se tiene 18 años o más, el cráneo ya ha tomado la forma que va a tener de por vida y así es más fácil hacer la proyección, pero cuando se trata de menores de 3 o 5 años es más difícil porque no sabemos que proporción va a tener el cráneo y así es más complicado.



¿Qué piden a las familias para poder hacer el retrato?



Entre más documentación aporte es mejor. Se les pide a los familiares que aporten fotografías de los padres, pero funciona también si tienen de abuelos.



(Ingrese al especial: El país que mata a sus hijos)



¿Este proceso cuánto puede tardar?



Se demora una semana aproximadamente. Si se trabaja en un solo caso se puede lograr en dos o tres días.



La Policía, la Fiscalía y la familia pueden solicitar los retratos compuestos de progresión por edad.



***



Esta historia hace parte de una serie que busca contar el drama de las familias con niños y niñas víctimas de la desaparición forzada en Colombia.



Si conoce algún caso y lo quiere contar, escríbanos a criavi@eltiempo.com y vivrod@eltiempo.com.

ANGY ALVARADO RODRÍGUEZ

Periodista ELTIEMPO.COM

vivrod@eltiempo.com

Twitter: @angyalvarador

