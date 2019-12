¿Quiénes son 'los Pocholos', banda que sembró el terror en Girardot?

En Girardot, Cundinamarca, las personas guardan silencio cuando se pregunta por 'los Pocholos', nadie los conoce o bajan la mirada. Y de acuerdo con la Policía Judicial, Dijín, los habitantes de este municipio, ubicado a casi cuatro horas de Bogotá, tienen razones para temerles.



'Los Pocholos' manejan el microtráfico y para hacer respetar su territorio matan al que sea, no en vano se los acusa de 16 homicidios comprobados –entre 2015 y 2019–, pero la cifra de muertos podría llegar a los 68.

'Los Pocholos' son una red delincuencial conformada hace 30 años por una misma familia, que hoy está en cabeza de los hermanos Moreno Merchán.



Precisamente, el mayor de los hermanos, Gustavo Moreno Merchán o 'Pocholo', jefe de la red, está purgando una condena en la cárcel La Picota de Bogotá a 29 años de prisión (por homicidio agravado, instrumentalización de menores de edad, porte de armas y narcotráfico).



De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía Judicial y la Fiscalía, alias Pocholo seguía moviendo los hilos de la red criminal desde la cárcel, y su eslabón sería su esposa, Nubia Liliana Hoyos Giraldo, quien se encargaba de las finanzas de la organización.



Hoyos Giraldo fue capturada junto a sus cuñados David y Douglas Moreno Merchán, su hijo Luis Fernando Godoy Hoyos y 14 personas más, sindicadas de integrar esta red dedicada a la venta y la distribución de droga y a los homicidios selectivos.



"Este es un gran trabajo de investigación, realizado en coordinación con la Fiscalía, que nos permitió ubicar e identificar a cada uno de los integrantes de los 'Pocholos', que tenían intimidados a los habitantes de Girardot. La buena noticia para darles es que ya están tras las rejas", aseguró el comandante de la Policía Judicial (Dijín), general Fabio López.

El testimonio de sicarios, que Gustavo Moreno reclutó cuando eran menores de edad, fueron vitales para desenredar la red de muerte que 'los Pocholos' habían tejido en Girardot.



Uno de ellos, en su testimonio, narró "que a él, desde que era menor de edad, lo habían obligado a matar perros como método de entrenamiento para perder el miedo y para que pudiera cometer homicidios". Así se lee en el dossier de la investigación al que tuvo acceso EL TIEMPO.



'Los Pocholos' son temidos en Girardot porque no les temblaba la voz para mandar asesinar a las personas que invaden su territorio para la venta de drogas. "Con un agravante, y es que instrumentalizan a menores de edad para la venta y la entrega de los estupefacientes. Llegando a pagarles hasta con droga", denunció el general López.



Precisamente, de los 16 homicidios que, con base en la investigación hecha por la Dijín y la Fiscalía, se lograron imputar a 'los Pocholos' y esclarecer el de Jhon Edison Jiménez Arias, quien fue asesinado el 28 de enero de 2016.



De acuerdo con las autoridades, Jiménez era mecánico y, al parecer, empezó a comercializar drogas en el punto sin autorización de 'los Pocholos'.



Además, se esclareció la muerte de los hermanos Diógenes y José David Monjes Vergaño, dos hombres que no tenían ninguna actividad delincuencial, pero que fueron asesinados para escarmentar a uno de sus hermanos que vendía drogas en la zona de injerencia de 'los Pocholos'.



A la señora Ynírida Peña Ortiz la asesinaron al no encontrar a su hijo en la casa, a quien iban a ultimar. De acuerdo con el dossier, "fue asesinada para obligar a su hijo, quien se estaba escondiendo, a ir al entierro de su mamá y lo pudieran ultimar".



Otro caso esclarecido y que se le atribuye a la banda criminal es el de Luis Fernando Cruz Medina, en hechos registrados el 15 de diciembre del 2017. "Alias el Feo fue asesinado por estar vendiendo estupefacientes en la zona de injerencia de los Pocholos", se lee en el documento.

El director de la Policía Judicial (Dijín), general Fabio López, entregó en Girardot los alcances de la operación 'Temis', que permitió la desarticulación de 'los Pocholos'. Foto: Policía Judicial - Dijín

Con base en los testimonios entregados a la Dijín, se logró establecer que los hermanos Moreno pagaban entre 600.000 y 1'400.000 pesos por cada homicidio.



El director de la Dijín se declaró esperanzado en que con la captura de estas 18 personas, los ciudadanos de Girardot pierdan el temor y se acerquen a rendir testimonios, denuncias, que permitan abrirles nuevas investigaciones por la muerte de al menos otras 50 personas.



Liliana Hoyos Giraldo, esposa de Gustavo Moreno, de acuerdo con la investigación, era la encargada de manejar las finanzas de la organización. El día de la audiencia de imputación de cargos quedó en evidencia cómo, desde la cárcel, Gustavo Moreno enviaba mensajes con amenazas para intimidar a testigos y autoridades.



Por este hecho se solicitará que alias Pocholo sea trasladado a una cárcel de mayor seguridad.



Entre los capturados, además de los hermanos de 'Pocholo', Douglas y David Moreno Merchán, están el jefe de sicarios, que es el hijo de Liliana, Luis Fernando Cocoy y los principales distribuidores de drogas de la red.



