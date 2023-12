Once casos de 'falsos positivos' figuran en denuncia contra Uribe en Argentina

Un mes y medio después de que un grupo de víctimas de 'falsos positivos' y organizaciones de derechos humanos denunciaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez en Argentina, las autoridades de ese país tomaron las primeras decisiones: abrieron una investigación y ordenaron la práctica de pruebas.



Entre las decisiones del fiscal Carlos Stornelli está oficiar para escuchar los testimonios de varios de los denunciantes.

Los querellantes, que acudieron a la figura del amparo del principio de Jurisdicción Universal, son once víctimas y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), integrantes del “Espacio de Litigio Estratégico”.



Entre los denunciantes, que fueron citados a declarar, están, Laura Vanessa Piña; hija de Álvaro Adolfo Piña, Wilmer Andrey Pérez Betancourt; hijo de Beyer Eduardo Pérez, Bertina Badillo Erazo; tía de Didier Eduardo Durant Badillo y Osmaira Nieves Oñate; hermana de Luis Eduardo Oñate.



“Yo espero que el señor Yeris y el señor Jesús Rueda me lleven donde ejecutaron a mi hermano, porque yo necesito limpiar la sangre de él a mi familia todavía ustedes no le han cumplido, porque no han llegado a nuestro pueblo a hacer lo que tenemos que hacer para limpiar esa sangre”, dijo en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Osmaira Nieves Oñate al exigir a los militares del Batallón de Artillería N° 2 La Popa, vinculados a la muerte de su ser querido, que contaran la verdad sobre lo sucedido.



Luis Eduardo, murió junto a Carlos Mario Navarro Montaño el 27 de febrero de 2004 en el corregimiento Badillo, vereda Campoalegre, jurisdicción del municipio de Valledupar, en donde se realizó la operación 'Fuerte' en la que murieron dos supuestos integrantes del Bloque Mártires Cacique de Upar de las Auc.



Por los hechos, el 29 de agosto de 2014, la Fiscalía aseguró en centro carcelario a los uniformados José de Jesús Rueda Quintero, Carlos Andrés Hurtado Santana, Eduar Vicente Yépez Marcelo, Fredy Antonio Bula Ramos y Toribio Segundo Coronado Navarro. El caso hoy está en la JEP.



El caso de Álvaro Adolfo Piña también está vinculado al Batallón La Popa. Él, según documentos de la JEP, fue asesinado, el día del cumpleaños de su hija, junto a Carlos Carmona y un joven no identificado, el 3 de marzo de 2005. Las víctimas fueron trasladadas desde Barranquilla (Atlántico) a Codazzi (Cesar) en donde fueron asesinadas y presentadas como supuestos integrantes de la guerrilla.

Didier Eduardo Durant Badillo, aparece en el expediente contra uniformados del Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) que hace presencia en el departamento de Antioquia.



En la querella contra el expresidente Uribe Vélez, las víctimas reconocieron la labor de la JEP pero señalaron que existen barreras para llegar a todos los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.



Señalan que el exmandatario tuvo "conocimiento temprano de la práctica" y que no se tomaron medidas por su parte" para frenar la acción de los militares: "desestimó y descalificó las denuncias presentadas. Incluso, que a pesar de que conocía que sus tropas estaban asesinando civiles, continuó presionándolas para la presentación de bajas, como principal indicador de éxito en su política de Seguridad Democrática".



El exmandatario ha rechazado esos señalamientos y de hecho durante su Gobierno luego de que estalló el escándalo se ordenó una purga en las Fuerzas Militares que llevó a la salida de altos mandos de la época.



"No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o

indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador

y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas", ha dicho Uribe Vélez en ocasiones anteriores.



Y añadió: "La Seguridad Democrática se hizo inobjetable a medida que acreditaba que

protegía a todos los colombianos sin importar consideración diferente a la de

ser ciudadano".

