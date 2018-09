La millonaria suma que dejó de ganar De la Espriella por Cerro Matoso

La polémica decisión de la Corte Constitucional de tumbar la reparación económica que inicialmente había ordenado para las comunidades indígenas impactadas por la explotación de Cerro Matoso (Córdoba), una de las minas de ferroníquel más grandes del mundo, sigue generando debate por un tema inusual: los altísimos honorarios que habría dejado de recibir el abogado de la parte demandante, Abelardo De la Espriella.

Este jueves, al resolver un recuso contra un fallo que el mismo tribunal tomó en diciembre pasado, los magistrados mantuvieron las ordenes para que Cerro Matoso cumpla con todas las exigencias que garanticen que su actividad va a ser segura tanto para las comunidades como para el medio ambiente.



Sin embargo, se echó para atrás en la orden del pago de indemnizaciones a más de 3.000 personas que alegaban haber sido afectadas por la explotación y que fueron representadas en el proceso por De la Espriella.

Cerro Matoso tiene desde hace más de 30 años la explotación de una mina de níquel en Córdoba. Foto: EL TIEMPO

La reparación, según las cifras que se manejaron en el proceso, podría haber llegado a los 300 millones de dólares. Y usualmente en este tipo de casos los honorarios de los abogados se mueven entre el 30 y 40 por ciento de las pretensiones. Con esas cuentas, la firma de De la Espriella habría podido recibir al menos 100 millones de dólares por sacar adelante la demanda.

De hecho, extraoficialmente en la Corte había inquietud por el tema. En un comunicado de este viernes, De la Espriella no da ninguna pista sobre la suma concreta a la que aspiraba, pero sí sugiere que su monto habría sido una de las razones por las que la Corte tumbó la indemnización.



Así, el polémico abogado revela que le pidió a la Corte entregar los audios de las salas "para conocer si existían garantías y se estaba cumpliendo con el debido proceso": "Hablar de honorarios de los abogados nunca debió ser parte de esas discusiones que tenían como objetivo concluir si se repararía o no a las comunidades víctimas de Cerro Matoso (...) Quién apodere un caso y cuánto sea el monto de sus honorarios no debe ser, bajo ninguna circunstancia, tema de debate".

Comunicado oficial de la firma DE LA ESPRIELLA Lawyers Enterprise, ante la nulidad decretada por la @Cconstitucional en favor de la empresa @CerroMatosoSA pic.twitter.com/6ZC3jra8sf — DELAESPRIELLALawyers (@DELAESPRIELLAE) 21 de septiembre de 2018

El abogado también aseguró que había ofrecido donar sus honorarios, y que ese argumento no fue tenido en cuenta por la Corte Constitucional para mantener la reparación a las comunidades.

Ofrecí donar los honorarios del equipo jurídico que represento, y ni así la @CConstitucional nos dio la razón. Que dolor con las comunidades vulneradas, yo tengo mi vida resuelta pero esa pobre gente muere de hambre y enfermedades causadas por la exposición al níquel. (A.D.L.E) — DELAESPRIELLALawyers (@DELAESPRIELLAE) 21 de septiembre de 2018

De la Espriella asegura que llevará el caso a instancias internacionales porque considera que la multinacional dueña de la mina, BHP Billiton, "conoce muy bien cómo hacer un fondo de compensación" para las comunidades afectadas por sus actividades mineras. Y agrega: "Ellos entienden lo que es llegar a un acuerdo y tener que indemnizar víctimas. El mundo ya les ha cobrado caro sus errores. Sin embargo, Colombia es el único país donde lograron burlarse de las víctimas y no pagar un solo peso".



La demanda de De la Espriella fue entablada por miembros de comunidades indígenas y afros de Córdoba que sostienen que han sido afectados por casos de cáncer, enfermedades de piel, problemas respiratorios y hasta abortos espontáneos supuestamente provocados por la degradación ambiental generada por la mina.



