Los mensajes de Colombia en la Comisión de Estupefacientes de la ONU

Tras culminar la 67.ª Sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por su sigla en inglés), Gloria Miranda, directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y quien estuvo en Viena (Austria) como parte de la representación de Colombia, contó cómo cerró el país su participación en esta comisión, en la que se examinan decisiones sobre la fiscalización de drogas en el mundo.

¿Cuáles temas marcaron la agenda, a grandes rasgos, en la CND?

Destacaría tres. El discurso del presidente Gustavo Petro en el inicio de la Comisión, él hace un llamado a repensar el régimen internacional de fiscalización de drogas, llama a la comunidad internacional a evidenciar el fracaso del sistema que ha estado por más de medio siglo, y dice que Colombia va a liderar un cambio. Lo segundo, que se formó una coalición de países que se comprometió a liderar Colombia, por la reducción de daños asociados al consumo, Colombia por fin toma el liderazgo de la agenda reformista de la política internacional de drogas con una agenda concreta. Y, tercero, la aprobación de una resolución que propuso Estados Unidos sobre la reducción de daños.

¿Cómo le fue a Colombia en la Comisión?

Excelente, Colombia ha tomado un rol protagónico en escenarios multilaterales de drogas. Quiero destacar la labor que ha hecho la misión en Viena para implementar el punto de diplomacia internacional que incluye la política de drogas de este gobierno, por ejemplo, han posicionado la agenda de Colombia internacionalmente en temas como la reducción de riesgos y daños asociados al consumo, el apoyo a que se haga una revisión crítica sobre la inclusión de la hoja de coca dentro de las listas de fiscalización, y el cuestionamiento al régimen tradicional de enfrentar este tema.

¿Cómo se recibió entre los demás países el nuevo enfoque de política de drogas que está implementando este gobierno?

Lo recibieron bien. Quiero decir que se conformó una coalición reformista de 62 países que se comprometen a impulsar acciones más coherentes con las realidad frente a la aplicación de la política internacional de drogas. Aún no se han definido cuáles son esas reformas concretas, pero los 62 países coinciden en que es necesario hacer reformas, eso es una muestra de que es bien recibida la posición de Colombia.

Usted mencionó en intervenciones que lo que ocurrió en Viena con la conformación de esta coalición fue histórico, ¿por qué y cómo se logró?

Fue un trabajo de meses que estuvo liderado por la misión en Viena con base en los lineamientos que se dan desde Bogotá frente al nuevo enfoque de la política de drogas. En la CND hubo conversaciones honestas sobre los resultados de los últimos años de una lucha contra las drogas en la que todos hemos intervenido recursos, se han perdido vidas ¿y cuáles son los resultados? Básicamente, un aumento en el consumo, en la producción de drogas y un aumento de la violencia y de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La coalición es un poco inédita, el antecedente más cercano es de 2016, pero ahí puede ser una primera semilla de reflexión de cambio, esta coalición sólida que firma un joint statement derivado del documento final de la Comisión de Estupefacientes es histórica. En la coalición no hay solo países que en el escenario internacional se identificarían como ‘progresistas’, pero sí que quieren algo distinto para lograr resultados distintos y que dicen que están cansados de implementar estrategias que no dan resultados.

¿Qué tan dispuestos a reformar el sistema internacional de fiscalización de drogas vio a los demás países?

Lo reciben bien. Quiero hacer una claridad, no es que digan que hay que regular la cocaína o algo similar, esta coalición lo que hace es que versa sobre unos mínimos en los cuales los países están de acuerdo. En este caso, esos mínimos son priorizar una agenda de derechos humanos y salud pública. Sobre eso hay un gran consenso de países europeos y norteamericanos porque aunque no tienen el problema de la producción tan acentuado, su mayor problema es el consumo y ellos reconocen que no basta con prohibir el consumo de drogas, sino actuar para implementar estrategias de reducción de daños, como el testeo de drogas, por ejemplo.

¿Cree que estamos más cerca, a nivel global, de superar el enfoque de “guerra contra las drogas” o este sigue siendo el predominante?

Sí predomina el prohibicionismo, este sigue vigente y posiblemente siga vigente por mucho tiempo, en ese marco, la llamada ‘guerra contra las drogas’ es lo más extremo del prohibicionismo. Pero uno puede seguir en el marco del prohibicionismo y al tiempo ir implementando estrategias como la reducción de daños, la regulación del cannabis, los usos alternativos de la hoja de coca o la despenalización del consumo.

El prohibicionismo sigue imperando, pero cada vez hay más consensos de que la guerra contra las drogas no funciona, lo cual no significa que se acabe el prohibicionismo, solo que cada vez se dan pasos chiquitos dentro del mismo hacia otras estrategias.

