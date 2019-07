Los lunares de los candidatos favoritos a auditor general

La Corte Suprema ya escuchó a casi todos los candidatos a auditor general y este jueves dará a conocer la terna para que el Consejo de Estado haga la elección de quien manejará un presupuesto de 35.447 millones de pesos, una nómina superior a las 200 personas y que tendrá a su cargo la vigilancia de 31 contralorías departamentales.

Entre los 34 candidatos hay varios que se perfilan como favoritos. Uno es Rodrigo Tovar Garcés, un huilense vinculado al sector público desde 1989 –especialmente en cargos de Bogotá–, a quien la Red de Veedurías Ciudadanas señala de estar inhabilitado para llegar a ser auditor y le pide a la Corte que descarte su nombre de inmediato.



En un documento enviado ayer, firmado por Pablo Bustos –cabeza de la Red– y con copia a la Procuraduría, se advierte que Tovar entró como auditor auxiliar grado 04 en octubre del 2017, y que al año siguiente se puso al frente de la entidad como encargado durante al menos 30 días.



De acuerdo con reportes de la propia Auditoría, Tovar asumió la jefatura de la entidad durante una licencia del titular del cargo, Carlos Rodríguez, cumpliendo todas las funciones e incluyendo manejo de nómina y control del presupuesto, lo que lo inhabilitaría por haber estado en el puesto al que aspira en el año inmediatamente anterior a su inscripción como candidato.

“Teniendo en cuenta que fungió como auditor entre el 18 de junio hasta el 17 de julio de 2018, y su inscripción a la convocatoria pública para aspirar a auditor fue el día 21 de junio del 2019, se evidencia que se encontraba inhabilitado. (…) Por esa razón, no puede ser ternado para dicha dignidad so pena de vulnerar el ordenamiento jurídico”, precisa Bustos en su escrito.



EL TIEMPO buscó a Tovar Garcés para conocer su postura. “Prefiero dialogar estos temas personalmente”, dijo en una primera comunicación, pero de inmediato agregó que analizaría los argumentos de Bustos y respondería en una nueva llamada. No obstante, no volvió a contestar.



Otra candidatura es Magda Milena Amado, excontralora de Bucaramanga y sobre quien pesa una sanción de primera instancia no ejecutoriada de la Procuraduría Regional de Santander. En efecto, fue suspendida por 7 meses por supuestamente violar el debido proceso a Óscar Arrieta, de quien en 2012 pidió que fuera separado de la gerencia de la Empresa de Aseo de Bucaramanga por posibles irregularidades.



Amado apeló la decisión –de febrero pasado– y dijo que hasta que se resuelva en segunda instancia no queda en firme y, por lo tanto, no se considera como inhabilidad. De hecho, a mediados del año pasado logró tumbar otro fallo de la misma Procuraduría de Santander, que en primera instancia la sancionó por una posible omisión.



“Ese caso lo desvirtué ante la Procuraduría de Vigilancia Administrativa en Bogotá y espero hacer lo mismo con el de ahora. En la historia de Bucaramanga he sido la contralora que más ha denunciado la corrupción. Lo de ahora es una guerra sucia para enlodarme con cosas que no he hecho”, enfatizó Amado en diálogo con EL TIEMPO.



El periodo del nuevo auditor comenzará el 28 de septiembre próximo.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com