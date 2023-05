Los lujos y extravagancias del creador de contenidos Yeferson Cossio están bajo la lupa de la Fiscalía. Como lo contó en primicia EL TIEMPO, las autoridades intentan rastrear sus finanzas, ingresos, gastos y las exclusivas propiedades del joven.

Los investigadores tienen sospechas sobre el origen de su fortuna, por lo que la indagación busca establecer si hay alguna irregularidad.

De hecho, hace unos meses, el mismo Cossio reveló la impresionante suma de dinero que gana en un mes: “La verdad, no me he fijado… un mes que gané 1.4 millones de dólares. Ese fue el mejor (mes), la rompí en Facebook con sorteos y gracias a las pechugas que me hice, que eso… (me disparó)”, aseguró el antioqueño.

Esto quiere decir que Cossio facturó cerca de 6.800 millones de pesos colombianos.

En sus redes sociales, el antioqueño tiene millones de seguidores, a quienes les muestra lujos, bromas con sus amigos, paseos por exclusivos lugares del mundo y hasta videos musicales.

Los carros de Yeferson Cossio

Una de sus pasiones son los automóviles deportivos. Incluso, confesó, que uno de sus mayores gastos ha sido un McLaren 720s, con un precio de 2.300 millones de pesos colombianos. Este vehículo alcanza hasta los 320 kilómetros por hora y manifestó que paga cerca de 50 millones al año por impuestos.

McLaren 720s

Corvette C8

Además, dijo, su carro favorito en un Corvette C8, que vale cerca de 300 millones de pesos. También manifestó que este fue el primer automóvil de esta referencia en llegar a Colombia. Otros de sus vehículos deportivos son un Corvette C4 (1992) y un Corvette C7 (2019).

Cossio también tiene jet ski y lanchas de alta velocidad, además de motos, cuatrimotos y camionetas de alta gama.

Otros lujos de Yeferson Cossio

Hace unos meses, Cossio contó que estaba vendiendo su casa en Chía, en Cundinamarca, a las afueras de Bogotá. Allí mostró algunos de sus lujos, como cientos de licores de alto valor. Además, explicó que todo el hogar era inteligente.

Además de esta vivienda, Cossio tiene propiedades en el exclusivo municipio de Guatapé, en Antioquia, entre otras casas en ese departamento.

Otras de sus excentricidades son los celulares. Hace un año contó: “Soy el dueño del teléfono celular más caro de América Latina, un celular completamente hecho en oro 24k y más de 1.300 diamantes”.

Además de sus ingresos como creador de contenidos, Cossio es propietario de la empresa de cervecería ‘Sí a todo’, la cual describe como “la irreverencia hecha persona, cada fiesta suya terminaba en un “SI A TODO” esta marca lo tendrá todo reflejado, ¿Qué creen que será?”.

Por lo pronto, Cossio no ha sido llamado a declarar ni presentar papeles, ya que la pesquisa va en sus primeras etapas. Según la primicia de este diario, quienes están detrás de las averiguaciones tomarán acciones en los próximos meses, cuando tengan elementos más sólidos a nivel financiero.

