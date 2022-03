En julio de 2001 el entonces procurador general, Edgardo Maya Villazón, envió una carta de siete páginas al presidente Andrés Pastrana proponiendo soluciones de fondo a la crisis carcelaria, que incluían la desaparición del Inpec y que en su lugar la Policía asumiera el control de los centros penitenciarios. Esto, después de la fuga de La Picota de 98 reclusos en una violenta jornada y del asesinato de 10 internos de la Modelo.



Más de dos décadas después, el Inpec sigue en el ojo del huracán por la seguidilla de escándalos que hace menos de dos semanas le costaron el cargo al entonces director del Inpec, general Mariano Botero Coy, y del director de La Picota.

A ellos los tumbó la denuncia sobre las irregularidades en las salidas del penal del empresario Carlos Mattos, quien fue sorprendido en reuniones en su oficina particular cuando tenía que estar cumpliendo citas médicas.



No se habían terminado de acomodar en sus cargos los dos nuevos directivos cuando se produjo, el viernes, la fuga de La Picota del señalado narcotraficante Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba.



Ya en las primeras horas del año habían empezado los cuestionamientos por la falta de control en La Picota. En las redes sociales circuló un video en el que se observaba al exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, condenado a 55 años de cárcel por homicidio, celebrando el año nuevo tomando licor y usando celulares.



En abril del año pasado, la Fiscalía capturó a tres dragoneantes del Inpec vinculados al ingreso al penal de 10 botellas de vino, 5 de ron, 16 de whisky y 35 litros de aguardiente. En el expediente una testigo que dice que el trago era para ‘Kiko’ Gómez.



Aunque casos como el de la condenada excongresista Aida Merlano, quien se fugó en octubre de 2019 cuando asistía a una cita odontológica, generan la mayor atención, lo cierto es que constantemente la Fiscalía realiza investigaciones por los elementos prohibidos que ingresan a los penales, las violaciones de la libertad y por la ya conocida extorsión carcelaria.



Hace diez días fueron capturadas nueve personas, entre ellas cinco funcionarios del Inpec, señalados de cobrar a internos de la cárcel Villahermosa de Cali entre 300.000 y cuatro millones de pesos por tramitar de manera irregular permisos, autorizar medidas de prisión domiciliaria y reducir tiempos de condenas. Además, al parecer, permitían el ingreso de elementos prohibidos como estupefacientes, para su comercialización dentro del penal.



Y, en diciembre del año pasado, fueron capturados otros siete funcionarios del Inpec señalados de estar vinculados a extorsiones y tráfico desde la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar).



A los hechos de corrupción se suma la investigación que por ahora enreda a tres guardianes del Inpec que fueron llevados ante la justicia por las torturas que se registraron en la noche de horror vivida en La Modelo el 21 de marzo del 2020, en medio de protestas, que dejaron como saldo 24 internos muertos y más de 100 heridos.

Las salidas a la crisis

El viernes, el Gobierno anunció, tras la fuga de ‘Matamba’, que se había tomado la decisión de avanzar en una reforma estructural del sistema penitenciario del país. Esta semana empezarán las reuniones de una comisión de alto nivel para discutir el tema, pero el periodo electoral y el cambio de gobierno y del Congreso no son un buen escenario para ese tipo de reformas.



El exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señaló que el tema no es nuevo y que en su administración, como una de las fórmulas contra la corrupción, se dividió el Inpec separando la misión de vigilancia de la contratación.



Otros expertos consultados, al contrario, indicaron que con la Policía en las cárceles se evitarían las dificultades de tener más de 80 sindicatos, como hoy sucede en el Inpec, y que sería mas fácil el control y la sanción de quienes incurran en irregularidades. Añadieron que medidas como modernizar los arcos de seguridad y la ubicación de inhibidores de las señales de celular son ‘pañitos de agua tibia’ y que el principal reto es enfrentar la corrupción.



Por su parte, la exministra de Justicia Gloria María Borrero fue clara en que hay que acabar con el Inpec y “entregar las cárceles a una nueva entidad que separe las funciones de vigilancia del proceso de resocialización y humanización”.



Borrero añadió que la nueva institución tendría que tener capacidad de contratación y que de la vigilancia debe encargarse la Policía, con las condiciones que exige la jurisprudencia internacional: “Que sea una especie de cuerpo civil, pero nuevo, con una selección adecuada de los guardianes”.

En contraste, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, dijo que extinguir una organización para crear otra –como pasó en 1992 con la fusión de la Dirección General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, y la posterior creación del Inpec– no es la solución. Herrera dijo que es clave velar para que quienes lleguen al Inpec “no solo sean los mejores, sino los más transparentes”.



Herrera indicó que la única posibilidad para cumplir ese objetivo es mediante el mecanismo del polígrafo.



El director del Centro de Recursos para el análisis de conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, dijo que una reforma de fondo tendría que pasar por el Congreso y respaldó la idea de acabar con el Inpec, pero incluir herramientas para la resocialización de los internos y crear reales cupos de alta seguridad.



Para Norberto Hernández, director del Semillero en Derecho Penitenciario de la Universidad Javeriana, de fondo, el problema es que el Inpec no tiene la capacidad para administrar la cantidad de personas que hoy están presas por la existencia de una “política normativa que quiere más personas en la cárcel”.



