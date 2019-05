Los dos recursos que embolataron imputación de Santrich

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, custodiado por agentes del CTI, el exjefe guerrillero Jesús Santrich llegó el lunes a los juzgados de Paloquemao, donde la Fiscalía General se disponía a imputarle cargos de narcotráfico por hechos que habrían ocurrido después de que las Farc firmaron el acuerdo de paz.

Pero a esa imputación se le atravesaron dos recursos que presentó Eduardo Matías, el principal abogado de Santrich. El primero consiste en que, según la defensa, la jueza 16 de control de garantías no tiene competencia para llevar el caso porque, a su juicio, Santrich es un aforado constitucional que, aunque nunca se posesionó en el Congreso, sigue teniendo su curul y por eso debería ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia.



El segundo recurso es una recusación, pues los abogados aseguran que en la audiencia en que se legalizó la captura de Santrich, la jueza dio un concepto previo en el que avalaba la medida de aseguramiento, que aún no ha sido solicitada por la Fiscalía, por lo que “ya prejuzgó” para que el exguerrillero vaya a una prisión.



Tanto la recusación como el impedimento presentados por la defensa dilatan el caso, ya que un juez de conocimiento tendrá que revisar si, en efecto, hay razones para recusar a la jueza, y, de otro lado, al plantearse un conflicto de competencias, será la Corte Constitucional la que resuelva si Santrich tiene o no fuero para determinar a quién le corresponde juzgarlo: la Corte Suprema de Justicia o el juzgado que por ahora lleva el caso.

Al iniciar la audiencia, Santrich aseguró que “no hay mejor forma de alcanzar la libertad que luchar por ella. Espero que esta audiencia sirva para dar un paso a la paz y no a la ratificación de calificación de república bananera que tiene nuestro país”, anotó.



Por ahora, Santrich seguirá en los calabozos del búnker de la Fiscalía mientras se define cuál será el paso siguiente en el proceso que se le sigue por narcotráfico, en el cual el ente acusador asegura tener nuevas pruebas que demostrarían la responsabilidad del líder de la Farc.



