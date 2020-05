Los dos aplazamientos que jugaron a favor de los Ambuila

La defensa del funcionario de la Dian Ómar Ambuila, su esposa Elba Chará Gómez y su hija Jenny Lizath Ambuila vinculados a un conocido caso de lavado de activos de actividades de contrabando pidió dos aplazamientos que jugaron a su favor para conseguir la libertad de los procesados.

Ellos están vinculados a una investigación en la que figura lujos como carros de alta gama, ropa de marca y viajes, que a juicio de los investigadores, no podían financiar con sus ingresos declarados.

(Le puede interesar: Por vencimiento de términos juez otorga libertad a los Ambuila.)

Un juez de Cali ordenó su libertad al considerar que pasaron más de 240 días entre la presentación del escrito de acusación y aún no ha iniciado el juicio en su contra, por lo que no podían permanecer más tiempo privados de la libertad.



En el expediente constan dos aplazamientos pedidos por la defensa de los imputados que en primera instancia fueron tenidos en cuenta por el juez que les negó la libertad y que no fueron validados en la segunda instancia.



El 11 de septiembre del año pasado la defensa de los Ambuila interpuso un conflicto de competencias señalando que el caso por competencia territorial tenía que adelantarlo un juez de Buga, el recurso fue hasta la Corte Suprema que determinó que tenía que seguir en los despachos de Cali. Luego, el 13 de noviembre la Fiscalía presentó una aplicación al escrito de acusación y la defensa pidió la nulidad, lo que generó un nuevo aplazamiento.

El juez de primera instancia que negó la libertad dijo que había que descontar 134 días por cuenta de los dos aplazamientos y consideró que no estaban vencidos los términos.



El juez de segunda instancia por el contrario consideró que por favorabilidad de los procesados se deben contar los días de manera ininterrumpida y que así las cosas si el escrito de acusación se presentó el 6 de agosto de 2019 al 22 de abril de 2020 “fecha en que el juzgado 24 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali, decide sobre la solicitud de libertad por vencimiento de términos, han transcurrido de manera continua 259 días, sin que se haya realizado el juicio oral”, por lo que procede el vencimiento de términos y por tanto la libertad.



El juzgado consideró que el despacho de primera instancia no tuvo a mano los fallos que resolvieron los dos recursos con los que la defensa logró el aplazamiento y por tanto no sabe si las instancias que los resolvieron consideraron que se trataba de una dilación del proceso.

Ni la Corte Suprema ni el Tribunal Superior advirtieron que los recursos “estaban estructurados bajo maniobras dilatorias dentro del proceso” y que el juez de primera instancia tampoco lo hizo. FACEBOOK

TWITTER

Añadió que ni la Corte Suprema ni el Tribunal Superior de Cali advirtieron que los recursos “estaban estructurados bajo maniobras dilatorias dentro del proceso” y que el juez de primera instancia tampoco lo hizo.



Concluyó entonces el juez que hay unos plazos razonables que impiden que los procesados esté detenidos y que en este caso ya se sobrepasaron.

Investigación disciplinaria

La Agencia ITRC, que depende del Ministerio de Hacienda, e investiga disciplinariamente a los funcionarios del sector señaló que contra Omar Ambuila exfuncionario de la DIAN, hay un proceso por incremento patrimonial injustificado.

(Le puede interesar: Corte rechaza denuncia contra Angélica Lozano por mercar con López.)

“Fue objeto de pliego de cargos por parte de esta Agencia, al encontrarlo presunto responsable, de irregularidades de tipo disciplinario cometidas durante su permanencia en el cargo como jefe del Control de Carga de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura”, señaló la agencia que mencionó que hay evidencias sobre un incremento injustificado por más de 600 millones de pesos.



Y añaden que las investigaciones “están relacionadas con un supuesto incremento no justificado del patrimonio del señor Ambuila entre los años 2013 al 2017, al parecer, estos dineros no guardan relación con los ingresos percibidos por concepto de salarios como servidor público”.



Asimismo, el ente de control investiga si en la conducta disciplinaria se encuentran vinculados posibles incrementos patrimoniales no justificados a favor de terceros entre ellos algunos de sus familiares.

(Además: En bombardeo contra Eln cayeron 'Mocho Tierra' y tres de sus hombres.)

La Agencia calificó la presunta falta del investigado como gravísima a título de dolo.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com