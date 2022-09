Como un golpe contundente contra los grupos delictivos organizados, GDO, que delinquen en el Valle de Aburrá calificaron las autoridades la captura de Braimer Darío Muñoz Rivera, alias Reblujo, de 36 años de edad, máximo jefe de la GDO que se hace llamar 'los Chatas', y de Darney Alberto Muñoz, alias Patulín, de 38 años, quien es considerado como el jefe financiero de esta organización multicrimen.



En Medellín y los municipios periféricos que conforman el Valle de Aburra hacen presencia 12 grupos delictivos organizados que se dedican al narcotráfico, microtráfico, extorsiones, homicidios selectivos y todo tipo de actividades criminales.



Un grupo de investigadores especiales de la Policía Nacional y la Fiscalía General venía siguiéndole los pasos a 'Reblujo', a quien sindican de concierto para delinquir agravado, con fines de extorsión y tráfico de estupefacientes; desplazamiento forzado y homicidio.



Los hombres fueron capturados en el sector de Manzanillo del barrio Belén de Medellín, y al verse rodeados por los uniformados, no se resistieron a la detención.



Los agentes especiales llevaban varias semanas siguiendo a 'Reblujo' y 'Patulín', en el dosier en su contra se observan los edificios que visitaban en los sectores de La América y El Poblado.



De hecho, se reportan varios encuentros de 'Reblujo' con otros hombres en un reconocido centro comercial de la capital de Antioquia, y tres viajes que hizo desde el aeropuerto José María Córdoba.

Una camioneta de alta gama, crucial en los seguimientos

En esta camioneta se transportaba 'Reblujo'. Foto: Policía Nacional

Los investigadores lograron determinar que el jefe de 'los Chatas', se movía con un pequeño esquema de seguridad, para no llamar la atención, y sus desplazamientos los hacía en una misma camioneta de alta gama, lo que facilitó los seguimientos en las cámaras de seguridad para definir trayectos y puntos que frecuentaba.



Para la Policía la captura de 'Reblujo' es un claro mensaje para el llamado 'Grupo Colegiado la Oficina' de "que las autoridades trabajan por desarticular sus estructuras criminales". 'La Oficina' está al mando de 'Jonás', quien tiene "cierto grado de injerencia " en los 12 GDO de la región.



'Los Chatas' cuentan con unos 90 hombres en armas con injerencia en Bello, Medellín, Copacabana, Girardota, Barbosa, Gómez Plata, Cisneros, Santo Domingo, Guatapé y El Santurario.

Más de 20 años de vida criminal

Seguimientos a 'Reblujo' en centro comercial Foto: Policía Nacional

Alias Reblujo contaba con una trayectoria criminal de 20 años "situación que le permitió articular las rentas criminales, mediante el control ilegal del territorio y alianzas con organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes a gran escala", señala el dosier en su contra.



De igual forma, se indica que fue delegado por exjefes de la organización criminal, como alias Tom y 'Elkin Chata', para la ejecución de actividades multicrimen a favor de aliados estratégicos y desmovilizados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidos como el 'clan del Golfo'.



Las autoridades lo señalan de ser "el principal dinamizador narcotraficante al interior de 'los Chatas', cargo que asumió después de la captura de 'Álex Mentiras' (sobrino de alias Tom), además de la ejecución de acciones violentas y desplazamiento forzado producto de la confrontación por el control de rentas criminales".



De 'Patulín' se estableció que lleva 15 años en la red criminal y estaba encargado de negociar la cocaína con el 'clan del Golfo'; además de consolidar las rutas de envío de la droga.

