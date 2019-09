La versión de Cadena, abogado de Uribe, por plata girada a testigo

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez sostiene que el dinero que fue entregado por el abogado Diego Cadena a un testigo era supuestamente una ayuda humanitaria que el mismo hombre pidió para poder enfrentar una calamidad familiar.

Esta es su respuesta ante la declaración del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien tal como lo reveló este diario esta semana dijo que Cadena le entregó dinero luego de una visita en prisión para que testificara en favor de Uribe en el proceso por supuesta manipulación de testigos.



Cadena sostiene que en los chats que están en el proceso, así como las interceptaciones realizadas por la Fiscalía por orden de la Corte, muestran que no era un soborno sino que el mismo Vélez pidió ayuda. Incluso, plantean la posibilidad de que el exparamilitar hubiera planeado la situación para aparentar después que recibió dineros por sus versiones en favor de Uribe.



Por qué un preso tiene acceso libre a un celular y los detalles de las conversaciones serán algunos de los frentes de análisis tanto de la Corte como de la Fiscalía.



En algunas de las conversaciones interceptadas, salpicadas de expresiones de grueso calibre, se evidencia que Vélez sugiere que si no recibe la ayuda podría tomar algún tipo de retaliación, y en otras da instrucciones para buscar versiones de otros ex - Auc presos que, dice, estarían dispuestos a hablar de los supuestos ofrecimientos de Cepeda.

Cadena, un pólémico abogado, está investigado por la Fiscalía y debe comparecer como testigo ante la Corte Suprema. Los chats entre Vélez y uno de sus auxiliares, sostiene, mostrarían que el dinero que se entregó a allegados del ex Auc - que según su versión corresponde a uno de varios pagos- no tenía supuestamente la intención de influir en su versión ante la justicia.



“Juan necesito que me ayude, que tengo el niño en la clínica (...) Hermano, se lo pido de todo corazón que me ayude mi viejo por favor”, se lee en uno de los mensajes del exparamilitar a uno de los abogados de la oficina del abogado Cadena.



Y añade: “Si no me cree llame a mi mujer que está con el niño, me lo están canalizando mi viejo, estoy desesperado hermano y no tengo más a quien acudir mi viejo”. El interlocutor asegura que tiene dificultades para entregar el dinero, y el ex - Auc responde: "Yo sé, pannita (...) si yo estuviera económicamente bien de seguro que no los molesto, porque yo sé que la ley todo lo comprende a su manera pero no ben (sic) de un punto de vista las cosas".

Y más adelante hablan de los acercamientos que habían tenido el abogado Cadena y otros testigos. Según Uribe, el abogado Cadena se ha limitado a reunir, en varias cárceles del país y de EE. UU., testimonios de exparamilitares que aseguran que el senador Cepeda supuestamente les ofreció dádivas y beneficios a cambio de que testificaran contra el mismo expresidente y su hermano, el ganadero Santiago Uribe.



La Corte investiga a Uribe porque los magistrados que investigaron una primera denuncia de este contra Cepeda concluyeron que, al contrario, la manipulación habría venido de allegados al exmandatario y que este estaba enterado de esas actividades en contra del senador Cepeda, uno de sus más reconocidos contradictores.



Según los chats, Vélez presiona por la ayuda de la siguiente manera: “Ya que no quisieron ni atendernos a mi primo, y que eso lo que va a pasar con pruebas que voy a anexar (sic) a ver que dice Diego y el señor Uribe (…) Que estés muy bien y gracias por todo ya que estas es la ultima vez que ya hablamos”.

Finalmente, como lo reveló este diario esta semana, Cadena autorizó hacerle a un familiar de Vélez una consignación por dos millones de pesos. Allegados al expresidente Uribe dicen que él se enteró del asunto apenas esta semana y que nunca ha autorizado pagos no ofrecimientos a testigos.



En las conversaciones telefónicas conocidas por EL TIEMPO y que están en poder de la Corte Suprema hay una nota de voz en la que Vélez se refiere así a los dos millones de pesos: “Yo les dije (a la oficina de Cadena) que me ayudaran pa’l niño, pa’ esa vez en la clínica. Estaba yo que me volvía loco…”



Y en otra conversación, habla con una mujer identificada como Diana, a la que da instrucciones de cómo hablar con los abogados para presionarlos y pedirles dinero. Al parecer, pretendía obtener "100 o 200 millones de pesos" por manejar algunas declaraciones sobre la masacre de Riosucio, Chocó.



El expresidente Uribe, quien asegura que ha sido víctima de una persecución judicial, tendrá que comparecer ante la Corte el octubre próximo.



