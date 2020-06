Los caminos que siguen en el debate por Uber

Aunque un fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que llevó al cese de operaciones de Uber en diciembre del año pasado, este no se pronunció de fondo sobre el asunto.

El Tribunal de Bogotá se pronunció ante los recursos de apelación interpuestos por las demandadas Uber Colombia S.A.S., Uber Technologies INC. y Uber B.V. contra el fallo del 20 de diciembre que los sacó de circulación hasta el 20 de febrero pasado cuando se reactivó el servicio bajo la figura de un nuevo modelo de contrato con los conductores.



En concreto, el argumento del Tribunal es que estaba vencido el plazo de dos años para que se avanzaran en los procesos por competencia desleal. Esta irregularidad habría iniciado en el 2012 por parte de Uber y la demanda fue radicada el 21 de abril de 2016, más de tres años después.



Como el tribunal no avanzó en un pronunciamiento sobre la legalidad o no del servicio se plantean nuevos escenarios en los que el tema tendría que ser examinado.

El abogado Nicolás Alviar, representante de Taxis Libres y Cotech, que ha liderado la demanda contra Uber, señaló que en principio el balón quedó en la cancha de la Superintendencia de Transporte que tendría que tomar decisiones contra la plataforma.



“Con el fallo del Tribunal nosotros no perdimos. Allí queda claro que Uber es una empresa de transporte y por tanto está bajo la vigilancia de la Superintendencia de Transporte en donde ya tiene procesos abiertos”, dijo Alviar. No descartó que se busquen otros escenarios como la Corte Suprema para la revisión de la decisión del Tribunal.



En todo caso, para evitar zonas grises frente a la prestación del servicio y las nuevas tecnologías, el abogado sostuvo estarían dispuestos a ir al Congreso a examinar el tema partiendo del hecho de que no es posible viabilizar que vehículos particulares presten un servicio público.

La ministra de Transporte Ángela María Orozco señaló que la sentencia fue “una sentencia anticipada y no un fallo de fondo” por lo que insistió que la posición de esa cartera es que no puede “prejuzgar ni a afirmar que las plataformas, por ser plataformas, violan la ley”.



Indicó que la SuperTransporte tiene ocho requerimientos a varias de las plataformas para establecer si abre o no investigación, lo cual se tendría que dar luego de “un proceso jurídico, caso por caso, identificando si efectivamente quien presta el servicio es la plataforma o el conductor del vehículo particular, porque realmente ese es el tema”.



Añadió que por la complejidad del asunto, el gobierno ha estado abierto a examinar el tema en el Congreso. “Entendiendo esa dinámica de realidad del mercado y que en muchos países se ha regulado equilibrando las reglas del juego, como Gobierno estamos y hemos estado dispuestos a acompañar un proceso legislativo con la participación de todos los actores para que haya un equilibrio en las reglas del juego y que definitivamente se enfrente, desde donde se debe enfrentar, esta problemática”, dijo la ministra.

El abogado Alviar advirtió que se han presentado varias iniciativas en el Congreso que no han prosperado, incluyendo una del representante a la cámara Mauricio Toro que no fue debatida en la legislatura que terminó.



Uber expidió ayer un comunicado en el que se refiere al fallo y señala que lo examinarán con cuidado para definir los pasos a seguir y la determinación de los daños.



Enfatizan en “la urgencia de tener normas claras que permitan potenciar el crecimiento de estos sectores potenciados por la tecnología”.



Añaden igualmente que su intención es “mantener un diálogo abierto con el Gobierno colombiano, el Congreso, las autoridades locales y todos los actores interesados, con el fin de compartir toda nuestra experiencia global para construir un marco normativo moderno para todas las plataformas de movilidad colaborativa”.

El abogado experto en Derecho de las TIC's Diego Buitrago Botero señaló que lo antes posible el país debe dar el paso a la transformación digital y a la apertura al desarrollo de las nuevas economías que han aparecido.

La pelota, otra vez en la cancha del Congreso

El representante Mauricio Toro anunció ayer que este 20 de julio, cuando arranca una nueva legislatura, radicará de nuevo el proyecto de ley para regular el transporte en el país a través de las plataformas digitales.



Se trata de insistir en la creación de una herramienta legal “que responda a los desafíos de equilibrar la cancha para todas las partes, incluyendo taxistas y conductores de plataformas y donde primen los derechos de los usuarios”.

Para Toro, la paradoja está en que en el Congreso hay sintonía entre todos los partidos, pero “veo que es el Ministerio de Transporte el que impide su aprobación como ocurrió en esta legislatura” que termina hoy sábado. Según dice Toro, el Gobierno Nacional tiene una “clara” estrategia para oponerse al funcionamiento de las plataformas de transporte. “En el Congreso, venía a buena marcha el proyecto 292, pero el desinterés de Mintransporte lo hundió”, afirmó el congresista.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com