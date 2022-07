Aunque el presidente electo, Gustavo Petro Urrego, reconoció que no tiene contactos directos ni acercamientos puntuales con el Eln, abrió este martes la puerta para retomar una eventual negociación de paz con esa guerrilla que incluiría un cese del fuego y de hostilidades.



Sin profundizar en mayores detalles de su propuesta, el presidente electo señaló en declaraciones a W Radio: “El mensaje que yo he lanzado no solamente al Eln, sino a todas las agrupaciones armadas vigentes hoy en Colombia es que llegó el momento de la paz, que a través de diversos instrumentos lo que yo solicito es cese del fuego que sea bilateral y comienzo de negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y de negociaciones políticas en la minoría para lograr que se acabe la guerra en Colombia”.

El mensaje que yo he lanzado no solamente al Eln, sino a todas las agrupaciones armadas vigentes hoy en Colombia es que llegó el momento de la paz: Gustavo Petro FACEBOOK

TWITTER

Y reconoció que hay unas diferencias entre unos grupos que, aunque están vinculados a actividades ilegales similares como el narcotráfico y la explotación de otras rentas ilegales, pueden adelantar diálogos distintos, unos políticos con el Gobierno y otros a los que se les pide un sometimiento a la justicia.



(Puede leer: Los desafíos para retomar los diálogos de paz con el Eln)



“Es un planteamiento válido en muchos sectores de la sociedad colombiana y que lo que podría yo responder es que hay una diferencia en el origen. Hay unos orígenes de unas de estas agrupaciones, de hace unas décadas, más vinculadas a la insurgencia política y hay otras que surgen a partir de los últimos años y que se desarrollan puramente desde su origen a partir del tráfico, sin que las primeras no hagan lo mismo que las segundas, que es el mismo tipo de actividad, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Es una diferenciación muy sutil", dijo Petro.



Y añadió: "La verdad es que cada vez que avanza el tiempo, la conflictividad armada más degradada se vuelve, más degrada a quienes participan en ella y aquí lo que se trata es de lograr un momento histórico en Colombia en el que se pueda abolir definitivamente la conflictividad armada dentro del país”.



La propuesta del presidente electo generó inquietud sobre los caminos que se tendrían que adelantar con grupos ilegales, los cuales, a diferencia de la guerrilla, y al ser considerados redes criminales, no pueden tener un reconocimiento político que los lleve a una negociación de paz y su único camino sería el sometimiento a la justicia.



(Le recomendamos: Justicia por Alan: homicida de joven colombiano podría quedar libre en Perú)



Allí podrían entrar los miembros del ‘clan del Golfo’, del extraditado capo ‘Otoniel’, que a pesar de que se ha intentado presentar con el ropaje de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) es considerada una red criminal, y de las disidencias de la guerrilla que traicionaron el acuerdo de paz y son un factor de presión y violencia en las regiones del país.

Facebook Twitter Linkedin

De acuerdo con información de la Fuerza Pública, el 'clan del Golfo' tiene unos 3.256 hombres en armas. Foto: Infografía - EL TIEMPO

El ex fiscal general Guillermo Mendoza Diago señaló que los integrantes de las bandas criminales “están incursos en delitos comunes y tienen que ser procesados según el procedimiento ordinario, nunca por justicia transicional. Si se desmovilizan, se someten y aceptan cargos, pueden recibir rebajas de pena, como ocurre con todos los delincuentes”.



Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado y experto en temas de análisis de conflicto, señaló que es viable y posible legalmente adelantar un cese del fuego y de hostilidades con grupos como el Eln y el ‘clan del Golfo’ y que el cambio de forma radica en lo que se puede o no negociar.

Facebook Twitter Linkedin

Entre los departamentos donde el 'clan' tiene influencia están: Bolívar, Antioquia, Cauca, Sucre, Magdalena, Córdoba, Chocó, Cauca, Cesar, Santander, Norte de Santander y La Guajira. Foto: Infografía - EL TIEMPO

Indicó, por ejemplo, que la Ley 418 o de orden público podría servir para crear el marco que permita acercamientos con todos los grupos ilegales que generen algún tipo de riesgo regional o que tengan unidad de mando y otras características que puedan generar alerta en el país. Acudiendo a esa norma, dijo Libreros, el Gobierno podría viabilizar los términos legales para garantizar que quienes se sometan puedan estar seguros en un territorio concreto mientras se avanza en su entrega a la justicia y los beneficios de ley.



(Podría interesarle: Gustavo Petro anuncia que habrá cese del fuego bilateral con el Eln)



Insistió en que no podrán tener rebajas distintas a las de aceptación de cargos y a beneficios asociados a la colaboración efectiva para desmantelar la organización.



Otro camino, señaló otro analista consultado por EL TIEMPO, es que incluso el Consejo Nacional de Seguridad que se reúne a instancias del presidente de la república podría redefinir cuáles de los grupos, distintos a Eln, son considerados grupos armados organizados, lo que los pone en la categoría de los de mayor riesgo que incluso pueden ses objeto de bombardeos. Esta condición podría se una razón para que se abra la posibilidad de algún espacio para su desmantelamiento mediante una salida distinta a la armada.



Actualmente, en esa categoría solo está el ‘clan del Golfo’. Con esa definición, dijo la fuente, se podría avanzar en la reglamentación, sin ir al Congreso, de las normas para el eventual sometimiento. Igualmente señalaron que en ese caso sería la decisión del presidente la que llevaría a realizar ese tipo de cambios.



El analista Andrés Maceas señaló que, si bien es posible usar figuras establecidas en la ley, es mucho más complejo por tratarse de grupos vinculados a delitos comunes y no políticos. Dijo que de abrirse esa puerta el beneficio podría incluso extenderse a los miembros de las disidencias de las Farc que se apartaron del proceso de paz, pues en esta ocasión podrían ser catalogados como un grupo armado organizado, pero que en todo caso no podría acceder a los beneficios de la negociación de La Habana.



(Le sugerimos: Fiscalía cita a Emilio Archila en caso por supuesto robo a recursos de paz)

Los otros cambios

No se trata de crear más burocracia sino de distribuir los recursos ya existentes y garantizar que la Policía tenga un mayor contacto con las comunidades: Petro FACEBOOK

TWITTER

En la entrevista, el presidente electo habló de su idea de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa. Sin embargo, aclaró que la fuerza pública no pasaría al Ministerio del Interior sino al nuevo Ministerio de la Paz y la Convivencia.



Indicó que en todo caso no se trata de crear más burocracia sino de distribuir los recursos ya existentes y garantizar que la Policía tenga un mayor contacto con las comunidades.



Sobre a la posibilidad de eliminar el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía indicó que esta unidad fue usada como primera solución a las manifestaciones realizadas en el país y que eso le generó un alto costo.



(Lea también: Inpec dice que ‘se aplicó protocolo’ para evitar tragedia mayor en cárcel)



Por ello dijo que ese tipo de unidades no se preparó para la solución pacífica y que eso hace necesario desarrollar otro tipo de entidades que sí lo hagan.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia