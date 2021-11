Audios: las charlas de señalados miembros del clan planeando asesinatos

“Páreme bolas, yo le aviso a usted para que me respondan más tardecito, me responda el más grande para ver si usted se baja uno o dos cositos para acá porque el man viene a reunirse conmigo; cuando salga, pum, usted le arma una emboscada allá adelante, páreme bolas porque esa es una orden que hay”.



Ese es uno de los audios en poder de un grupo de fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales que desplegaron una operación con apoyo del Ejército en la que fueron capturadas 90 personas señaladas de hacer parte del ‘clan del Golfo’ y vinculadas a 27 homicidios cometidos en el transcurso del año en Cesar, Bolívar y Córdoba.

“Tranquilo que a ese man nos le vamos todos, usted sabe que yo le tengo ganas hace rato por faltón. Compadre, usted cuadre la vaina que el pelao que anda conmigo es el de confianza (...), usted sabe cómo es, que no es la primera vez que lo hacemos”, responde el interlocutor, que también fue judicializado en la operación simultánea.

En la operación lanzada para golpear las estructuras del clan en cuatro departamentos del país cayeron, entre otros, alias Arturo, señalado jefe de la organización en el Cesar que está vinculada a 12 homicidios perpetrados este año, además de extorsiones y tráfico de estupefacientes y otras conductas ilícitas.



También fue capturado Hernán Mejía Galindo, alias Marlon, un exparamilitar que tendría a su cargo 168 hombres en armas, que serían responsables de ejecutar homicidios selectivos, actividades de narcotráfico y extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros de Bolívar.

En otro audio se escucha a ‘Chiche’, considerado un peligroso jefe de una red de sicarios, hablando con uno de sus hombres. “Allá en el barrio un man me tenía vendido con la Policía, que yo era el que surtía esa cosa, estaban era esperando que surtiera merca para tirarme los ganchos, entonces me tocó camellarlo (asesinarlo) hoy, mi viejo”.



A lo que ‘Chiche’ responde: “Cuando pase eso tiene que avisarme, hijo, para reportarle al viejo”. Y el otro hombre afirma: “Es que se presentó la oportunidad, me lo ubicaron, ¿sí me entiende? Ahí se lo reporto para que sepa, le iba a avisar temprano, pero es que fue de improviso”.



En la conversación hablan de que la orden es dejar un panfleto encima de la víctima para amedrentar a las demás personas, y el sicario afirma que no se lo dejó porque no tenía previsto el homicidio. “Bueno, pero ya sabe, eso me lo dijo él hoy, que todo el que caiga sea con eso”.

En otra grabación, dijeron investigadores, hablan del movimiento de armas: “Por acá que me acaba de llamar el amigo que vino por allá de la tierra, que estos días va a mirar las rulas (armas) que usted tiene (...), que las cosas van es pa’lante, que le consiga gente que este man le mandó una plata para comprar motos, para comprar todo”.



En otra conversación en poder de la Fiscalía y que es parte de las evidencias contra los capturados que están siendo presentados ante los jueces, vuelven a hablar de armas.

“Hágame un favor, entreguen ese material de guerra al tío y traigan la comida y todo lo que tiene ahí y se vienen con todo, pero urgente”, se escucha en la conversación.

El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, señaló que la operación permitió golpear la red armada, financiera y logística del ‘clan del Golfo’.



“Pusimos en marcha una gigantesca operación. En total se realizaron 65 allanamientos en 23 municipios de siete departamentos, se golpearon cuatro estructuras y 11 subestructuras del ‘clan del Golfo’ ”, indicó el jefe del ente acusador.



Barbosa Delgado destacó la captura de 25 señalados integrantes de la comisión Diomedes Dionisio Ortega Ramos, vinculada a 12 homicidios, un intento de homicidio y un caso de desaparición forzada.

En la operación se decomisaron varios dispositivos electrónicos, especialmente en La Guajira, y en las primeras revisiones se encontraron la nómina de la organización y los planes de expansión hacia la frontera con Venezuela. Esa información, dijeron los investigadores, será legalizada ante jueces para desarrollar nuevas operaciones próximamente.



