La Fiscalía realizó allanamientos en tres ciudades del país para lograr la captura de 9 personas vinculadas a una red de corrupción que estaría liderada por un senador que hace campaña para volver al Congreso en las elecciones del próximo domingo.



Según la investigación de la Fiscalía, la red estaba conformada por un integrante de una Unidad de Trabajo Legislativo de un senador, varios funcionarios públicos y particulares. En el expediente aparece el senador liberal Mario Alberto Castaño Pérez.

El martes, en el conversatorio realizado en EL TIEMPO sobre garantías electorales, el fiscal general, Francisco Barbosa, había anticipado que eran inminentes operativos en varias investigaciones que venía adelantando el ente acusador contra redes vinculadas a hechos de corrupción.



Audio de Mario Castillo El audio embebido no es soportado

En el expediente se advierte sobre la existencia de una red de corrupción señalada de direccionar contratos para apropiarse de recursos de obras en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda. La Fiscalía dijo que en la investigación hay evidencias que señalan “a un senador como cabeza de la red”.

Senador Mario Castaño Foto: Archivo particular

Los capturados, dijo la Fiscalía, participaban en licitaciones que previamente fueron acordadas para ser adjudicadas a quien el congresista decía. “Los contratos eran adjudicados a cambio de millonarias dádivas, que corresponderían en la mayoría de los casos investigados a un diez por ciento de lo adjudicado”, señaló el ente acusador.



Los detenidos serán presentados ante un juez para responder por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato. La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue las actuaciones de Castaño.



El congresista se refirió a los señalamientos: “Yo he sido una persona respetuosa de la justicia; he afrontado en calidad de aforado todas las investigaciones, no he renunciado al Congreso para evitar la justicia; las personas capturadas tendrán la posibilidad de defenderse”.

Los audios en el caso

En la investigación hay cientos de interceptaciones en las que los capturados hablan del trámite de los contratos. “Llamé a Iván y el coso con el alcalde de Pasto no está confirmado, parece que todo se va a dañar (...) me puse a estudiar eso de los CDA y ya sé como es esa vuelta, esa vuelta hay que montarla, acreditarla y después acreditarla porque las resoluciones cambiaron. Hablé con Yuber y me dijo ‘doctor, se le van entre 700 y mil millones de pesos desde cero’ ”, señala una persona identificada como Juan, quien habla con Mario.



Su interlocutor responde: “Pero Juan, tenemos los dos más importantes del Cauca, qué más quiere usted. Usted es un marica, usted se va para allá a pensar solo en votos, hay que pensar en el billete, uno tiene que ser empresario antes que político”.

Lo vinculan a una red que direccionaba contratos para apropiarse de recursos públicos. Más detalles aquí ▼ https://t.co/XeuFfZTrPL — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 4, 2022

Juan señala en la conversación que ya habló con el alcalde de El Tambo sobre unas motos y que al día siguiente iba a almorzar con el alcalde de Mercaderes, “hay que hacer esa parte política con la gente. Me voy a reunir también con Martín y voy a la agencia minera”. En la conversación señalan que hablaron con Cristian, quien les manifestó que estaban contentos con el senador y que se lo imaginaban “más acartonado, con más barreras”.



“A usted le van a ayudar con un tema económico (...) le vamos a dar 1.500 para su cámara y nosotros pagamos 1.500 para nuestro senado, o ¿qué?”, dice Juan, e insiste en que van a tener unos recursos, pero que tienen “que ser invertidos en la fórmula (...) Mario no le va a regalar 1.500 para que salga usted y él tenga que poner la plata para él”. El otro hombre señala: “Lo importante de esto es hacer billete”, y Juan, riéndose, afirma: “Usted vienen por acá a votos y sacan es plata y los votos despuesito, déjeme primero la platica”.



En otra conversación con una persona identificada como Santiago, Juan le dice que tiene que retirar el proyecto en la Unidad de Gestión del Riesgo para luego volverlo a presentar con modificaciones y aumentar los valores sin hacer ruido. “Para qué le van a dar la luz a la gente para que los joda. Radican el otro que ellos no se van a poner a comparar una cosa con la otra, el presupuesto les queda igual y modifican es el interior”.

Audio 1 Mario Castillo El audio embebido no es soportado

Luego señalan que están pendientes de una adición de un contrato y que la orden de Mario “es dar el tres por ciento y usted ejecute esa mierda con el amigo suyo”.



Y añade: “Como le dije a Mario, a mí con usted me interesa coger las cosas buenas para no tener líos (...) necesito que esté contento el hombre, decirme que todos los estadios son míos, hice tres ‘sacúdete’ ayer de 1.400 millones y me dijo dos de esos los coge usted y el otro lo hacen en Chocó. Y había un contrato en Quindío de 10.000 de Gestión del Riesgo y le dije no ese manejémoslo con este otro man a porcentaje y ya porque ir a construir en Quindío de pronto me enredo”.

Según Juan, a quien identifica como Mario le da un punto por cada contrato y que le dijo que en un año iba a salir de todas las deudas. “Me regaló una cosa de un alumbrado, me dio un punto (...) es solo un punto, pero es como dos millones y medio de pesos mensuales como por 20 años”. Su interlocutor celebra que en solo seis meses ya llevan contratos por más de mil millones de pesos.



En otra conversación habla Lorena con Mario y le confirma una cita en la Agencia de Desarrollo Rural y él responde: “Los temas del ministerio ya están en comités para que usted se ponga al frente de eso”.

Audio 2 Mario Castillo El audio embebido no es soportado

Lorena y otra persona hablan de dinero en efectivo que tenían para trabajar. “Él dejo 50 para trabajar mientras nos sale el tema de los ‘sacúdete’ y dijo que guardara lo otro y acá lo tengo en efectivo. La última vez que nos vimos le dije si los necesita inmediatamente se los entrego”.



De nuevo Mario aparece hablando con otra persona quien dice que tiene contrato hasta 2026. ¿Cómo es el cuento con el Gobernador de Chocó?, pregunta Mario y su interlocutor responde: “Dice que se va a hacer un negocio para prorrogar el negocio de los licores, eso me deja de 15 a 20 mil millones por año por unos 15 años (…) y le dije y como le fue y me dice que le renovaron eso y me dieron el tránsito, y yo no pues usted queda lleno y pide postre, va por un negocio que le deja arreglada la vida como por 15 años y encima dice que sino tienen algo mas”.



