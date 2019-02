5 interrogantes que Hidroituango les deberá responder a autoridades

Hace 48 horas, directivos de la polémica Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) salieron a asegurar que ya se habría superado la amenaza de colapso que esta semana tuvo en vilo al país y que hirió ambientalmente al río Cauca, tras una mortandad de peces. De hecho, el gerente de EPM, Jorge Londoño, insistió en que dentro de dos años estarán operando sin problema.

Pero para los organismos de control este es apenas el comienzo de varias indagaciones que buscan establecer quiénes son los que deben responder por los problemas que ha presentado esta megaobra, que prometía generar el 17 por ciento de la energía de Colombia, pero que ahora la tiene sumergida en la incertidumbre de un racionamiento.

#El contralor general, Felipe Córdoba, alista la aplicación de un control excepcional para despejar al menos 5 interrogantes de fondo, que van desde la calidad de las obras hasta los millonarios sobrecostos en los que ha incurrido. Estos se unen al ocultamiento de información que acaba de denunciar el procurador Fernando Carrillo –sobre el taponamiento de túneles y los estudios de expertos– y a las pesquisas que hace un año anunció el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.



En efecto, paralelo al debate de control político que ya anunció el partido Alianza Verde, los directivos de Hidroituango tendrán que empezar por responderles a los organismos de control si es cierto que arrancaron la megaobra sin contar con la información necesaria para ejecutarla sin riesgos.



En actas internas del proyecto, los propios constructores admiten que se presentaron situaciones que impactaron negativamente la construcción de los túneles de desviación, llevando incluso a cambiar la metodología de construcción y los diseños de obras para la desviación del río.



En este punto específico, el acta de modificación bilateral n.° 15 al contrato de construcción, del 22 de diciembre de 2015, dejaría en evidencia que no se contaba con la información completa sobre las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidrológicas y batimétricas de la zona.



El segundo interrogante que deberán despejar

¿A marcha forzada?

Ya está probado que hubo una “reubicación de obras imprescindibles” para buscar que funcionara el sistema de desviación del río Cauca, lo que generó un primer retraso de dos años que EPM no estaba dispuesta a asumir. Y en esas mismas actas internas quedó constancia de que la empresa les hizo saber a los contratistas que ese rezago “no era viable debido a sus altos impactos económicos”, por lo cual les pidió al diseñador del proyecto y a la interventoría reducir a solo un año esos trabajos, y ejecutar la desviación del Cauca el 17 de febrero de 2014.



Esa decisión hizo parte del llamado Programa Acelerado del Proyecto, que tenía como meta llenar la presa a más tardar en junio de 2018 y empezar a generar energía en diciembre de ese año, como se habían comprometido.



Así, cumplían compromisos adquiridos a nivel comercial –con firmas como Electricaribe– y empezarían a cobrar el llamado cargo por confiabilidad, una remuneración que pagan los usuarios para ayudar a financiar parte de los proyectos eléctricos.



Se calcula que, en el caso de Hidroituango, ese cargo cubriría cerca de un 40 por ciento de la inversión total. Pero ante los retrasos, ya está en curso un proceso sancionatorio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que debe definir si les quita o no esa remuneración.



Otra de las preguntas claves está relacionada con la calidad de las obras. La duda radica en que EPM reconoció en documentos internos que acelerar la obra contemplaba “efectuar el desvío del río sin la instalación de las estructuras de control correspondientes dada la complejidad y duración de esta actividad y la imperiosa necesidad de iniciar los rellenos de la presa”.



Y si bien EPM le hizo ajustes a esa especie de plan B, lo que se quiere saber es si finalmente construyeron esos túneles sin estructuras de control, desencadenando los taponamientos y la emergencia. Además, en una carta enviada hace seis días a EPM, Integral Consorcio (que participó en los estudios de factibilidad de la obra) hace una advertencia sobre el estado de uno de los túneles de captación: “Consideramos que la estructura está en una condición crítica, probablemente presentando agrietamientos significativos (...)”.



La sola “obra extra no prevista” de la desviación ascendió a 127.000 millones de pesos. Pero es claro que hay más sobrecostos. Y esa es otra de las preguntas: ¿a cuánto ascienden, quién los va a asumir y si están justificados o no dentro del desarrollo y posibles contingencias de una obra de esta envergadura?



La Procuraduría también puso sobre el tapete la posibilidad de que ni la comunidad ni los organismos de control dispusieran de información completa sobre lo que estaba ocurriendo. De hecho, esa entidad le pidió el viernes a la Supersociedades que someta a vigilancia y control a EPM por presunto ocultamiento de información sobre Hidroituango.



Por ahora, la indagación más adelantada es la de la posibilidad de un racionamiento por cuenta de esta emergencia, hecha por el delegado de Minas de la Contraloría, Ricardo Rodríguez Yee, actual vicecontralor general. Esa entidad está en la zona evaluando el irreversible daño ambiental, las afectaciones a la población y las 21 modificaciones que ha tenido la licencia ambiental.



El viernes en la tarde, EL TIEMPO trasladó los interrogantes a EPM, en donde informaron que requerían de la validación de su oficina jurídica y que los responderán esta misma semana.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa