Los 20 casos por los que Lyons tiene que responderle al erario

El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien se encuentra en Estados Unidos como testigo protegido por la DEA, y que sigue sin volver a Colombia para pagar la única condena penal que tiene en su contra por concierto para delinquir, tiene por lo menos 20 investigaciones fiscales en la Contraloría General en las que se lo señala de un detrimento patrimonial que supera los 107.000 millones de pesos.

Así aparece registrado en el Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal (Siref) en el que se reportan los casos contra Lyons en la Contraloría, que están en etapa de juicio.



Uno de los procesos más cuantiosos se dio por las pérdidas que sufrió Córdoba de 54.586 millones de pesos por el denominado 'Cartel de la Hemofilia' y que tuvieron a Lyons como protagonista.



Aunque en ese caso no hay investigaciones penales contra el exgobernador, la Contraloría General lleva un proceso fiscal que se encuentra en la etapa verbal, y en el que se investigan las pérdidas de recursos del Sistema General de Participaciones.



Otro caso de desvío de recursos del Sistema General de Participaciones es por el pago de terapias de neurodesarrollo en el departamento que, supuestamente, debían realizarse con niños con síndrome de down, pero que realmente no se prestaron.



Pero Lyons también tiene por lo menos 10 procesos fiscales por el mal uso de regalías. Uno de los más costosos suma más de 8.000 millones de pesos.



Otro caso está relacionado por el mal uso de las regalías en proyectos de ciencia y tecnología que se pagaron sin soporte. El plan supuestamente buscaba mejorar la productividad de los carneros de la región pero en el camikno la Contraloría se encontró con varias irregularidades.



